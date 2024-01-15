Театральна премія імені Леся Курбаса: оголосили імена кандидатів

Державне агентство України з питань мистецтв опублікувало список режисерів та їх вистав, що змагатимуться за театральну премію Леся Курбаса. Цьогоріч на неї претендують 17 режисерів.

Про це 15 грудня повідомило Держмистецтв.

Театральна премія Леся Курбаса присуджується професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України.

Реклама:

Моновистава "Веселка на Салтівці" у театрі "Нафта" (ГО "Арт Дот").

Лавреата визначають за критеріями: художній пошук, новаторський характер, європейський контекст та сценічний експеримент. Проте уточнень щодо цих критеріїв на сайті не зазначили.

На здобуття премії висувають виставу, прем’єра якої відбулася у 2023 році. Грошова нагорода переможцю складає 20 тисяч гривень.

Список претендентів на премію Леся Курбаса:

Білиць Ігор – вистава "Доця" (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);

– вистава (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької); Богданець Володимир – вистава "Велика мрія маленької ялинки" (Волинський академічний обласний театр ляльок);

– вистава (Волинський академічний обласний театр ляльок); Боровенський Олександр – вистава "Янорм" (Київський камерний театр "Дивний Замок");

– вистава (Київський камерний театр "Дивний Замок"); Булюк (Коробейник) Поліна – вистава "Джа-ла-пі-та" (Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши);

– вистава (Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши); Вусик Артем – вистава "Веселка на Салтівці" (ГО "Арт Дот");

– вистава (ГО "Арт Дот"); Гладушевський Олексій – вистава "Зелені коридори" (ГО "Центр сучасної української драматургії");

– вистава (ГО "Центр сучасної української драматургії"); Захоженко Дмитро – вистава "Один день" (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки);

– вистава (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки); Кравченко Олександра – вистава "Вірогідності" (ГО "Київський театр-студія Верітас");

– вистава (ГО "Київський театр-студія Верітас"); Кривець Борис – вистава "Васьок Go!" (Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького);

– вистава (Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького); Левченко Анатолій – вистава "Я" (Кіровоградський академічний обласний театр ляльок);

– вистава (Кіровоградський академічний обласний театр ляльок); Павлюк Сергій – вистава "Заборонений" (Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша);

– вистава (Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша); Панів Назарій – вистава "Вовчиха" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка);

– вистава (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка); Петросян Давид – вистава "Земля" (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);

– вистава (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької); Садаклієв Станіслав – вистава "Носороги" (Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка);

– вистава (Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка); Татарінов Дмитро – вистава "Вар-Сава" (Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки);

– вистава (Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки); Храмцов Євген – вистава "Украдене щастя" (Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки);

– вистава (Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки); Чепура Катерина – вистава "Лис Микита" (Київський академічний театр юного глядача на Липках).

Чому у 2023 році не вручали премію

Рішення не вручати театральну премію імені Леся Курбаса ухвалив Комітет з присудження премії на засіданні 8 лютого 2023 року. Тогоріч Держмистецтв отримало 21 заявку від режисерів.

У Комітеті пояснили, що нібито не виявили робіт, які б могли претендувати на цю відзнаку.

"Премією імені Леся Курбаса відзначається не внесок того чи іншого режисера в розвиток сценічного мистецтва Україні, а подана ним на конкурс конкретна вистава. На жаль, на думку переважної кількості членів Комітету, робіт, що бездоганно відповідали б критеріям, зазначеним в положенні про премію Леся Курбаса, цього року не виявилося", – сказав голова Комітету, театральний критик Сергій Васильєв.

Реклама:

Вистава "Земля" у Львові, режисер Давид Петросян. Фото: Руслан Литвин.

Він уточнив, що подана вистава має мати "пошуковий, новаторський характер, риси експерименту та резонувати з тенденціями сучасної європейської сцени".

Премія імені Леся Курбаса була заснована 1995 року Міністерством культури і Спілкою театральних діячів України на честь українського режисера, актора, теоретика театру, драматурга Леся Курбаса. Її присуджували один раз на два роки до дня народження Курбаса – 25 лютого. І вже в 1997-му зробили щорічною.

Першим лауреатом премії 1996 року став художній керівник, режисер і єдиний актор Театру одного актора "Крик" Михайло Мельник. Минулого року премію отримала режисерка Тамара Трунова за виставу "Дім".