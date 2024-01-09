"Топ БараБуки": оголосили довгий список найкращих родинних видань 2023 року

Експертки Простору української дитячої книги "БараБука" оприлюднили традиційний список найкращих дитячих і підліткових видань 2023 року. Цього року він став ювілейним, 10-м, тож укладачі вирішили подовжити його удвічі – до сотні назв.

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"Цього ювілейного для "БараБуки" року ми не змогли зробити довгий список Топу коротким, на 50 назв. На десятиріччя ми здалися цьогорічному розмаїттю й вирішили зробити подарунок книгодрузякам, авторам, видавцям і собі: після читань і тривалих обговорень представляємо 100 книжок довгого списку новинок 2023-го", – прокоментувала засновниця "БараБуки", керівниця лабораторії дитячого читання НЦ "Мала академія наук України" Таня Стус.

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За її словами, "за 10 років у національній дитячій літературі стався справжній розквіт".

До довгого списку "Топу БараБуки" увійшли книжки для сімейного читання різних жанрів: від поетичних збірок і книжок-картинок до збірок оповідань, психологічної прози, міського фентезі й науково-популярних видань. Частина дитячих книжок розповідає про нинішню російсько-українську війну, а також волонтерство.

"У далекому 14-му був "не час" для таких проєктів як "БараБука". Зараз через біль і трагедії стало нарешті видимим, що культура дає силу, мотив і єдність", – додала Стус.

Фото: "БараБука"

Також команда закликала до 24 січня 2024 року проголосувати за улюблене видання й допомогти визначити разом переможця в номінації "Вибір читачів".

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Переможців оголосять 25 січня під час церемонії нагородження "Топу БараБуки 2023".

"Топ БараБуки": довгий список найкращих родинних видань 2023 року

Іван Андрусяк. "Жерар на Витівці" (Vivat)

Марія Артеменко. "Вусата історія" (Ранок)

Соня Атлантова. "Оповідки Загогульських" (Ранок)

Анна Багряна. "Годинник Аріадни" (Навчальна книга – Богдан)

Анна Багряна. "Годинник Аріадни"

Роман Барабах, Василь Рожко, Софія Рябчук. "Тустань: історія співіснування людини і скелі" (Видавець Олександр Савчук)

Ірина Баришевська. "33 надихаючі історії. Жінки, які прославили Україну" (АССА)

Андрій Бачинський. "Вісім крафтових історій" (Видавництво Старого Лева)

Юрій Бедрик. "Динозавромовки: вірші та скоромовки" (Навчальна книга – Богдан)

Ганна Булгакова. "Скелети і кістки" (Ранок)

Наталія Бушковська. "Суперїжа для супергероїв" (АССА)

Наталія Бушковська. "Суперїжа для супергероїв"

"Весняні віршики" (Видавництво Старого Лева)

Галина Вдовиченко. "Метелики перетворюються" (Видавництво Старого Лева)

Христя Венгринюк. Малючки. "Емма та Ліза" (Чорні вівці)

Христя Венгринюк, Євгенія Завалій, Максим Дупешко. "Ловці світла: історії українських художників" (Чорні вівці)

Світлана Вертола. "Юна. Війна" (Чорні вівці)

Тетяна Винник. "Місто на вікні" (МаМіНо)

Ольга Войтенко. "Кожна грудочка землі" (Портал)

Саша Войцехівська. "Варто спробувати! Роздуми про волонтерство" (Читаріум)

Саша Войцехівська. "Варто спробувати! Роздуми про волонтерство"

Леся Воронина. "Гра в індіанців, або Ніколи не смійся з крокодила" (Vivat)

Олексій Гедеонов. "Ольвія. Зима змін" (АССА)

Людмила Горова. "Ми вареники ліпили" (ТаТиШо)

Сергій Гридін. "Іграшка" (Знання)

Оксана Давидова. "Привидуся" (Навчальна книга – Богдан)

Сашко Дерманський, Тетяна Копитова. "Клуб врятованих. Непухнасті історії" (Vivat)

Сашко Дерманський, Тетяна Копитова. "Клуб врятованих. Непухнасті історії"

