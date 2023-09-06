"Фрагментовані докази": у Нью-Йорку показують вцілілі в Бучі архіви артрезиденції Biruchiy. ФОТО

В Нью-Йорку, в Українському інституті Америки, відкрили масштабну мультимедійну виставку робіт сучасних українських художників "Фрагментовані докази". Виставку, що репрезентує історію мистецьких резиденцій в Україні та їхню трансформації після початку великої війни, можна подивитися до 24 вересня.

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На виставці представлено живопис, скульптуру, принти, відео- та фотодокументацію з колекції резиденції сучасного мистецтв Biruchiy, яка розміщувалася на окупованому нині півострові Азовського моря.

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"Цей мистецький проєкт – більше ніж виставка. Це фрагментарна репрезентація довгої історії розвитку наших мистецьких резиденцій Biruchiy в Україні та їхньої трансформації після повномасштабного вторгнення в поєднанні з моєю приватною історією як невід’ємної частини цього процесу", – розповіла УП.Культура кураторка проєкту Олена Сперанська.

Зокрема, в експозиції можна побачити об’єкти, створені за 18 років існування резиденції на Бирючому, що дивом уціліли під час окупації Київщини.

"Зберігаючись на складі на околиці Бучі, який, на щастя, не згорів, архів резиденції Biruchiy контактував з російськими загарбниками. Деякі твори з колекції зазнали вандалізму, були спалені, розбиті або викрадені", – повідомила Сперанська.

В Нью-Йорку відкрили виставку сучасних українських митців. Фото: надані організаторами

За її словами, один з експонатів виставки – документальний фільм режисера Івана Сауткіна про її власний зруйнований та пограбований росіянами будинок.

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"Цікаво, що окупанти вкрали різні побутові речі, наприклад, в мене зовсім не залишилось взуття, але мистецькі твори – залишили. Так роботи Влади Ралко, Володимира та Анастасії Буднікових потрапили на виставку Fragmented Evidence саме з мого дому", – поділилася Сперанська.

В Нью-Йорку відкрили виставку сучасних українських митців. Фото: надані організаторами

Ще одна частина експозиції – роботи, створені митцями у відповідь на жахи російського вторгнення: "Цифрові колажі Сергія Святченка, який живе і працює в Данії, були створені як рефлексія на перші фотографії, зроблені в моїй квартирі після деокупації у квітні 2022 року, а фотопроект Вєри Бланш показує, як художники допомагали розчищати уламки та осколки".

Фото: надані організаторами

Ще один представлений на виставці фільм Сауткіна розповідає про знаний у світі проєкт "Паляниця" мисткині Жанни Кадирової. Його було представлено на 59-й Венеційській бієнале, а також на виставках у Німеччині, Бразилії, Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Франції та США. А нещодавно частину робіт можна було побачити на першій за останні 10 років виставці художниці в Києві. "Цей концептуальний благодійний артпроєкт допомагає захищати українську землю, адже всі кошти, зібрані від продажу, спрямовуються на підтримку Збройних Сил України", – зазначила кураторка.

"Паляниця" Жанни Кадирової. Фото: надані організаторами

Також до Нью-Йорка привезли документальний альбом з більш ніж 300 архівними фото, в якому зібрано спогади про резиденцію Biruchiy: звукову лабораторію, діджей-сети, музичні фестивалі, робочі студії, щоденні презентації художників, колаборації та локальні інсталяції, виставки в Україні та за її межами, що демонструють шлях від мирного до воєнного часу у 2006-2023 роках.

В Нью-Йорку відкрили виставку сучасних українських митців. Фото: надані організаторами

Загалом "Фрагментовані докази" показують роботи таких 17 митців як Жанна Кадирова, Влада Ралко, Володимир Будніков, Олександр Глядєлов, Сергій Святченко, Вєра Бланш, Анастасія Буднікова, Катерина Бучацька, Максим Дондюк, Наталія Карпінська, Леся Хоменко, Тетяна Маліновська, Аліса Нікітінова, Іван Сауткін, Андрій Стегура, Артем Волокітін і Альбіна Ялоза.

Про резиденцію Biruchiy

Резиденція Biruchiy вперше пройшла на острові Бирючий у Запорізькій області на узбережжі Азовського моря у 2006 році. З того часу її організовували щороку в серпні та вересні. З 2015 року резиденцію почали проводити також в інших регіонах України, а з 2016-го – створювати виїзні резиденції в Європі.

Обкладинка каталогу першої резиденції на Бирючому. 2006 рік.

За 18 років існування резиденція Biruchiy об'єднала понад 300 авторів та 14 арт-груп з 19 країн світу: Італії, Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Чорногорії, Нідерландів, Швейцарії, Польщі, Іспанії, Великобританії, США, Австралії, Канади, Ізраїлю, Боснії і Герцеговини тощо.

Жанна Кадирова на Бирючому у 2014 році. Фото: Іра Ткачова

Через повномасштабне вторгнення Росії та окупацію острова Бирючий резиденцію стало неможливо проводити на початковій локації. Тож влітку 2022 року вона відбулася у Закарпатській області. У вересні минулого року виставка створених там робіт була показана у Варшаві та Обергаузені.