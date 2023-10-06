Великий збір на розмінування територій. У Мистецькому арсеналі пройде благодійний фестиваль "Хоробрі міста"

У неділю, 8 жовтня, у Мистецькому арсеналі пройде перший благодійний фестиваль від Ukraїner – "Хоробрі міста". Тут концертами, дискусіями, виставками збиратимуть кошти для інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ, що займаються розмінуванням деокупованих терориторій.

Назву фестивалю запозичили в однойменного дослідницького проєкту, який минулого року презентувала команда Ukraїner. Це була серія відео про боротьбу мешканців тимчасово окупованих міст. Відео створювали разом із краєзнавцями, істориками, активістами та спортсменами, що найбільше знали населені пункти, про які розповідалося.

"Зараз багато українців досі перебувають в окупованих містах продовжують тихо, але впевнено протистояти російському терору, інші ж змушені були евакуюватися і сумують за домівкою. Проєкт "Хоробрі міста" – це проєкт-підтримка та проєкт-мотивація для всіх них", – каже команда проєкту.

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Програма фестивалю

Фестиваль "Хоробрі міста" відкриється з самого ранку й об'єднає багато різноманітних активностей.

Розпочне подію низка тематичних панельних дискусій про виклики та можливості, які чекають нас після деокупації. Серед інших експертів у них візьмуть участь: заступник міського голови Херсона Віталій Белобров, в. о. генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак, експерт з довготермінових стратегій Євген Глібовицький, дослідник історії кримських татар Мартін-Олександр Кислий та інші.

Крім того, заплановано офлайн-формат відомого подкасту "Фронтова поплава". До двох його традиційних учасників – модератора подкасту Олега Новікова та голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута – приєднаються керівниця інструкторського відділу Вікторія Дворецька та директор департаменту стратегічних ініціатив "Повернись живим" Іван Науменко.

Розклад дискусій:

Тут можна зареєструватися на дискусії.

Між дискусіями можна буде відвідати фотовиставку світлин із деокупованих територій, документальний VR-проєкт "Деокупація", завдяки якому віртуально можна буде побувати на Харківщині, в селі Кухарі (Київське Полісся), та населених пунктах Сіверщини.

Також на локації "Портрет за донат" зніматимуть фотографи Ukraїner: Анастасія Мантач, Артем Галкін, Альона Малашина.

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Фотовиставка світлин з деокупованих територій

Ввечері розпочнеться великий концерт українських зірок: в лайнапі – OTOY, Паліндром, Лілу45, Саша Чемеров, гурти "Крихітка" та "Друга ріка". Усі вони минулоріч створили до відеопроєкту "Хоробрі міста" пісні, присвячені тимчасово окупованим містам: приміром, Паліндром – Херсону, "Друга ріка" – Маріуполю, Чемеров – Бахчисараю.

"Перші рядки, які я написала про Ялту: "Я хочу зайти, відчути гальку під ногами і знову стати на ноги". Тому що це відчуття вибитої з-під ніг землі переслідує людей, яких позбавили Батьківщини. Воно переслідує всіх моїх знайомих із Криму. Крим зараз для мене – це символ того, що Україна повернеться, це така велика мрія, це така частина національної ідеї", – каже про свою пісню Саша Кольцова (Крихітка).

Розклад виступів:

17:10 Lely45

17:40 OTOY

18:20 гурт "Крихітка"

18:50 Саша Чемеров

19:20 гурт "Друга Ріка"

20:00 Паліндром

Ведучим концерту стане комік та актор Василь Байдак. Він проведе благодійні аукціони, на яких можна буде здобути артефакти від музикантів та військових.

Щоб потрапити на концерт, треба задонатити на спільний збір "Повернись Живим" та Ukraїner. Рекомендована сума донату - 1000 грн. Більше деталей за посиланням.

Афіша фестивалю. Фото надане організаторами

Мета великого збору

Проводячи фестиваль, Ukraїner долучається до збору коштів на розмінування територій, який ініціював благодійний фонд "Повернись живим".

Мета – зібрати 10 млн грн для інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ. Зібрані кошти використають для закупівлі радіостанцій, планшетів, сумок саперів, пікапів, коптерів, металошукачів й іншого додаткового обладнання.

Якщо не можете відвідати фестиваль у Мистецькому арсеналі, можна просто зробити внесок на спільний збір за лінком.