Сашко Дерманський. "Лізла жаба по драбині. Лічилки-жмурилки і загадки-шаради" (Видавництво Старого Лева)

Сашко Дерманський. "Тю!" – сказав їжачок" (Vivat)

Наталія Довгопол. "Стешка, дочка винахідника" (Портал)

Зоряна Живка. "Ангел на ймення Грушка. Дітям про Голодомор" (Свічадо)

Віталій Запека. "Полінка в королівстві дурниць" (Vivat)

Віталій Запека. "Полінка в королівстві дурниць"

Валентина Захабура. "Лео-Фу, або Я народився собакою" (Видавництво Старого Лева)

Валентина Захабура. "Панцир, лапи й крила пані Оксани" (Ще одну сторінку)

Андрій Зелінський. "Семенові зорі" (Видавництво Старого Лева)

Юлія Ілюха. "Зеро" (Ранок)

Юлія Ілюха. "Перша справа Сашка Сірого. Друга справа Сашка" (АССА)

Василь Карп’юк. "Олекса Довбуш. Кров опиря" (Discursus)

Андрій Кокотюха. "Потаємні двері" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Олександр Корєшков. "Мій тато повернувся з війни" (Spring Comics)

Олександр Корєшков. "Мій тато повернувся з війни"

Саша Кочубей. "(не)Розкрита справа Говорухи" (Навчальна книга – Богдан)

Ольга Куждіна. "Детективна агенція "САМ" в Ужгороді" (АССА)

Євгенія Кузнєцова. "Одинадцять помідорів і один маленький" (Видавництво Старого Лева)

Дмитро Кузьменко. "Вечірній вітер" (Талант)

Ольга Купріян. "Панна Софія" (Ранок)

Анастасія Лавренішина. "Ласкаво просимо на пошту. Як це насправді працює" (Vivat)

Анастасія Лавренішина. "Ласкаво просимо на пошту. Як це насправді працює"

Оксана Лущевська, Христя Венгринюк, Ольга Купріян, Валентина Вздульська, Галина Ткачук. "Іграшок повний будинок" (Чорні вівці)

Оксана Лущевська, Олена Васіна. "Оця Майя кіно знімала" (Видавництво)

Оксана Лущевська. "Як у казці" (Залізний тато)

Віталіна Макарик. "Кеди в небі" (Видавництво Старого Лева)

Наталка Малетич. "Абетка" (Видавництво Старого Лева)

Іван Малкович. "Анна Ярославна: Київська князівна – королева Франції" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Іван Малкович. "Анна Ярославна: Київська князівна – королева Франції"

Віктор Мартинюк, Оксана Драчковська. "Тихо! Триває репетиція" (Видавництво Старого Лева)

Настя Мельниченко. "Мій дім – війна" (Теза)

Настя Мельниченко. "Ярчик і 9 собак" (Yakaboo Publishing)

Зірка Мензатюк. "Відчайдушні вершники" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Олег Михайлов. Жираф Монс. "Харківська історія воєнної весни" (АССА)

Леся Мовчун. "Космічні пухнастики вчать українську" (Видавництво Старого Лева)

Леся Мовчун. "Чому два чоботи – пара? Твій цікавий словник фразеологізмів" (Світич)

Марія Морозенко. "Наші звичаї і традиції" (IPIO)

Марія Морозенко. "Наші звичаї і традиції"

Моя святкова бібліотека. "Книжковий адвент-календар" (Каламар)

Настя Музиченко. "Врятовані хвостики" (Навчальна книга – Богдан)

Дар’я Носенко. "День змін Сірого Вуса" (МаМіНо)

Грася Олійко. "Різдвяна шапка Янголинки" (Видавництво Старого Лева)

Олександра Орлова. "Мандрівка шоколаду" (Видавництво Старого Лева)

Катерина Перконос, Ірина Рутило. "Смачного! На прогулянку!" (Каламар)

Уляна Письменна. "Бюро винаходів Цукінька" (Чорні вівці)

Ольга Пінчук. "Особлива традиція" (Парасоля)

Ольга Пінчук. "Особлива традиція"

Олександр Подоляк, Олександр Шатохін. "Нарвали не плачуть" (Крокус)

