Чекали затвердження бюджету: МКІП відкидає звинувачення команди Українського павільйону у Венеції

Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало заяву Комісара українського павільйону Венеціанської бієнале Тараса Шевченка. Він, зокрема, зазначив, що Міністерство відкрите до діалогу та налаштоване на конструктивну співпрацю з кураторською групою.

У повідомленні йдеться, що "Міністерство здійснює регулярну та оперативну комунікацію з кураторами".

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Зокрема, Шевченко написав, що крім зустрічі з кураторами МКІП також надавало інформаційну підтримку команді й комунікувало з представниками бієнале. Також команда Міністерства надала поради із залучення додаткових коштів – надало лист підтримки для участі у конкурсі грантів мобільності House of Europe.

МКІП уклало домовленість з офісом Венеційської бієнале про те, щоб надати приміщення для українського мистецького проєкту безоплатно і надало кураторам правила користування павільйоном. За словами Шевченка, це дало змогу зекономити 4 млн грн бюджетних коштів.

Бюджетні кошти на участь у бієнале мають виділити з Державного бюджету на 2024 рік, але лише після того, як МКІП затвердить план роботи на той рік.

"Міністерство надає лише часткову фінансову підтримку на створення та реалізацію національного культурного проєкту за рахунок бюджетних коштів, передбачених на це МКІП. Водночас переможці завжди залучають додаткові кошти на реалізацію проєкту", – написав у заяві Тарас Шевченко.

Проте, в коментарі для УП.Культура кураторка українського павільйону Вікторія Бавикіна наголосила, що жодної комунікації МКІП з ними не підтримує.

Куратори Павільйону не отримували рекомендацій про додаткове фінансування – усі гранти знаходили самостійно, включно з конкурсом від House of Europe. Від МКІП тоді попросили лише лист підтвердження участі художників і членів команди в реалізації Павільйону.

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"Наразі у нас відсутня будь-яка комунікація з Міністерством. 24 жовтня ми надіслали черговий лист до Міністерства з питанням про те, який саме бюджет запланувало Міністерство на реалізацію бієнале. На що ми отримали відповідь, що "в країні війна". До цього ми надсилали 2 листи та офіційні запити з подібним питанням, які залишились без відповіді", – розповіла Бавикіна.

Раніше куратори Українського павільйону Венеційської бієнале Максим Горбацький та Вікторія Бавикіна опублікували офіційну заяву про те, що Міністерство культури та інформаційної політики не надає підтримку проєкту з боку відомства.

У червні 2023 року експертна комісія на чолі з Міністерством культури на конкурсі обрала для презентації у Венеції кураторський проєкт "Плетіння сіток" Вікторії Бавикіної та Максима Горбацького.