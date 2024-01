У Лондоні виступить голограма Елвіса Преслі

На сцени Лондона, Лас-Вегаса, Токіо та Берліна може повернутися "король рок-н-ролу" Елвіс Преслі у вигляді голограми. Для створення шоу з аватаром музиканта Elvis Evolution використають штучний інтелект, який вивчатиме фотографії та відео Елвіса.

Про це повідомило The Guardian.

Організатори пообіцяли створити "приголомшливі враження від концерту" завдяки голографічній проєкції Елвіса Преслі. У шоу також використають ефекти доповненої реальності та сценічні спецефекти. Перше шоу в Лондоні планується на листопад 2024 року.

Технологія на основі штучного інтелекту дозволить відтворити цифрового Елвіса в натуральну величину. Фото: ELVIS PRESLEY ENTERPRISES LLC

Технологія на основі штучного інтелекту дозволить відтворити цифрового Елвіса в натуральну величину з декількох тисяч його особистих фотографій і домашніх відеозаписів.

Розробкою ШІ та забезпеченням прав на створення Elvis Evolution стала компанія з імерсивних розваг Layered Reality. Оригінальну голограму представлять після укладення угоди між компанією та Authentic Brands Group, власниками спадщини Елвіса Преслі.

"Elvis Evolution – це данина від наступного покоління музичній легенді, Елвісу Преслі. Він зберігає статус всесвітньої суперзірки, і люди по всьому світу більше не хочуть сидіти і пасивно отримувати розваги – вони хочуть бути частиною цього", – розповів виконавчий директор Layered Reality, Ендрю МакГіннес.

На місці проведення концерту в центрі Лондона також організують тематичний бар та ресторан із живою музикою.

Нагадаємо, Елвіс Преслі – американський співак, один із найуспішніших музикантів XX століття. Він став відомим завдяки своїм хітам, зокрема Hound Dog і Suspicious Minds. Він помер у 1977 році у віці 42 років.

11 січні в український прокат виходить біографічний фільм про дружину Елвіса Преслі під назвою "Прісцилла". Створила кінострічку американська режисерка Софія Коппола.

Як штучний інтелект підтримує популярність світових зірок

Для більшості проєктів на основі штучного інтелекту натхненним став успіх ABBA Voyage. Це шоу, в якому виступали аватари чотирьох учасників шведського попгурту в натуральну величину. Спеціально до цієї події збудували окремий стадіон під назвою ABBA Arena, прибуток якого складав 2 мільйони доларів на тиждень.

Нові образи гурту KISS. Фото: KISS

Творцями ABBA Voyage стала компанія американського кінорежисера та сценариста Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic (ILM). Вона також брала участь у створенні голограм гурту KISS. Музиканти представили свої цифрові копії на останньому концерті прощального туру.

Штучний інтелект працює над відтворенням голосу французької співачки Едіт Піаф. Її голос та зображення використають, щоб озвучити анімаційний біографічний фільм про неї.

Крім того, нещодавно рок-гурт The Beatles випустив пісню Now And Then. В композиції використали штучний інтелект, з допомогою якого "підняли" голос соліста гурту Джона Леннона з оригінального касетного запису. Тоді технологія допомогла видалити фонове шипіння і гудіння електромережі, які заважали під час попередніх спроб завершити пісню.