У Франції вийшла аудіокнига "Абрикоси Донбасу" Люби Якимчук, озвучена Катрін Деньов

Французьке видавництво Les éditions des femmes випустило аудіокнигу "Les Abricots du Donbas" ("Абрикоси Донбасу") української письменниці та поетеси Люби Якимчук. Про це авторка написала у своїх соціальних мережах.

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Легендарна французька акторка Катрін Деньов начитала для аудіокниги французький переклад української поетичної збірки.

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"Уже можна розповідати. Катрін Деньов озвучила "Абрикоси Донбасу", та наша з нею аудіокнижка відтепер у книгарнях Франції, а також на всіх французьких аудіоплатфомрах. Там почуєте і мій голос, бо заголовки та ще п'ять-шість віршів для книжки начитала я, українською", – написала Якимчук.

Анонс від видавництва. Фото: Любов Якимчук.

На сайті видавництва вже можна прослухати один з віршів збірки – "Як скласти жінку" , який разом зачитали Катрін Деньов та Люба Якимчук.

Паперова версія збірки "Абрикоси Донбасу" у французькому перекладі вийшла минулого року.

Як розповіла поетеса, вже два роки "Les éditions des femmes" щосуботи виходить на марші в підтримку України, а також донатить гарні суми задля нашої перемоги.

Про збірку "Абрикоси Донбасу"

Вірші, що увійшли до збірки "Абрикоси Донбасу" Люба Якимчук написала 2014 року, після окупації Росією частини Сходу України. Українською збірка вийшла у "Видавництві Старого Лева" 2015 року.

Обкладинка французького видання "Абрикосів Донбасу". Фото: Любов Якимчук.

Створення французького видання збірки почалося в 2022 році, коли з Любою Якимчук зв'язалося французьке агентство з торгівлі авторськими правами.

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За права на французький переклад книжки змагались два видавництва – велике мережеве та менше з давньою історією.

"Агентка та всі культурні менеджери, з якими я радилася, рекомендували мені менше видавництво – Editions des Femmes. Це був правильний вибір, бо видавництво приділило багато уваги промоції книжки. Приміром, зараз я в тритижневому літературному турі Францією, і книжка, як тут кажуть" зробила хорошу пресу – це телебачення, радіо та газети", – розказала тоді авторка в коментарі для УП.Культура.