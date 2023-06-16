Катрін Деньов озвучить французькою аудіокнигу "Абрикоси Донбасу" Люби Якимчук

Легендарна французька акторка Катрін Деньов начитає для аудіокниги французький переклад української поетичної збірки "Абрикоси Донбасу" поетеси, письменниці Люби Якимчук.

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це Якимчук повідомила у своєму Facebook, а також розповіла деталі в коментарі УП.Культура. Разом з паперовим перекладом, французьке видавництво Editions des Femmes випустить аудіокнижку, яку й начитає Деньов. Також в аудіоверсії звучатимуть і кілька віршів українською голосом авторки.

Реклама:

"Я про Катрін як голос книги тихо мріяла, і нічого не говорила видавчині, поки вона вела переговори про запис, а вона не казала мені, з ким, щоб не розчаровувати, якщо не вийде. Але це таки сталося! Мабуть, ви чули, що недавно Катрін читала зі сцени Каннського фестивалю вірш Лесі Українки, тож це був тільки початок", – написала Якимчук.

"Я дуже радію цій новині. Бо це означає і розголос для книжки, і підтримку для України", – додала поетка в коментарі УП.Культура.

Люба Якимчук розповіла, що створення французького видання збірки почалося торік, коли з нею зв'язалося французьке агентство з торгівлі авторськими правами. Вірші, що увійшли до збірки "Абрикоси Донбасу" Люба Якимчук написала 2014 року, після окупації Росією частини сходу України. Українською збірка вийшла у "Видавництві Старого Лева" 2015 року. За права на французький переклад книжки змагались два видавництва – велике мережеве та менше з давньою історією.

Обкладинка французького видання "Абрикосів Донбасу". Фото: Любов Якимчук / Facebook

"Агентка та всі культурні менеджери, з якими я радилася, рекомендували мені менше видавництво – Editions des Femmes. Це був правильний вибір, бо видавництво приділило багато уваги промоції книжки. Приміром, зараз я в тритижневому літературному турі Францією, і книжка, як тут кажуть" зробила хорошу пресу – це телебачення, радіо та газети", – розказала УП.Культура авторка.

Реклама:

За словами Якимчук, промотур паперової книги почався з фестивалю в Сан-Мало: "Привезені примірники "Абрикосів" закінчилися в перші два дні, а на третій уже не вистачило – саме видавництво не очікувало такого інтересу". Далі були зустрічі в Нормандії, Бордо, Вінсенті та кілька зустрічей з читачами в Парижі.

"Після успіху в Сан-Мало мені запропонували видати аудіокнижку. Мені сказали, що шукатимуть для запису особливу акторку. Перша моя думка була, що найкраще було б, якби це була акторка Катрін Деньов", – розповіла вона.

Катрін Деньов читає вірш Лесі Українки у Каннах. Фото: Stephane Cardinale / Getty Images

Якимчук додала, що не казала видавцю про це, а той не повідомляв, із ким веде пермовини: "І це була таки Деньов. Як мені сказали, Катрін відповіла на пропозицію начитати "Абрикоси Донбасу": "Звичайно, я хочу".