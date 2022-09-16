Гранти від Netflix отримали проєкти журі: Українську кіноакадемію звинувачують у фальсифікації переможців

Представники кіноспільноти обурені переможцями у конкурсі від Української кіноакадемії, який організували спільно з Netflix.
На ситуацію першим звернув увагу колишній гендиректор Довженко-Центру Іван Козленко.
Він зауважив, що проєкти 6 з 9 членів журі стали переможцями.
"Корупція – як вірус. Якщо її не лікувати або не ізолювати носія – вона поширюється шаленими темпами.
Дерибан і мєждусобойчик – тепер єдиний modus operandi всього українського кіновиробничого процесу. Це – ціна мовчання кіноспільноти", – відреагував на оголошення фіналістів Козленко.
|Фото: fergregory / Depositphotos
"УП.Життя" вирішила звірити список переможців та ознайомитись з умовами конкурсу.
В описі зазначено, що взяти участь у змаганні мали митці, які змушені були переїхати через війну в Україні. Заявку можна було подати лише впродовж 3 тижнів – з 28 липня по 18 серпня. Далі члени журі мали обрати переможців.
Усі заявки поділили на 3 категорії:
- оригінальні повнометражні ігрові фільми;
- оригінальні ігрові серіали (до 10 серій по 30-52 хв.);
- документальні проєкти (фільми та серіали).
Кожній з 48 команд на кіновиробництво мають виділити по 15 тисяч доларів.
Переможців мали оголосити до 8 вересня, проте список переможців опублікували на тиждень пізніше.
"До участі у програмі було подано 717 проєктів, які пройшли технічний відбір. З них 157 становить документальні проєкти, 190 – ігрові серіали та 370 повнометражний фільм", – відзвітувати в Українській кіноакадемії.
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Також вказали, що з 9 експертів, які входили у журі, не було жодного представника від Netflix.
"Netflix не має доступу та не брав участі в будь-якій оцінці матеріалів, поданих до участі у Програмі, та не бере на себе жодних зобовʼязань щодо проєктів, які беруть участь у Програмі", – заявлено на сайті конкурсу.
Заявки оцінювали українські експерти:
- Наталія Стрибук (продюсерка);
- Олеся Лук’яненко (креативна продюсерка);
- Сергій Зленко (Національний представник України в Eurimages);
- Алік Шпилюк (Кіноексперт, арт-директор Української кіноакадемії);
- Олексій Гладушевський (продюсер, сценарист);
- Сергій Буковський (документаліст);
- Дар’я Бассель (продюсерка, директорка індустрійної платформи Docudays UA);
- Аліна Горлова (режисерка і сценаристка);
- Геннадій Кофман (продюсер, член Правління та Відбіркової Ради Docudays UA).
|Ілюстративне фото. Автор: believeinme / Depositphotos
Проєкти 6 членів журі (5 продюсерів та сценаристки) стали переможцями. Грантову підтримку отримали:
- документальне кіно "Блаженні", автор сценарію Андрій Лисецький, продюсер Геннадій Кофман;
- ігровий серіал "Моє серце – сталь", автор сценарію Аліна Семерякова, продюсерка Наталія Стрибук;
- ігровий серіал "Тіна", автор сценарію Аркадій Непиталюк, продюсерка Лук'яненко Олеся;
- повнометражне ігрове кіно "Втручання", автор сценарію Євген Тунік, продюсер Олексій Гладушевський;
- документальний проєкт "Червона зона", автор сценарію Ірина Цілик, продюсерка Дар’я Бассель;
- документальний проєкт "Переміщені" (робоча назва), автор сценарію Ольга Журба, продюсерка Дар'я Бассель;
- документальний проєкт "Дні", які хочеться забути, авторка сценарію Аліна Горлова, продюсер Максим Наконечний.
"УП.Життя" звернулась до Української кіноакадемії за коментарем щодо цієї ситуації.
Про участь та оцінку робіт один і тих самих людей зазначила й арт-оглядачка Лєна Чиченіна. Вона додала, що вони самі за себе не голосували, проте ситуація – дуже суперечлива.
"Черговий раз повторюся, у нашому суспільстві (в кінопроцесі також) питання репутації важило не так багато. Тому ми і маємо оцей треш із постійними смертельними образами на критику", – пояснила вона.
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