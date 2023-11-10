Скандал у художніх майстернях. Мінкульт відреагував на конфлікт Академії мистецтв з Центром розвитку сучасного мистецтва

МКІП відреагувало на конфлікт між Державним підприємством "Центр розвитку сучасного мистецтва" та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури. Раніше між ними виникла суперечка через опалення приміщення, в якому розташовуються гуртожитки НАОМА і художні майстерні Центру розвитку сучасного мистецтва.

Мінкульт заявляє, що проаналізував проблему і виявив, що Центр багато років затримував укладення договорів з енергопостачальниками незалежно від НАОМА. Саме через це виникли умови, за яких питання опалення у будівлі знаходиться під загрозою для усіх - і студентів, і майстерень Центру. Проте далі МКІП пише, що оцінює загрози для студентів як мінімальні і не може пристати лише на одну сторону конфлікту:

"Митці, для яких майстерні є їх робочим місцем, лабораторіями творчості, не повинні страждати та втрачати можливість своєї творчої самореалізації. Я розумію важливість завдань, які стоять в цей складний час перед НАОМА в частині забезпечення якісного освітнього процесу та загалом функціонування Академії. Однак вимагаю невідкладно прийняти рішення щодо відновлення електропостачання Державному підприємству "Творчо-виробничий та навчально-дослідний центр розвитку сучасного мистецтва", – цитує МКІП виконувача обов’язків міністра Ростислава Карандєєва.

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Він також додав, що надалі обидва заклади повинні керуватися положеннями Договору про відшкодування витрат комунальних послуг та енергоносіїв, який вони уклали 11 червня 2023 року. Усі питання між Академією та Центром мають вирішуватися згідно з цим договором до закінчення терміну його дії.

Одразу після публікації заяви МКІП, пресцентр Академії мистецтв виклав звернення трудового колективу. В ньому працівники НАОМА закликають "припинити незаконний тиск" на адміністрацію.

Що сталося між НАОМА і Центром розвитку сучасного мистецтва

Тривалий час між Академією та Центром відбувалися суперечки стосовно опалення та електроенергії в будівлі вул. Лук’янівська, 69/71. Там проживають студенти гуртожитку НАОМА і працюють художники Всеукраїнської творчої спілки "БЖ АРТ".

Керівником і директором "БЖ АРТ" й Центру розвитку сучасного мистецтва є одна людина – Андрій Зяблюк. Саме тому в конфлікті фігурують назви і Центру розвитку, і Спілки.

Для цих закладів і гуртожитку студентів Академії мистецтв працювала спільна котельня, що перебувала на балансі НАОМА. З неї тепло та електроенергія надходили для потреб усіх.

Про історію з опаленням детальніше розповіли в медіа Інший Київ. Катерина Счастлива, старша майстриня котельні та інженерка з охорони праці у НАОМА, розповіла, що котельню хотіли прибрати ще у 2021 році. Тоді це питання вдалося вирішити і опалювальний сезон пройшов без проблем. З початком повномасштабного вторгнення будівлю котельні передали в оренду компанії "Добробут-Тепло" на період воєнного стану. Орендарі зламали газовий котел - почали гріти чавунні котли дровами, після чого вони вийшли з ладу. Саме після цього виникли проблеми з опаленням та електрикою.

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З іншого боку, керівник Центру сучасного мистецтва довгий час не укладав договори з комунальними підприємства, через що відповідальність за опалення Спілки художників лежала на плечах НАОМА. Представники Академії зазначили, що вже неодноразово зверталися до директора "БЖ АРТ" Андрія Зяблюка, щоб розв’язати виниклі питання.

Через несправність котельні заклади були вимушені перейти на енергоживлення, але потужностей енергопостачальної організації не вистачило для всіх. 15 жовтня 2023 року Академія прийняла рішення відключити майстерні художників Центру розвитку сучасного мистецтва від електропостачання. У дописі пресслужби зазначили, що Зяблюк з власної ініціативи відмовився від опалення з котельні.

Також до МКІП звернулися митці Всеукраїнської творчої спілки "БЖ АРТ". У своєму зверненні вони наголосили, що Мінкульт має звернути увагу на діяльність Академії.