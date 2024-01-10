Оголосили лауреатів премії "Львів – місто літератури ЮНЕСКО"

У Львові оголосили переможців літературної премії "Львів – місто літератури ЮНЕСКО", повідомив міський голова Андрій Садовий.

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Головну нагороду отримала письменниця та публіцистка Олена Стяжкіна з романом "Смерть лева Сесіла мала сенс". Книга була видана 2021 року у Видавництві Старого Лева.

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Роман оповідає про становлення героїв під час війни та їхні долі, випадково поєднані у пологовому будинку на Донеччині.

Обкладинка книжки-переможниці. Фото: скриншот.

"У книжці безліч переходів – стоматолог стає воєнним хірургом, цап – сапером-собакою, боягузливий радянський чиновник набуває рис янгола-охоронця, продавчиня косметики перетворюється на інструктора зі снайперської стрільби... В українському Донбасі. На початку ХХІ століття. Проте час у книжці – доволі умовна величина", – йдеться в анотації книжки.

Як додав Садовий, призові 150 тисяч гривень авторка витратить "на Перемогу, благодійність і літературу".

Нагородження лауреаток премії. Фото: Андрій Садовий.

Спецвідзнаку за твір про війну розділили між собою Ніна Захоженко за п'єсу "Я, війна і пластикова граната" та Ярина Чорногуз за поетичну збірку "[dasein: оборона присутності]".

Більше про премію

Премія Львова – міста літератури ЮНЕСКО – щорічна всеукраїнська літературна нагорода, заснована для вшанування творів сучасної літератури та надання їм суспільного резонансу. Нею нагороджують автора чи перекладача за оригінальний або перекладний художній твір українською мовою.

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Статуетка та дипломи, якими нагороджують переможців премії. Фото: Андрій Садовий.

Літературну премію присуджують від міста Львів. Грошова винагорода премії – 150 тис. гривень. Переможці номінації "Твір про війну" отримують по 100 тис. гривень.

Видання Читомо зазначає, що до журі премії 2023 року увійшли: