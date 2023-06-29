Держкіно домагається закриття справи щодо реорганізації Довженко-Центру

Державне агентство з питань кіно намагається добитися закриття справи про скасування наказу щодо реорганізації Довженко-Центру. Після кількох місяців розгляду позову Довженко-Центру в суді Держкіно сьогодні заявило, що його скандальний наказ втратив чинність.

Читайте УП.Культура у Telegram

Клопотання про закриття справи Держкіно подало на сьогоднішньому засіданні в Господарському суді Києва. Так само закриття провадження агентство вимагало і два дні тому, 27 червня. Нинішнє засідання мало стати вирішальним та поставити крапку у справі Довженко-Центр проти Держкіно.

Реклама:

Як повідомило Суспільне, клопотання підписала заступниця голови Держкіно Юлія Шевчук. Ані суду, ані юристам позивача не відомо, чи мала Шевчук повноваження підписувати цей документ. Тому суд переніс розгляд справи на 11 липня.

Засідання у справі "Довженко-Центру" проти Держкіно. Фото: Дар'я Кінша / Суспільне

Тим часом на офіційному сайті Держкіно з'явилася заява "щодо чинності наказів Держкіно "Про реорганізацію державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" та створення нової юридичної особи – державного підприємства "Українська анімаційна студія".

У ній йдеться, що сьогодні агентство видало наказ №82, яким визнав таким, що втратив чинність, наказ №100 від 5 серпня 2022 року про реорганізацію Довженко-Центру та наказ №170 від 12 грудня 2022 року про зупинення дії наказу №100.

У Держкіно зазначили, що наказ про реорганізацію Довженко-Центру "не встановлював загальні правила поведінки й був розрахований на одноразове застосування", а також що "ним були встановлені певні строки, які стосувалися вчинення конкретних дій".

Реклама:

"Станом на 28.06.2023р. ці строки вже сплили й не подовжувалися, тому постало питання щодо актуальності цього наказу у прийнятій реакції", – пояснили появу нинішнього наказу в агентстві.

Як Держкіно намагалося реорганізувати Довженко-Центр

У серпні 2022 року Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, який в інституції назвали фактично спробою рейдерства. У листопаді Олену Гончарук відсторонили від виконання обов’язків в.о. гендиректора, а замість неї призначили Юлію Каждан. Після її відставки через протести кіноспільноти, Держкіно спробувало призначити кінокритика Андрія Алфьорова, однак він також не приступив до виконання обов'язків.

21 грудня оголосили новий конкурс на посаду керівника Довженко-Центру. Другий етап засідання конкурсної комісії мав відбутися 3 лютого. Перед ним з'ясувалося, що напередодні ввечері проти однієї з кандидаток, Олени Гончарук, відкрили справу. Втім, незважаючи на це, 6 лютого Гончарук вдруге виграла конкурс.

Паралельно з цим тривав судовий розгляд оскарження реорганізації Довженко-Центру, яку ініціювало Держкіно. А також розслідування наспіх відкритого провадження стосовно Гончарук.

У середині червня до суду на Держкіно подала особисто переможниця конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру Олена Гончарук. У позові вона вимагає укласти з нею контракт про керівництво Центром, чого не було зроблено з лютого 2023 року, коли вона вдруге виграла конкурс.