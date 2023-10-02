Російські окупанти відкрили виставку вкраденого з Кам'яної Могили на Запоріжжі. ФОТО

В тимчасово окупованому Криму росіяни відкрили виставку, експонатами якої є знахідки з Кам'яної Могили (Запорізька область). Ці об'єкти належать до Музейного фонду України і зберігались в однойменному історико-археологічному заповіднику під Мелітополем. Звідти вони були вкрадені після окупації.

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Капсульну експозицію "Дім риби" на священній горі Кам'яна Могила" відкрили на території заповідника Херсонес Таврійський, повідомила Спілка археологів України у своєму Facebook.

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Окупанти показують у Криму награбоване в Запорізькій області. Фото: Херсонес Таврійський

Як підтверджують публікації в російських ЗМІ, виставку відкрили в кінці вересня. Триватиме вона до 8 жовтня. Також там уточнюється, що експозицію награбованих в Запорізькій області знахідок розташували у холі малої зали Візантійської експозиції.

Скріншот з російських ЗМІ

Президентка ІСОМ Україна (Міжнародна рада музеїв (ІСОМ) - професійна мережа інституцій і музейних фахівців, що працюють заради збереження та захисту культурних цінностей) Анастасія Чередніченко в коментарі УП.Культура розповіла, що вивозячи цінності в Крим, окупанти певною мірою намагають себе убезпечити від міжнародних позовів України до Росії і від "музейних санкцій", які той таки ІСОМ може впровадити чи лобіювати.

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"Є факти, що вони так намагають захищатися, що нібито не вивозять безпосередньо на територію РФ, а це ніби така, на їхню думку, буферна зона. Ніхто не може сказати, що це знаходиться на території Росії. Україна не може так сказати", – зазначила Чередніченко.

"При тому, що вони ж кажуть, що це евакуація, хоча це також неправда і це легко спростовується. Тому що це все одно порушення законів ведення війни, а по-друге – не дотримано умов подібної евакуації. Тобто ми не можемо говорити, що це дійсно евакуація для збереження", – додала президентка ІСОМ Україна.

Для того, щоб у майбутньому мати змогу повернути усі награбовані російськими окупантами культурні цінності, пояснила Чередніченко, Україна має вести моніторинг і фіксацію викраденого. Вона додала, що наразі Офіс генпрокурора працює над злочинами, скоєними проти культурної спадщини під час війни.

Чередніченко зазначила, що ІСОМ Україна допомагає Офісу генпрокурора в цій роботі, втім необхідні і кроки з боку держави: "Ми не підтвердили конвенцію УНІДРУА щодо повернення культурної спадщини. Я розумію, що в питанні з Російською Федерацією законні основи не діють, але оскільки після перемоги України ми будемо мати справу з нашими союзниками, то в нас мають бути законні основи [для повернення незаконно вивезених культурних цінностей]".

Про те, що російські окупанти вивезли в Крим експонати Кам’яної могили, повідомив у травні цього року Центр національного спротиву.

"В січні 2023 року призначена окупаційною адміністрацією "директорка" музею Херсонес Таврійський олена морозова повідомляла, що з Криму виїхала делегація, щоб вивчити фонди заповідника Кам’яна Могила", – повідомлялося тоді.

У травні росіяни відкрили у Криму першу виставку із 120 археологічними артефактами, які вкрали з Кам’яної Могили. Серед них були петрогліфи, стародавні предмети побуту, кераміка та знаряддя камʼяної доби.

Першу виставку награбованого в Кам'яній могилі у Криму відкрили в травні 2023 року

Тоді заступниця міністра культури Катерина Чуєва розповідала, що контакт із колективом музею Кам’яна Могила втратили ще минулого року – коли територія потрапила під окупацію.

"Контакт з цим колективом, із керівництвом Кам’яної Могили був втрачений ще минулого року. Вони пробували виходити на зв’язок, але натомість з’явилася інформація, що представники беруть участь у певних заходах з окупаційною владою і стало зрозуміло, що заповідник уже не контрольований Україною", – пояснювала вона в ефірі Громадського радіо.

За інформацією місцевого видання РІА Мелітополь, директор заповідника Ярослав Михайлов з перших днів окупації пішов на співпрацю з росіянами.

Що таке Кам'яна Могила?

Кам'яна Могила – пам'ятка давньої культури, розташована поблизу Мелітополя (смт Мирне) у Запорізькій області над річкою Молочною.

Це пагорб природнього походження з печерами та гротами, що слугував вівтарем для язичницьких обрядів. В ньому знайдено декілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень – петрогліфів, хронологія яких охоплює період від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя (XXIV-XXII тис. до н. е. до X-XIII ст.).

Кам'яна могила. Фото: Shaplykoff / Wikipedia

Досліджувати Кам'яну Могилу першим почав у кінці XIX століття археолог Микола Веселовський, відомий розкопками скіфських курганів. У своєму "Звіті археологічної комісії" за 1890 рік Веселовський описав проникнення в печери, відкриті гроти і малюнки, прорізані на плитах стелі.

Загалом дослідження привели до відкриття 65 гротів та печер із рідкісними зображеннями на стелях. Вони дають уявлення про господарчу діяльність та духовну культуру первісних людей Південної України.

Експозиція музею "Кам'яна Могила" у 2018 році. Фото: Максим Стоялов

З 2006 року Кам'яна Могила є претендентом на включення до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2008 році отримала статус Національного історико-археологічного заповідника.

У лютому 2022 року Кам'яна Могила потрапила в російську окупацію. У листопаді 2022 року окупанти оголосили про підпорядкування заповідника кримському музею Херсонес Таврійський.