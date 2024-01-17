Оголосили ім’я композитора-переможця премії Лятошинського

Державне агентство з питань мистецтв 17 січня оголосило лавреата премії Бориса Лятошинського. Ним став Остап Мануляк – український композитор, виконавець та ініціатор мистецьких проєктів.

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це повідомили на сайті Держмистецтв.

Реклама:

Остапа Мануляка відзначили за творчі композиторські досягнення протягом 5 років.

Остап Мануляк. Фото: Львівська національна філармонія.

Як зазначили організатори премії, композитор реалізовував свій проєкт у Центрі комп’ютерних досліджень музики та акустики Стенфордського Університету (Каліфорнія, США). Також став лавреатом Премії імені Левка Ревуцького у 2010 році та Премії імені Миколи Леонтовича у 2020-му в галузі композиції.

Окрім камерно-інструментальної, хорової та симфонічної музики також працює в галузі електроакустичної музики та фанк-джаз-року.

"Із 2007 року регулярно працює у сфері електроакустичної музики, поєднуючи форми фіксованої композиції із живою взаємодією між різними аспектами музичної тканини, трансформацією звукового матеріалу кінетичним виконавським жестом та аудіовізуальною інтеракцією. У доробку також численні звукові інсталяції та співпраця в рамках мультимедійних проєктів", – йдеться на сайті Львівської національної академії мистецтв.

Остап Мануляк – доцент кафедри композиції Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка, співзасновник Мистецького об’єднання НУРТ, директор Фестивалю електроакустичної музики VOX ELECTRONICA та керівник Експериментальної освітньої студії електроакустичної музики (EESEM) Львівської музичної академії.

Про премію Бориса Лятошинського

Державна премія присуджується щороку професійним композиторам за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості.

Реклама:

Композитор може висуватися на премію за окремий твір, за творчий доробок у певному жанрі (симфонічний, хоровий, оперний, камерний тощо) та за творчі досягнення протягом останніх п’яти років.

Розмір премії складає 20 тисяч гривень.