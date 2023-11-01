Суд відхилив позови художників проти штучного інтелекту

Суддя федерального суду Каліфорнії, США, відхилив декілька позовів художників у порушенні авторського права проти компаній з генерації зображень на основі штучного інтелекту.

Про це повідомило видання ARTnews.

Окружний суддя США Вільям Оррік відхилив усі звинувачення, висунуті митцями – Сарою Андерсен, Келлі Маккернан і Карлою Ортіс. Вони подавали звернення проти розробників ШІ-інструментів для перетворення тексту в зображення Stability AI, Midjourney і DeviantArt. У звернені заявили про порушення авторських прав, порушення права на публічність, недобросовісну конкуренцію і порушення контракту

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Суддя заявив, що він "не переконаний" в тому, що зображення порушують авторське право, адже для свого навчання система Stability Diffusion використовує мільярди робіт і створює похідні твори. Також він "скептично налаштований" стосовно того, наскільки три роботи митців вплинули на навчання системи та не порушують права на публічність.

Колаж з коміксів Сари Андерсен. Фото: @sarahandersencomics

"Навіть Stability визнає, що визначення правдивості цих звинувачень - чи відбулося копіювання в порушення Закону про авторське право в контексті навчання Stable Diffusion, чи воно відбувається під час запуску Stable Diffusion - не може бути вирішене на цьому етапі", – сказав Вільям Оррік у своєму рішенні.

Крім того, у суді визнали, що в майбутньому художникам буде важко довести порушення авторських прав на зображення, якщо вони не мають очевидної візуальної схожості. З усім тим, суд дозволив виправити скарги та надіслати їх повторно. Адвокати митців заявили, що подадуть скаргу зі змінами наступного місяця.

Картина художниці Келлі Маккернан. Фото: kellymckernan.com

Детальніше про справу

У січні 2023 року художники сформували позов проти компанії Stability, яка за їхніми словами, використовувала зображення з відкритих джерел, серед яких були і їхні роботи. На основі художніх творів штучний інтелект "навчався" генерувати власні зображення, створюючи похідні від оригіналів.

Тоді адвокати компаній звернули увагу на декілька проблем митців. Зокрема, з трьох позивачів – Сари Андерсен, Карли Ортіс і Келлі Маккернан – лише Сара Андерсон зареєструвала свої роботи в Управлінні авторських прав США. Тому тільки її звернення можуть розглядати як ймовірне порушення авторського права.

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Ілюстрація Карли Ортіз. Фото: @kortizart

Штучний інтелект у культурі

Компанія, що створює та навчає штучний інтелект, Stability AI вже не вперше стикається з судовими позовами у Великобританії та США. Зокрема, фотоагентство Getty Images звинуватило ШІ-компанію у використанні мільйонів фотографій з бібліотеки їхнього ресурсу.

Суддя окружного суду США у цій справі підтримав рішення Управління з авторських прав, згідно з яким твори мистецтва, створені штучним інтелектом, не можуть бути захищені авторським правом, тому що не мають "керуючої людської руки".

Логототип компанії Stability AI. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Також цього року штучний інтелект переміг у у фотоконкурсі Sony World Photography Awards. Берлінський митець Борис Ельдаґсен подав на конкурс роботу, в якій використав технологію ШІ. Фотографія тоді викликала низку дискусій, основним аргументом яких була відсутність камери та світла для створення цієї роботи.

Ельдаґсен відмовився отримувати нагороду та приз, а також написав відкритого листа організаторам конкурсу, в якому поставив питання конкуренції ШІ у мистецькому просторі.

Фрагмент фотографії згенерованої ШІ, яка перемогла на Sony World Photography Awards. Фото: Boris Eldagsen

"Зображення, створені штучним інтелектом, і фотографія не повинні конкурувати між собою в подібному конкурсі. Їхня суть різна. Штучний інтелект - це не фотографія. Тому я не прийму нагороду", – зазначив фотограф.