Марія Правда. "Бабуся та рак" (Чорні вівці)

Марія Правда. "Там, де тече Ятрань" (Видавництво Старого Лева)

Юліта Ран. "Дзеркало бажань" (АССА)

Юліта Ран, Катерина Підлісна. "Пес Патрон та Шкарпетковий монстр" (Ранок)

Юлія Рацебуржинська. "Як створюють монстронароди? Книжка про пропаганду, дурнероб і Чухлера" (Чорні вівці)

"Як створюють монстронароди? Книжка про пропаганду, дурнероб і Чухлера"

Світлана Ройз. "Книжка сили й перетворень" (Мала академія)

Оля Русіна. "Тор – тракторець, що тягне танк" (Видавництво Старого Лева)

Ольга Саліпа. "Скарби. Таємниця замку-корабля. У скриньці з різдвяного печива" (Фоліо)

Слава Світова. "Потаємна суперсила" (Видавництво Старого Лева)

Слава Світова. "Сантана Суперклаус. Остання Хранителька Свята" (Видавництво Старого Лева)

Альона Сіліна, Наталія Довгопол, Ярина Каторож, Анастасія Куликова, Наталія Матолінець, Ірина Пасько, Дарія Піскозуб, Світлана Тараторіна, Ксенія Сокульська. "Легендарій дивних міст" (Ранок)

Катя Сіль. "Казки навиворіт" (Vivat)

Катя Сіль. "Казки навиворіт"

Олег Симоненко, Наталія Кудляк. "Няв-гав-кар ква-му-га-ко, або Звуконаслідування, або Вчуся говорити" (Час майстрів)

Анна Солод. "Як комахи і звірята будуть зиму зимувати" (Чорні вівці)

Євген та Соломія Степаненки. "Абетка війни" (Видавництво Старого Лева)

Мар’яна Стефак. "Ключ Горгона" (Навчальна книга – Богдан)

Тетяна Стрижевська. "Різдвяний Бука" (Видавництво Старого Лева)

Таня Стус. "Таємні історії великих і маленьких перемог" (Видавництво Книголав)

Таня Стус. "Таємні історії великих і маленьких перемог"

Володимир Тиліщак. "Отамани" (Наш Формат)

Ольга Тітова. "Місія Кіото, або Аріка проти прищів" (Книголав)

Ганна Ткач. "Ручна-зручна розмова. Путівник жестовою мовою" (МаМіНо)

Галина Ткачук. "Блакитний записник" (Vivat)

Галина Ткачук. "ЗВРК" (Vivat)

Галина Ткачук. "Хто такі котулаки" (Ранок)

Галина Ткачук. "Найважливіша книжка про зуби" (Vivat)

Галина Ткачук. "Щури, кнури і миша" (Портал)

Катерина Терлецька, Дмитро Кузьменко. "Клімат у твоїх руках" (Vivat)

Катерина Тихозора, Олександр Продан. "Дім" (Ранок)

Катерина Тихозора, Олександр Продан. "Дім"

Григорій Фалькович. "Руді і Чумацький Шлях" (Видавництво Старого Лева)

Василь Федієнко, Наталія Царенко. "Школа почуттів" (ВД "Школа")

Олександр Шатохін. "Подарунок" (Видавництво Старого Лева)

Анна Шиманська, Андрій Шиманський. "501 факт, який треба знати з… історії України" (Видавництво Старого Лева)

Юлія Ярмоленко. "Без маячні про перші місячні" (Віхола)

Наталія Ясіновська. "Любов, Америка і світло" (Видавництво Старого Лева)

"БараБука. Простір української дитячої книги" – проєкт підтримки дитячого читання, історія якого почалася в 2014 році з сайту про українську дитячу літературу для дітей та підлітків.

До команди "БараБуки" входять літературознавиці, письменниці, методистки Лабораторії дитячого читання НЦ "Мала академія наук України".

З 2014-го щороку авторки та експерти порталу обирають найкращу літературу у сфері українського дитячого, підліткового й родинного читання різних жанрів і форматів.

В перший рік існування списку в "Топі БараБуки" було всього шість книжок.