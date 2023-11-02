Допомога від Netflix: назвали українські фільми, які отримають дофінансування

Українська кіноакадемія оголосила список з 10 фільмів, які отримають гранти на постпродакшн від Netflix. Кожна зі стрічок отримає грантову підтримку у розмірі 10 тисяч доларів.

Головною метою грантової програми є підтримка і допомога українським митцям, які постраждали внаслідок війни. Для того, щоб кінотворці могли продовжувати свою роботу, грантодавці покриватимуть витрати з постпродакшену.

У конкурсі брали участь художні фільми, а також документальні повнометражні стрічки. Це могли бути роботи, які вже перебували на стадії постпродакшну або ті, які були ще в знімальному процесі.

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Фільми оцінювали журі, які не мали зв’язків із жодним з проєктів. Такі умови пов’язані зі скандалом, який стався на врученні грантів минулоріч. Тоді проєкти 6 з 9 членів журі стали переможцями.

Акторська команда фільму "Малевич". Фото: Facebook Віталій Ажнов

Серед цьогорічних експертів лише один представник української кіноіндустрії – кінознавець та кінокритик, артдиректор Одеського міжнародного фестивалю Алік Шпилюк. Також у складі групи четверо міжнародних експертів: оператор та режисер Бернд Фішер, продюсерки Емілі Жорж та Єва Пущинська, режисер, шоураннер і виконавчий продюсер документальних фільмів та серіалів Нільс Бекамп.

Продюсерrf Анна Кепінська та сценарист Каспер Байон проводять ексклюзивну сесію «У розмові з» для тих, хто отримав гранти. Фото: Netflix

Перелік фільмів, які отримають грант:

"Демони", реж. Наталя Ворожбит, прод. Дмитро Мінзянов, Даріуш Яблонський

"Дівія", реж. Дмитро Грешко, прод. Поліна Герман, Гліб Лук'янець

"Дім за склом", реж. Тарас Дронь, прод. Ігор Савиченко, Валерія Сочивець, Родріго Руїс Таразона

"Дочка", реж. Єгор Олесов, прод. Ольга Максюк, Моніка Лазуреан-Горган

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"Куба та Аляска", реж. Єгор Трояновський, прод. Ольга Бесхмельниціна, Крістіан Попп

"Малевич", реж. Дар'я Онищенко, прод. Анна Паленчук, Марія Каель, Паоло Марія Спіна

"Мілітантропос", реж. Аліна Горлова, Єлізавета Сміт, прод. Євгеній Рачковський, Ральф Візер

"Переміщені" (робоча назва), реж. Ольга Журба, прод. Дар'я Бассель, Анна Кенке

"Свято хризантем", реж. Семен Мозговий, прод. Олександр Чепіга, Дарина Захарова, Артем Колюбаєв, Тарас Босак, Аннемік ван дер Хел

"Ти - космос", реж. Павло Остріков, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко, Антон Іффланд Штеттнер

Грантова підтримка від Netflix

У 2022 році стримінговий сервіс Netflix створив грантову програму разом з Українською кіноакадемією та європейською грантовою програмою House of Europe.

Цього року до співпраці долучилися два нових партнери – Європейська аудіовізуальна компанія (EAVE) і Нью-Йоркська кіноакадемія (New York Film Academy).

На конкурс могли подаватися українські представники індустрії, які є громадянами України та проживають на території країни. Або ж ті, хто був вимушений покинути країну у 2022 році.

Команда проєкту «Unspoken» на фестивалі Series Mania. Фото: Netflix

Як пишуть в Українській кіноакадемії, усього за два роки співпраці допомогу отримали вже 200 стипендіатів, понад півтисячі отримали доступ до онлайн-навчання. 9 проєктів вже мають міжнародних партнерів та співпродюсерів, 4 проєкти отримали іноземне фінансування, а один отримав нагороду "Найкращий проєкт" від міжнародного фестивалю серіалів Series Mania. також багато фільмів представили на фестивалях: WATCH DOCS, Гетеборзький кінофестиваль та Берлінале.

Більше про скандал довкола грантів

Програма 2022 року передбачала 48 грантів у розмірі 15 тисяч доларів кожен, 100 стипендій по 1000 євро. Тоді у складі журі перебували лише українські експерти та жодного представника від Netflix: продюсерка Наталія Стрибук, креативна продюсерка Олеся Лук’яненко, Національний представник України в Eurimages Сергій Зленко, артдиректор Української кіноакадемії Алік Шпилюк, продюсер та сценарист Олексій Гладушевський, документаліст Сергій Буковський, директорка індустрійної платформи Docudays UA Дар’я Бассель, режисерка і сценаристка Аліна Горлова, член Правління та Відбіркової Ради Docudays UA Геннадій Кофман.

Переможцями грантової програми стали:

документальне кіно "Блаженні" , автор сценарію Андрій Лисецький, продюсер Геннадій Кофман;

, автор сценарію Андрій Лисецький, продюсер Геннадій Кофман; ігровий серіал "Моє серце – сталь" , автор сценарію Аліна Семерякова, продюсерка Наталія Стрибук;

, автор сценарію Аліна Семерякова, продюсерка Наталія Стрибук; ігровий серіал " Тіна ", автор сценарію Аркадій Непиталюк, продюсерка Лук'яненко Олеся;

", автор сценарію Аркадій Непиталюк, продюсерка Лук'яненко Олеся; повнометражне ігрове кіно " Втручання ", автор сценарію Євген Тунік, продюсер Олексій Гладушевський;

", автор сценарію Євген Тунік, продюсер Олексій Гладушевський; документальний проєкт " Червона зона ", автор сценарію Ірина Цілик, продюсерка Дар’я Бассель;

", автор сценарію Ірина Цілик, продюсерка Дар’я Бассель; документальний проєкт " Переміщені " (робоча назва), автор сценарію Ольга Журба, продюсерка Дар'я Бассель;

" (робоча назва), автор сценарію Ольга Журба, продюсерка Дар'я Бассель; документальний проєкт ​"Дні", які хочеться забути, авторка сценарію Аліна Горлова, продюсер Максим Наконечний

Після оголошення результатів виявилося, що серед переможців були проєкти 6 з 9 членів журі: Кофмана, Стрибук, Лук'яненко, Гладушевського, Бассель та Горлової.

Тоді подія викликала широкий резонанс у кіноспільноті. Прокоментували подію, зокрема, колишній гендиректор Довженко-Центру Іван Козленко, який першим звернув увагу на результати конкурсу та артоглядачка Лєна Чиченіна.