Не Соловій єдиною: Жадан випустив альбом з Карпою на вірші Григорія Сковороди

Композиція "Серце", виконана в дуеті зі співачкою Христиною Соловій – не єдиний реліз, яким потішив слухачів український письменник та поет Сергій Жадан.

У вільному доступі з’явився новий альбом Жадана на вірші українського філософа Григорія Сковороди під назвою SKOVORODANCE.

Сам альбом виявився досить експериментальним та незвичним – враження, яке підтвердив і сам Сергій Жадан у ефірі на Радіо Культура, назвавши новий альбом "постмодерном у хорошому сенсі" й наголосивши на великій кількості цитат та алюзій до класичних сковородинських текстів.

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SKOVORODANCE – це проєкт Харківського літературного музею, де українські митці виконали покладені на музику поезії із "Саду божественних пісень" Сковороди. До альбому увійшло 12 пісень. Саунд-продюсерами платівки виступили українсько-німецький діджей Юрій Гуржи та тернопільський звукорежисер Лесик Омодада. Загалом, над альбомом працювали понад 35 музикантів.

Музику Сергій Жадан описав як еклектичну суміш жанрів, "мішанину, яка гарно тримається купи".

SKOVORODANCE, до слова, не перша колаборація з музеєм у співпраці Жадана й Гуржи. Їхнім музичним дебютом став альбом "Фокстроти", де були уміщені покладені на музику вірші Бажана, Тичини, Влизька, Семенка та інших письменників та письменниць 20-30-х років минулого століття, які виконав Жадан. "Фокстроти" постали як частина великого проєкту Мистецького арсеналу про український авангард "Футуромарення".

У ролі вокалістів до нового альбому Жадана вже традиційно доєдналися й інші українські митці, зокрема письменниця та виконавиця Ірена Карпа. "Фокстроти" ж, до прикладу, запам’яталися ще й яскравими дуетами з поеткою Любою Якимчук.

SKOVORODANCE, однак, – це більше ніж просто колекція сучасних переспівів старих текстів. Жадан назвав роботу "крафтовою", оскільки поезії Сковороди були не лише покладені на музику, але й значно адаптовані до вух сучасного слухача, фактично перекладені. "Можна було взяти переклад Валерія Шевчука", поділився Жадан в ефірі Радіо Культура, – "але хотілося все зробити самостійно від початку до кінця!"

Жадан також анонсував вихід графічного доповнення до альбому, тому йдеться про цілісний арт-проєкт, присвячений творчості Сковороди.

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Новий альбом – про популяризацію культури, а не її спрощення – вважає Жадан. Подібні ж проєкти роблять класиків ближчими, реактуалізують їх, а не герметизують чи консервують бурхливе культурне життя.

Проте звернення до Сковороди – не лише спроба популяризації творчої спадщини відомого філософа, це ще й особиста ціннісна історія письменника: "Для мене Сковорода – надзвичайно важлива постать. Я закінчував Сковородинівський університет в Харкові [йдеться про Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди – ред.]. Тому я так чи інакше – сковородинівець".

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