Катрін Деньов озвучить французькою аудіокнигу "Абрикоси Донбасу" Люби Якимчук

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
3668
16 червня 2023

Легендарна французька акторка Катрін Деньов начитає для аудіокниги французький переклад української поетичної збірки "Абрикоси Донбасу" поетеси, письменниці Люби Якимчук.

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це Якимчук повідомила у своєму Facebook, а також розповіла деталі в коментарі УП.Культура. Разом з паперовим перекладом, французьке видавництво Editions des Femmes випустить аудіокнижку, яку й начитає Деньов. Також в аудіоверсії звучатимуть і кілька віршів українською голосом авторки.

"Я про Катрін як голос книги тихо мріяла, і нічого не говорила видавчині, поки вона вела переговори про запис, а вона не казала мені, з ким, щоб не розчаровувати, якщо не вийде. Але це таки сталося! Мабуть, ви чули, що недавно Катрін читала зі сцени Каннського фестивалю вірш Лесі Українки, тож це був тільки початок", – написала Якимчук.

"Я дуже радію цій новині. Бо це означає і розголос для книжки, і підтримку для України", – додала поетка в коментарі УП.Культура.

Люба Якимчук розповіла, що створення французького видання збірки почалося торік, коли з нею зв'язалося французьке агентство з торгівлі авторськими правами. Вірші, що увійшли до збірки "Абрикоси Донбасу" Люба Якимчук написала 2014 року, після окупації Росією частини сходу України. Українською збірка вийшла у "Видавництві Старого Лева" 2015 року. За права на французький переклад книжки змагались два видавництва – велике мережеве та менше з давньою історією. 

Обкладинка французького видання "Абрикосів Донбасу". Фото: Любов Якимчук / Facebook

"Агентка та всі культурні менеджери, з якими я радилася, рекомендували мені менше видавництво – Editions des Femmes. Це був правильний вибір, бо видавництво приділило багато уваги промоції книжки. Приміром, зараз я в тритижневому літературному турі Францією, і книжка, як тут кажуть" зробила хорошу пресу – це телебачення, радіо та газети", – розказала УП.Культура авторка.

За словами Якимчук, промотур паперової книги почався з фестивалю в Сан-Мало: "Привезені примірники "Абрикосів" закінчилися в перші два дні, а на третій уже не вистачило – саме видавництво не очікувало такого інтересу". Далі були зустрічі в Нормандії, Бордо, Вінсенті та кілька зустрічей з читачами в Парижі.

"Після успіху в Сан-Мало мені запропонували видати аудіокнижку. Мені сказали, що шукатимуть для запису особливу акторку. Перша моя думка була, що найкраще було б, якби це була акторка Катрін Деньов", – розповіла вона.

Катрін Деньов читає вірш Лесі Українки у Каннах. Фото: Stephane Cardinale / Getty Images

Якимчук додала, що не казала видавцю про це, а той не повідомляв, із ким веде пермовини: "І це була таки Деньов. Як мені сказали, Катрін відповіла на пропозицію начитати "Абрикоси Донбасу": "Звичайно, я хочу".

Читайте також: Любов Якимчук: Нам доведеться простити того, хто втрачав людське обличчя


Реклама:


 107
КУЛЬТУРА

"Книжка, яку я ніколи не хотів би написати": Олександр Михед видав хроніки болю і надії

Олена Лисенко
 7219
Суспільство

"Амністія" для плагіаторів. Що не так з добровільною відмовою від наукових ступенів і за яких умов вона може існувати?

Діана Кречетова
 8327
КУЛЬТУРА

Український фанк і свінг: як закордонні стилі формували радянську естраду попри цензуру

Андрій Литвинок

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Книжка, яку я ніколи не хотів би написати": Олександр Михед видав хроніки болю і надії

Олена Лисенко
У Нацполіції показали щемливе відео зустрічі патрульної з сином, яка повернулась із зони бойових дій
Ректор Львівського медуніверситету відреагував на скандал з сексистськими жартами на розподілі випускників
Від Кабміну вимагають не ухвалювати стратегії розвитку кіно, складеної Держкіно
Активіста, який наклеїв на машини ООН напис "марні", викликають до суду
"Будинок із комахами" в Києві внесли до держреєстру нерухомих пам'яток
Суспільство

"Амністія" для плагіаторів. Що не так з добровільною відмовою від наукових ступенів і за яких умов вона може існувати?

Діана Кречетова
КУЛЬТУРА

Український фанк і свінг: як закордонні стилі формували радянську естраду попри цензуру

Андрій Литвинок