Довженко-Центр запускає благодійний курс про українську анімацію

Національний центр Олександра Довженка разом з українським онлайн-інститутом Projector запускають відеокурс "Коротка історія української анімації". Він буде благодійним – усі отримані кошти будуть спрямовані на відновлення архівних плівок українських мультфільмів.

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Кураторами курсу є кінознавиця, кінокритикиня Альона Пензій, яка з 2018 року працює у Довженко-Центрі та популяризатор та дослідник українського кіно й анімації Олег Оліфер.

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Слухачі курсу зможуть поглибити знання не лише про анімацію, а й про українську культуру загалом. В основу курсу лягло дослідження анімаційної колекції, що зберігається у Довженко-Центрі.

Кадр з мультфільму "Як Петрик П'яточкин слоників рахував"

Під час лекцій можна буде дізнатися про періоди української анімації та їхні особливості, переглянути ексклюзивні фрагменти стрічок та фільми, які дадуть глибше розуміння історії індустрії мультфільмів.

Кадр з мультфільму "Як козаки..."





У програмі курсу куратори розкажуть про п'ять періодів історії української анімації:

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виникнення у 1920–1940 роках : реклама, пропаганда та дитячі історії у перших творах, труднощі й сутички з радянською владою;

: реклама, пропаганда та дитячі історії у перших творах, труднощі й сутички з радянською владою; друге народження в 1950–1970 роках : від смерті Сталіна до впливу європейських анімаційних режисерів та Уолта Діснея;

: від смерті Сталіна до впливу європейських анімаційних режисерів та Уолта Діснея; застій та розквіт у 1970–1980-х : як в українській анімації знаходилось місце для національних тем, критики системи й державних пропагандистських замовлень;

: як в українській анімації знаходилось місце для національних тем, критики системи й державних пропагандистських замовлень; перебудова й незалежність у 1985–2004 роках : від зміни і колапсу радянської політичної системи до викликів після здобуття й у перші десятиліття незалежної України;

: від зміни і колапсу радянської політичної системи до викликів після здобуття й у перші десятиліття незалежної України; сучасна українська анімація: як економічні кризи, революції та війна впливають на аніматорів, та які теми домінують у їхніх творах сьогодні.

Кадр з мультфільму "Капітошка"

Курс складається з шести відеолекцій, його вартість – 1500 гривень. Він буде доступним на сайті Projector з 30 жовтня 2023 року, але зареєструватися на нього вже можна.

Кадр з мультфільма "Острів скарбів"

Довженко-Центр – це найбільший кіноархів України, що забезпечує збереження, дослідження, популяризацію та реставрацію національної кіноспадщини. Член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF).

Був створений 10 вересня 1994 року указом президента України. Розпочав роботу 1996 року. На сьогодні тут зберігається понад 9000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.