У Києві відбудеться великий благодійний концерт "Друзі" за участі "Київської камерати"

У вівторок, 30 січня, у Києві відбудеться великий благодійний концерт Національного ансамблю солістів "Київська камерата" під орудою диригента Володимира Шейка.

Читайте УП.Культура у Telegram

Концерт під назвою "Друзі" від нової музичної спільноти "Культура об'єднує" пройде у столичному Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Реклама:

Це перший подібний захід спільноти, що має намір гуртувати українців навколо класичної музики, відкривати невідомі загалу твори та імена, популяризувати колорит класичних творів, вивчати український доробок.

Ініціаторами створення спільноти "Культура об'єднує" є Вікторія Зубенко і Катерина Супрун. Ідею підтримала Богдана Півненко та ансамбль "Київська камерата", а також Дім освіти та культури "Майстер клас" та ініціатор створення у 2018 році Спілки друзів філармонії у Дніпрі Томас Бруннер.

Разом із знаним за межами України оркестром віртуозів "Київська камерата" цього вечора на сцену вийдуть учасники хорової капели хлопчиків та юнаків "Дзвіночок" (художній керівник Рубен Толмачов) та дівочого хору "Вогник" (художній керівник Олена Соловей).

Фото: Національний ансамбль солістів "Київська камерата" / Facebook

Реклама:

На концерті прозвучать твори відомих світових та українських композиторів: Вольфганга Амадея Моцарта, Антоніо Вівальді, Мирослава Скорика, Вікторії Польової, Євгена Станковича, Володимира Зубицького, Олександра Козаренка, Золтана Алмаші, а також кримськотатарського композитора Назима Амедова, який зараз живе у тимчасово окупованому Криму.

Перший концерт стане подякою Збройним силам України за можливість займатися мистецтвом та творчістю. "Всі кошти зібрані на цьому концерті ми перерахуємо в Фонд Андрія Хливнюка на потреби конкретних підрозділів!" – розповіла Богдана Півненко.

Афіша концерту