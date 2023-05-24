Викрадені росіянами з Мелітополя культурні цінності виставляють у Криму. ФОТО

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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24 травня 2023

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни влаштували виставку з експонатів, викрадених з історико-археологічного заповідника "Кам'яна Могила" під Мелітополем (Запорізька область).

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Про це повідомив Telegram-канал "Крымский ветер".

Організована окупантами виставка має назву "Духовный мир предков в петроглифах Каменной Могилы".

Виставку, на якій представлено понад 1200 археологічних артефактів, відкрили в музеї Херсонес Таврійський.

Серед експонатів – ієрогліфи на камінні (петрогліфи), репродукції петрогліфів на схилах печер, побутові предмети древніх народів, кераміка та знаряддя кам'яного віку.

Окупанти відкрили в Криму виставку награбованого під Мелітополем. Фото: Крымский ветер / Telegram

Окупанти відкрили в Криму виставку награбованого під Мелітополем. Фото: Крымский ветер / Telegram

На виставці представлено понад 1200 археологічних артефактів. Фото: Крымский ветер / Telegram

На виставці представлено понад 1200 археологічних артефактів. Фото: Крымский ветер / Telegram

Серед експонатів – побутові предмети древніх народів. Фото: Крымский ветер / Telegram

Напередодні повідомлялося, що російські війська розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" в окупованому Криму й вивезли звідти до Росії артефакти Візантійського періоду.

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