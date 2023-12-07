Картину Рембрандта, яку довгий час приписували його учневі, продали за $13,8 мільйона

На аукціоні Sotheby's в середу, 6 грудня, продали за 13,8 мільйона доларів роботу голландського художника Рембрандта "Поклоніння королів" (Adoration of the Kings). Довгий час її помилково приписували учневі митця та оцінювали всього в 10-15 тисяч євро.

Монохромна картина, що зображує зустріч трьох мудреців з немовлям Ісусом, з'явилася в світі колекціонерів у 1950-ті, до того часу мало хто бачив цю роботу. У 1955 році в Амстердамі її придбав колекціонер Й.К.Х. Хельдрінг. Через 30 років – у 1985-му – його вдова продала картину німецькій родині, яка й зберігала її до продажу на аукціоні Christie's два роки тому, повідомляє CNN.

Перед продажем Christie's означив, що автор роботи належав до "кола Рембрандта", тобто картина була створена учнем або художником, близьким до відомого живописця. Тоді її вартість оцінили у 10-15 тисяч євро (на той час близько 10,6-15,9 тисяч доларів). Зрештою картину придбав анонімний покупець за 860 тисяч євро – більш ніж у 50 разів дорожче за оціночну вартість картини.

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Пізніше анонімний власник "Поклоніння королів" передав картину до Sotheby's. І аукціонний дім розпочав 18-місячне дослідження з визначення справжнього авторства та вартості роботи.

Картина "Поклоніння королів" все-таки була створена Рембрантдтом. Фото: Sotheby's

Першу згадку про картину знайшли в інвентарному описі 1714 року амстердамського колекціонера Константина Ранста. Потім її виставили на продаж у 1814 році, а потім ще раз у 1822 році, після чого робота "Поклоніння королів" зникла з поля зору до середини 20 століття.

У 1950-х її включали до музейних експозицій і вказували як роботу Рембрандта. Однак у 1960 році німецький мистецтвознавець Курт Баух, який бачив картину лише на чорно-білій фотографії, описав її як витвір школи Рембрандта. Після цього картину почали ігнорувати в літературі про Рембрандта.

Експертиза, яка включала рентгенівські та інфрачервоні знімки, а також дискусії дослідників творчості Рембрандта, привела до висновку, що картина є саме його роботою. Ретельне вивчення картини виявило низку змін і доопрацювань, зроблених художником. Вважається, що картина була написана на початку кар'єри Рембрандта, близько 1628 року. На той час художникові було 21-22 роки і він жив у голландському місті Лейден.

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"Ця витончена картина є в рівній мірі витвором пензля Рембрандта та його інтелекту. Всі ознаки його стилю кінця 1620-х років очевидні як у видимій пофарбованій поверхні, так і в глибинних шарах, виявлених дослідженням, демонструючи численні зміни в ході її створення і проливаючи нове світло на те, як він мислив", – зазначив співголова відділу картин старих майстрів у Sotheby's Джордж Гордон.