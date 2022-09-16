Гранти від Netflix отримали проєкти журі: Українську кіноакадемію звинувачують у фальсифікації переможців

Представники кіноспільноти обурені переможцями у конкурсі від Української кіноакадемії, який організували спільно з Netflix.

На ситуацію першим звернув увагу колишній гендиректор Довженко-Центру Іван Козленко.

Він зауважив, що проєкти 6 з 9 членів журі стали переможцями.

"Корупція – як вірус. Якщо її не лікувати або не ізолювати носія – вона поширюється шаленими темпами.

Дерибан і мєждусобойчик – тепер єдиний modus operandi всього українського кіновиробничого процесу. Це – ціна мовчання кіноспільноти", – відреагував на оголошення фіналістів Козленко.

Фото: fergregory / Depositphotos

"УП.Життя" вирішила звірити список переможців та ознайомитись з умовами конкурсу.

В описі зазначено, що взяти участь у змаганні мали митці, які змушені були переїхати через війну в Україні. Заявку можна було подати лише впродовж 3 тижнів – з 28 липня по 18 серпня. Далі члени журі мали обрати переможців.

Усі заявки поділили на 3 категорії:

оригінальні повнометражні ігрові фільми;

оригінальні ігрові серіали (до 10 серій по 30-52 хв.);

документальні проєкти (фільми та серіали).

Кожній з 48 команд на кіновиробництво мають виділити по 15 тисяч доларів.

Переможців мали оголосити до 8 вересня, проте список переможців опублікували на тиждень пізніше.

"До участі у програмі було подано 717 проєктів, які пройшли технічний відбір. З них 157 становить документальні проєкти, 190 – ігрові серіали та 370 повнометражний фільм", – відзвітувати в Українській кіноакадемії.

Також вказали, що з 9 експертів, які входили у журі, не було жодного представника від Netflix.

"Netflix не має доступу та не брав участі в будь-якій оцінці матеріалів, поданих до участі у Програмі, та не бере на себе жодних зобовʼязань щодо проєктів, які беруть участь у Програмі", – заявлено на сайті конкурсу.

Заявки оцінювали українські експерти:

Наталія Стрибук (продюсерка);

Олеся Лук’яненко (креативна продюсерка);

Сергій Зленко (Національний представник України в Eurimages);

Алік Шпилюк (Кіноексперт, арт-директор Української кіноакадемії);

Олексій Гладушевський (продюсер, сценарист);

Сергій Буковський (документаліст);

Дар’я Бассель (продюсерка, директорка індустрійної платформи Docudays UA);

Аліна Горлова (режисерка і сценаристка);

Геннадій Кофман (продюсер, член Правління та Відбіркової Ради Docudays UA).

Ілюстративне фото. Автор: believeinme / Depositphotos

Проєкти 6 членів журі (5 продюсерів та сценаристки) стали переможцями. Грантову підтримку отримали:

документальне кіно "Блаженні" , автор сценарію Андрій Лисецький, продюсер Геннадій Кофман;

, автор сценарію Андрій Лисецький, ігровий серіал " Моє серце – сталь ", автор сценарію Аліна Семерякова, продюсерка Наталія Стрибук;

", автор сценарію Аліна Семерякова, ігровий серіал "Тіна ", автор сценарію Аркадій Непиталюк, продюсерка Лук'яненко Олеся ;

", автор сценарію Аркадій Непиталюк, ; повнометражне ігрове кіно "Втручання ", автор сценарію Євген Тунік, продюсер Олексій Гладушевський ;

", автор сценарію Євген Тунік, ; документальний проєкт "Червона зона" , автор сценарію Ірина Цілик, продюсерка Дар’я Бассель ;

, автор сценарію Ірина Цілик, ; документальний проєкт " Переміщені " (робоча назва), автор сценарію Ольга Журба, продюсерка Дар'я Бассель ;

" (робоча назва), автор сценарію Ольга Журба, ; документальний проєкт ​"Дні", які хочеться забути, авторка сценарію Аліна Горлова, продюсер Максим Наконечний.

"УП.Життя" звернулась до Української кіноакадемії за коментарем щодо цієї ситуації.

Про участь та оцінку робіт один і тих самих людей зазначила й арт-оглядачка Лєна Чиченіна. Вона додала, що вони самі за себе не голосували, проте ситуація – дуже суперечлива.

"Черговий раз повторюся, у нашому суспільстві (в кінопроцесі також) питання репутації важило не так багато. Тому ми і маємо оцей треш із постійними смертельними образами на критику", – пояснила вона.