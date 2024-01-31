Німецький лейбл розриває контракт з Роджером Вотерсом після його скандальних заяв про Україну та Ізраїль

Німецька компанія з продажу музичних прав BMG розриває угоду з британським музикантом та композитором, співзасновником легендарного гурту Pink Floyd Роджером Вотерсом через його скандальні заяви про Ізраїль, Україну і США.

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Про це повідомило видання Variety.

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BMG підписала угоду з музикантом у 2016 році та планувала випустити нову версію альбому Pink Floyd 1973 року Dark Side of the Moon. Втім, новий генеральний директор Томас Коесфельд, що прийшов на посаду 1 липня 2023 року, скасував перевипуск платівки. Зрештою перезапис був випущений британським лейблом Cooking Vinyl.

Тепер повідомляється, що німецька музична компанія готується повністю розірвати всі домовленості з ветераном рок-сцени. Це рішення пов'язують з суперечливими та скандальними заявами Вотерса на тему міжнародної політики: щодо війни в Україні, подій в Ізраїлі та Палестині тощо.

Жодної згадки про те, що Росія має зупинитися. Скріншот з Twitter

У серпні 2022 року Вотерс заявив, що президент США Джо Байден нібито "розпалює вогонь" в Україні.

У лютому 2023 року співзасновник Pink Floyd на запрошення Росії по відеозв'язку виступив перед Радою безпеки ООН. Тоді він заявив, що вторгнення РФ в Україну в 2022 році "не було неспровокованим", а також засудив якихось "провокаторів".

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Тоді ЗМІ висловлювали версію, що країна-агресорка запросила британця виступити в ООН, бо він негативно ставився до постачання зброї Україні. Ба більше, в інтерв'ю Berliner Zeitung він фактично повторив меседжі російської пропаганди – заявив, що Володимир Путін пропонував Заходу будувати спільну систему безпеки, але йому відмовили.

"Як сумно його колишнім шанувальникам бачити, що він виступає в ролі ще однієї цеглинки в стіні російської дезінформації та пропаганди", – прокоментував виступ Вотерса в ООН посол України Сергій Кислиця.

Навесні 2023-го музикант зіткнувся з низкою скандалів у Німеччині. Тут намагалися скасувати його концерт у Франкфурті та Мюнхені через антисемітські та антиєврейські висловлювання Вотерса. Противники виступів рок-музиканта у Німеччині назвали його "одним з найвідоміших антисемітів у світі".

Концерт у Мюнхені, травень 2023. Фото: Mark Wieland / Redferns

Міністр культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот тоді заявляла, що не може заборонити концерти Вотерса, але організаторам радить утримувалися від їх проведення: "І якщо вони все одно відбудуться, то нехай виступає перед порожніми залами".

Вотерса критикували за його коментарі навіть колишні колеги по гурту. Втім, він продовжував озвучувати свої скандальні заяви під час своїх концертних турів.

Так, на концерті в Бірмінгемі минулого року Вотерс виголосив 10-хвилинну промову, в якій засудив "жорстоке" поводження з ним у Німеччині. Він також заявив, що ЗМІ намагаються знищити його за підтримку прав людини в Палестині: "Вони намагаються скасувати мене, як вони скасували Джеремі Корбіна і Джуліана Ассанжа".

Протест перед концертом Вотерса в Лондоні у червні 2023 року. Фото: Jim Dyson/Getty Images

У відеоінтерв'ю у листопаді 2023 року Вотерс заявив, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня "був роздутий ізраїльтянами, які вигадують історії про відсікання голів немовлятам".