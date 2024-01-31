Перемога молодих композиторів. Назвали лавреатів премії Лева Ревуцького

Державне агенство з питань мистецтв 30 січня оголосило лавреатів премії композиторів імені Лева Ревуцького. Цьогорічними переможцями стали Юрій Пікуш та Роман Фотуйма.

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Про це повідомила пресслужба Держмистецтв.

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Голосування проходило у відкритому форматі, тому комітет з присудження премії обрав кандидатів з більшою кількістю голосів у двох номінаціях.

Юрій Пікуш здобув перемогу в номінації "Композиторська творчість" за твори: "Концерт для скрипки та оркестру"; "Protean" для флейти, гобоя, кларнета, фагота, арфи та фортепіано; "Be a Cycle" для флейти, скрипки, контрабаса та фортепіано.

Роман Фотуйма переміг у номінації "Концертно-виконавське мистецтво" за концертні програми: "Перетинаючи темряву: сучасна українська камерна музика для саксофона і фортепіано", "Sounds of Ukraine and America", "UNA VOCE: українська музика для саксофонів соло".

У 2023 році лауреатками премії оголосили Ренату Сокачик та Наталію Кожушко-Максимів.

Про композиторську премію

Премія імені Лева Ревуцького – державна премія, яку присуджують щороку молодим композиторам і виконавцям (молодшим від 35 років) у сферах композиторської творчості та концертно-виконавського мистецтва.

Як зазначили в Держмистецтв, на здобуття премії автори висувають завершені музичні твори та композиторські програми. Вони мають бути створені протягом останніх трьох років. Сума премії складає 20 тисяч гривень.

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