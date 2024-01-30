Муза Фелліні. Померла легендарна італійська акторка Сандра Міло

Легендарна італійська акторка Сандра Міло, яка зіграла головну роль у фільмі Федеріко Фелліні "Вісім з половиною", а згодом стала його музою, померла в понеділок, 29 січня.

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Про смерть 90-річної Міло повідомила її родина, передає Associated Press.

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Ікона італійського кінематографа померла уві сні в своєму будинку в Римі, в оточенні сім'ї та улюблених собак Джима і Леді, йшлося в заяві сім'ї.

Сандра Міло на Венеційському кінофестивалі у 2023. Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

"Бувай, Діво!" – написала у своєму Twitter (нині X) Венеційська бієнале.

Фелліні з дружиною та Сандрою Міло. Фото: Archivio Cicconi / Getty Images

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В своєму пості бієнале назвала Сандру Міло "іконою італійського авторського кінематографа, незабутньою і різнобічною виконавицею як драматичних, так і комедійних ролей". Там нагадали, що на кінофестивалі у Венеції Міло кілька разів представляла свої акторські роботи в фільмах таких режисерів як Роберто Росселліні, Федеріко Фелліні та Антоніо П'єтранджелі.

Також там поділилися світлиною Міло на Венеційському кінофестивалі, яка була представлена на виставці з нагоди 80-річчя кіноподії у 2023 році.

Ciao, Diva! Un addio commosso a #SandraMilo (1933-2024), icona del cinema italiano d’autore, indimenticabile e versatile interprete sia sul versante drammatico, sia su quello della commedia. Alla #BiennaleCinema fu più volte protagonista con autori quali #RobertoRossellini,… pic.twitter.com/Q5OjfXbmaR — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) January 29, 2024

Також свої співчуття у Мережі залишають італійські актори, медіа та журналісти, які діляться спогадами про акторку. "Сандро, я в це не вірю... Я завжди думала, що цей момент ніколи не настане. Я завжди буду дуже сильно тебе любити… Літай спокійно, Сандро", – написала акторка Сімона Вентура.

Sandra non ci credo… Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene ❤️❤️ vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli. #SandraMilo pic.twitter.com/gdpvM2PvaK — Simona Ventura (@Simo_Ventura) January 29, 2024

Сандра Міло (справжнє ім'я Салватріс Олена Ліліана Греко) – італійська акторка та телеведуча, яку називали музою Федеріко Фелліні.

Її дебютною роллю в кіно стала роль Габріелли в комедії "Холостяк" 1955 року режисера Антоніо П'єтранджелі.

Акторка прославилася завдяки ролі повії в драмі Роберто Росселліні "Генерал Делла Ровере" (1959).

Сандра Міло у фільмі "Жінка, що прийшла з моря"

Познайомившись з Федеріко Фелліні, Міло знімається в двох його фільмах: "Вісім з половиною" (1963) та "Джульєтта і духи" (1965). У "Вісім з половиною", що вважається одним із найкращих фільмів в історії кіно, акторка грала разом з Марчелло Мастроянні, втіливши на екрані коханку його персонажа, режисера Гвідо Ансельмі.

Міло та Мастроянні у фільмі "Вісім з половиною"

Загалом за свою кар'єру акторка зіграла близько 70 ролей у фільмах багатьох італійських режисерів: крім вищезгаданих Фелліні, Росселліні та П'єтранджелі, це були Серджіо Корбуччі, Луїджі Дзампа, Діно Різі, Дуччо Тессарі, Габріеле Сальваторе тощо.

Міло та Жан-Поль Бельмондо у фільмі "Зваж на всі ризики"

Зробивши у 1968-1979 рр. паузу в кар'єрі заради сім'ї, Міло знімалася майже до самої своєї смерті. Однією з останніх її робіт став епізод у серіалі "Жиголо випадково".