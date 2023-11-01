Кабмін може схвалити скандальну стратегію розвитку кіно

Кабінет міністрів на засіданні 31 жовтня міг ухвалити складену Державною агенцією з питань кіно Стратегію розвитку кіно до 2027 року. На це звернули увагу представники української кіноспільноти, яким у червні вже вдалося добитися відкладення розгляду Стратегії в урядовому комітеті.

"На розгляд Кабінету Міністрів України винесено проєкт Стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року". Під тиском громадськості Держкіно зімітувало обговорення цього документа, але практично всі зауваження були відхилені. Запропонований документ навіть формально не є "стратегією", радше "переліком справ", без обґрунтувань і конкретики. Утім, у цьому переліку справ Держкіно до 2027 міститься цілком прагматичний розділ, що містить загрозу знищення Національного центру Олександра Довженка", – повідомив Довженко-Центр у своєму Facebook.

У Центрі зазначили, що цим документом хочуть знову домогтися реорганізації Довженко-Центру, цього разу замаскувавши її під слово "оптимізація".

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Інформації про розгляд Стратегії на сайті Кабінету міністрів України немає. Прессекретарка голови Кабміну Ольга Куришко на прохання УП.Культура підтвердити імовірний розгляд Стратегії повідомила, що до уряду потрапляють "тисячі документів" і порадила звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики як до профільного відомства. Попри те, що Держкіно було виведено з підпорядкування МКІП в 2021 році і управляється Кабміном напряму.

Переможниця конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру Олена Гончарук в розмові з УП.Культура повідомила, що про розгляд Стратегії на засіданні 31 жовтня дізналися випадково. За її інформацією, вчора з порядку денного з засідання Уряду розгляд Стратегії зняли і перенесли на п'ятницю, 3 листопада.

У розмові з УП.Культура Олена Гончарук розповіла, що жодного представника Довженко-Центру не залучали до підготовки Стратегії, частина якої передбачає "оптимізацію" цієї інституції. І хоча Центр регулярно надсилає Держкіно свої пропозиції щодо діяльності, їх у проєкті Стратегії немає.

"Не знаю жодної людини, з ким би "стратегія" була обговорена – хоча стратегія такого рівня вимагає балансування і врахування інтересів різних стейкголдерів", – підкреслила керівниця Довженко-Центру.

Вона згадала, як у червні Стратегію вже намагалися розглянути в одному з комітетів. "Після втаємниченої, але невдалої спроби провести "стратегію" через Урядовий комітет з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і в такий спосіб "підставити" колег по Уряду, під тиском громадськості Держкіно таки оголосило на своєму сайті "громадське обговорення" документу. Тоді його вперше офіційно побачила Громадська рада при Держкіно, експертизою якої орган управління знехтував від початку", – розповіла Гончарук.

Тоді, за її словами, відбулося публічне обговорення і було подано зауваження до Стратегії. "Практично всі зійшлися на думці, що цю розробку слід відкликати через відсутність обґрунтувань і доцільності, невідповідність часу і фінансовій ситуації, закритість і розбалансованість. Артикульовані цілі конфліктують із конкретними завданнями", – додала вона.

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"Є враження, що єдиний сенс цієї розробки – створити привабливий флер навколо вирішення майнових питань державних закладів, що потрапили під Держкіно. Абсолютно неясно, хто може ще впливати на ситуацію. Кабмін млявий, Мінкульт виляє, ОП "ні при чому". Виглядає, що поки керівництво Держкіно не виконає свої руйнівні задачі, їх не випустять", – підсумувала Гончарук.

Першою про те, що уряд планує прийняти Стратегію розвитку кіно, повідомила у Facebook колишня народна депутатка та ексзаступниця міністра культури Ірина Подоляк.

"Сьогодні на засіданні Уряду планується знищити Довженко-Центр через схвалення "Стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року, затвердження операційного плану заходів з її реалізації", яка не змінилась за два місяці, відведених для обговорення з кіноспільнотою від слова "зовсім", та й консультацій не було", – написала вона.

Кінопродюсер, співзасновник Одеського кінофестивалю Денис Іванов додав, що "це та сама "стратегія", яку не надавали на прямі звернення медіа і ховали від громадськості". За його словами, на листи з поправками до Стратегії Держкіно взагалі не реагувало, а тепер видає звернення від Національної спілки кінематографістів України, Довженко-Центра і Громадської ради Держкіно за "обговорення".

"Серед факторів, на які треба зважати в нормальній стратегії, відсутня, наприклад, війна: виклики, які з нею пов'язані, наслідки для кіноспільноти і розуміння м'якої сили культури для нашої боротьби з агресором", – додав Іванов.

"Зате є 600 годин серіалів на рік бюджетним коштом і "оптимізація" Довженко-центру. Відбиті наглухо всі там в Кабміні, ОП і Держкіно. Це навіть не Яник-стайл, це гірше", – прокоментувала критикиня, кураторка Київського тижня критики Дар'я Бадьор.

Скандальна Стратегія від Держкіно

У квітні цього року стало відомо, що Держкіно відмовилось надати виданню "Детектор медіа" для ознайомлення проєкт Стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року. У відповіді на запит журналістів Держкіно зазначило, що "проект Стратегії розвитку кіно знаходиться на стадії опрацювання, постійно змінюється, доповнюється та коригується". І документ цей є "інформацією з обмеженим доступом".

Тоді ж з'ясувалося, що проєкт Стратегії надіслали органам державної влади ще у лютому 2023-го року. При цьому члени кіноспільноти ознайомлені з ним не були.

У травні у відповіді на запит УП.Культура у Держкіно зазначили, що "проєкт документа перебуває на стадії опрацювання, постійно змінюється, доповнюється та коригується. Зазначене передує прийняттю рішень, які будуть передбачені проектом запитуваного документа. У зв'язку з чим, запитуваний документ, наразі, не може бути наданий на запит".

Розгляд Стратегії в урядовому комітеті призначили на 22 червня. На це кіноспільнота відреагувала листом на ім'я віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної з проханням відкласти розгляд до громадського обговорення документа. Зрештою урядовий комітет відклав обговорення.

За словами кінокритика, заступника голови Національної спілки кінематографістів України Сергія Тримбача, Стратегія від Держкіно передбачає багато шкідливих кроків.

"Скажімо, передбачається "акціонування державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка". Звісно, що подробиці такого акціонування не розкриваються, хоча йдеться про одну із сакральних кіноінституцій, власне одну із святинь нашої кіномистецької історії", – пише він.

Тримбач додає, що у Стратегії чітко прописано кількість фільмів, які планують виготовити: "До прикладу - авторських повнометражних ігрових фільмів для фестивалів категорії А автори проєкту пропонують робити не більше 7-ми стрічок щороку; зате телевізійних серіалів, виробництво яких підтримуватиметься державою, буде "не менше 600 годин на рік".

Також кінокритик наголошував про закладене в Стратегії знищення Довженко-Центра: "Ну і, звісно, головна пристрасть нинішнього керівництва Держкіно – Довженко-Центр. Архів "оптимізують". Знаєте, для чого? А от і не вгадали – "для створення сприятливих умов для розвитку державних кіностудій"; тих, вочевидь, які виставлять на приватизацію".