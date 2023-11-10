Уряд дозволив демонтаж київських пам’ятників Пушкіну та Щорсу

У п'ятницю, 10 листопада, Кабінет міністрів ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, командиру більшовиків Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Зокрема, з реєстру вилучили: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Шевченка, могилу генерала Ватутіна в Маріїнському парку, монітор "Железняков" по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

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Крім того, документ передбачає вилучення з реєстру пам'яток пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна – визволителям" в Ужгороді, Меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

Влітку 2022 року Верховна Рада почала розробку та ухвалення так званого закону про деколонізацію. Він має назву закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Президент підписав його у квітні цього року.

Цей документ створив правові підстави для вилучення радянських монументів з Державного реєстру нерухомих пам’яток України та майбутнього їхнього демонтажу.

Пам'ятник Пушкіну в Києві. Фото: Pozdniakov Vadym

У грудні 2022 року МКІП підрахував, що за 8 місяців у 14 регіонах України було демонтовано 28 пам’ятників Пушкіну, 9 пам’ятників Горькому, близько 20 пам’ятників та пам’ятних знаків на честь радянських визволителів, а також 4 пам’ятники Островському та 4 Суворову.

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Втім, з деякими пам'ятниками справи йшли не так швидко, як хотілося б. Тож, наприклад, у кінці жовтня активісти закрили пам'ятник Пушкіну в парку імені Багряного "демаскувальною" сіткою. Таким чином вони закликали Кабінет міністрів ухвалити рішення, яке дозволить демонтувати пам’ятники Пушкіну та іншим російським діячам.

А буквально днями пам'ятники Пушкіну та Щорсу в Києві прикрасили написами "Знеси мене", "Імперця геть" та "Кабмін - зніми статус".

Кілька днів тому на Щорсі з'явилися нові написи