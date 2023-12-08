Американські кінокритики назвали найкращий фільм 2023 року

Національна рада кінокритиків США (National Board of Review) назвала найкращий фільм 2023 року. Ним стала стрічка "Вбивці квіткової повні" режисера Мартіна Скорсезе.

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Як повідомляється на офіційному сайті організації, стрічка також принесла Скорсезе нагороду Найкращого режисера, а Лілі Гладстон – Найкращої акторки.

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"Вбивці квіткової повні" – це приголомшливий шедевр від одного з наших найкращих режисерів Мартіна Скорсезе. Пишаємося тим, що нагороджуємо цей складний, важливий та глибоко резонансний епос нагородою за Найкращий фільм, а Скорсезе – як Найкращого режисера", – заявила президентка правління Енні Шульхоф.

Найкращим актором американські кінокритики назвали Пола Джаматі за роль у комедійній драмі "Залишені". Ця ж стрічка принесла нагороду за Найкращий сценарій Девіду Хемінгсону.

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом став "Людина-павук: Крізь Всесвіт".

Найкращим міжнародним фільмом – "Анатомія падіння" Жустін Тріє.

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Також Бредлі Купера, який цьогоріч став співавтором сценарію та режисером біографічного фільму про Леонарда Бернштейна "Маестро", відзначили нагородою NBR Icon.

Оператор фільмів "Вбивці квіткової повні" та "Барбі" Родріго Прієто буде нагороджений за видатні досягнення в кінематографії.

Крім того, до списку кращих художніх фільмів 2023 року, за версією Національної ради кінокритиків США, увійшли: "Барбі", "Залишені", "Оппенгеймер", "Маестро", "Хлопчик і чапля", "Феррарі", "Минулі життя", "Бідолахи" та "Залізний кіготь".

Відзначили американські критики і стрічку Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Документальний фільм, який Україна висунула на Оскар 2024, включили до списку п'яти найкращих документальних стрічок року.

Церемонія вручення премії Національної ради кінокритиків США пройде у Нью-Йорку 11 січня 2024 року.

Найчастіше вибір Національної ради кінокритиків збігається з думкою Американської кіноакадемії, тож відзначені неї стрічки стають претендентами на найпрестижнішу кінонагороду світу.

Найкращим фільмом на думку Національної ради кінокритиків США у 2022 році була стрічка "Топ Ган: Меверік", у 2021 році – "Лакрична піца", у 2020 – "П'ятеро однієї крові", у 2019 – "Ірландець", у 2018 – "Зелена книга".