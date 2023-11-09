Картину Пікассо продали за майже 140 мільйонів доларів

На аукціоні Sothebyʼs у Нью-Йорку за $139 мільйонів продали картину Пабло Пікассо "Жінка з годинником" (Femme a la Montre), повідомляє CNN. На ній зображена муза та коханка митця.

Картина стала другою найціннішою роботою всесвітньовідомого художника серед тих, які продавали на аукціонах. Найдорожчою картиною Пікассо була картина "Алжирські жінки". Її придбали за $179,3 мільйона у 2015 році.

Раніше картиною володіла колекціонерка Емілі Фішер Ландау. Жінка придбала роботу Пікассо у 1968 році. Після її смерті близько 120 творів мистецтва з приватної колекції почали продавати на аукціонах.

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"Жінка з годинником". Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

"Жінка з годинником" – це портрет "золотої музи" Пікассо, французької моделі Марії-Терези Вальтер. Дівчина сидить у кріслі на блакитному тлі. Картина написана у 1932 році.

Марії-Терезі Вальтер було 17 років, коли вона зустріла 45-річного Пікассо. Пізніше вона стала коханкою художника, у той час, як він був одружений на українській балерині Ользі Хохловій.

Дівчина стала героїнею багатьох картин Пабло Пікассо. Зокрема, картину "Оголена жінка" (Femme Nue Couchee) продали на аукціоні у 2022 році за $67,5 мільйонів. Також популярними серед колекціонерів стали й інші портрети Вальтер: "Жінка сидить біля вікна" (Femme assise près d’une fenêtre), яку продали за $103,41 мільйона у 2021 році та "Оголеність, зелене листя та бюст" (Nude, Green Leaves and Bust) за $106,5 мільйонів у 2010.