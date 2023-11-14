#EmptyChairWeek. В Україні стартувала акція пам'яті загиблих у війні митців

В Україні стартувала інформаційна кампанія пам’яті митців, життя яких забрала повномасштабна війна, #EmptyChairWeek. Її ініціював Український ПЕН та закликає усіх небайдужих долучатися у соціальних мережах.

З кінця 1980-х за ініціативою Міжнародного ПЕН світ відзначає 15 листопада День порожніх стільців. Порожні стільці цього дня символізують авторів, які зазнали ув’язнення, переслідування, зникли чи були вбиті.

Цього року до Дня порожніх стільців Український ПЕН ініціював кампанію, присвячену українським митцям, які загинули через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Кампанія має назву #EmptyChairWeek та триватиме до 19 листопада.

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Організатори закликають протягом тижня долучатися до ініціативи, роблячи на своїх сторінках у соцмережах дописи про українських письменників, музикантів, акторів, істориків, художників, мовознавців та інших культурних діячів, чиї життя обірвалися після 24 лютого 2022 року. Свої дописи треба доповнювати хештегом #EmptyChairWeek.

"Мета #EmptyChairWeek – згадати якнайбільше імен полеглих митців та зробити так, аби вони якомога ширше прозвучали у публічному просторі, саме тому цінним буде кожен допис – як про тих, з ким ви були знайомі особисто, так і про тих, чиї імена дізналися лише після їхньої загибелі", – кажуть у команді Українського ПЕН.

Кампанія триватиме з 13 до 19 листопада. Фото: Український ПЕН

Наразі вже відомо, що до кампанії долучаться акторка Римма Зюбіна, режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, журналістка та телеведуча Мирослава Барчук, журналіст Віталій Портников, журналістка Ольга Герасим’юк, філософ та письменник, президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко, поетеса Катерина Калитко, режисерка та письменниця Ірина Цілик, письменниця Мар’яна Савка, письменниця Марія Титаренко та інші культурні та медіадіячі.

В Українському ПЕН відстежують втрати серед діячів культури з початку повномасштабної війни. Інформацію збирають зі звісток, що з'являються в медіа, усвідомлюючи, що цифри можуть бути більшими.

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Станом на 13 листопада 2023 року ПЕН склав список з 71 імені загиблих українських митців (його можна прочитати тут і тут).