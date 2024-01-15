Сербський актор, який підтримує Росію, зніматиметься в серіалі від HBO

Сербський актор Мілош Бикович, що підтримує напад РФ на Україну, зніметься у новому сезоні американського серіалу "Білий лотос". Зйомки заплановані на лютий 2024 року.

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Про це повідомила стримінгова компанія НВО.

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Мілош публічно підтримує загарбницьку політику Росії. Крім того, у 2021 році актор отримав російський паспорт та брав участь у зйомках серіалів в окупованому Криму.

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Після офіційного анонсу від HBO Бикович закрив свій профіль в Instagram, адже користувачі почали критикувати його позицію стосовно України та закликали стримінгову компанію звернути увагу на його висловлювання.

Мілош Бикович здобув популярність в Росії завдяки участі в серіалах "Готель Елеон", "Гранд" і "Крила Імперії", також зіграв головну роль у стрічці "Холоп". Неодноразово знімався у фільмах режисера-пропагандиста Микити Михалкова.

В одному з останніх інтерв’ю Мілош Бикович на питання інтерв’юєрки, чи справді серби люблять Росію більше ніж росіяни, відповів:

"Це так. Ми були один народ. Ми майже однією мовою говорили 200-300 років тому. Ти не відчуваєш ностальгії доки чогось не втрачаєш. І є певна глибока ностальгія в крові сербського народу [за Росією – прим.]. У 1925 році кожен п’ятий житель Белграда був росіянином", – розповів актор.

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Також він додав, що демократії ніколи не існувало. Російські наративи він підтримував неодноразово й в інших інтерв’ю. Наприклад, про повномасштабне вторгнення заявив, що нібито "Росія рухається своїм шляхом, а світ це сприймає як ворожий процес".

Про "Білий лотос"

"Білий лотос" – американський сатиричний комедійно-драматичний антологічний телесеріал, творцем та режисером якого виступив Майк Вайт.

Кожен сезон розповідає про туристів, які приїздять відпочивати на курорти. З кожним днем історія стає все похмурішою, а герої відкривають свої приховані, темні сторони.

Кадр з першого сезону "Білого лотоса".

Серіал вперше вийшов на стримінговій платформі телеканалу НВО у 2021 році та одразу став одним з найпопулярніших. Перший сезон, дії якого розгортаються на Гаваях, отримав 20 номінацій на премію "Еммі" та десять перемог. Другий сезон отримав 23 номінації.

На платформі кінооглядів Rotten Tomatoes серіал має рейтинг схвалення 92% на основі відгуків критиків. На Metacritic він має 82 бали зі 100 на основі 79 рецензій, що свідчить про "загальне визнання".

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