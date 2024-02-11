Через показ фільму про ЛГБТ: столичний кінотеатр "Жовтень" обмалювали фарбою. ФОТО

Будівлю київського кінотеатру "Жовтень" невідомі обмалювали фарбою. На стіні кінотеатру та сітілайтах вони написали гомофобні вислови.

Як повідомили у кінотетрі, це скоїли через майбутній показ українського фільму "Уроки толерантності", в якому висміюється ставлення суспільства до теми ЛГБТ.

Як розповіли "УП.Життя" у пресслужбі поліції Києва, за вказаним фактом наразі проводиться перевірка. Відомості щодо інциденту зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.

"Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору, деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти", – йдеться у повідомленні театру.

Попри все у театрі закликають дивитися комедійно-сатиричну стрічку Аркадія Непиталюка "Уроки толерантності", а також "читати книги, знайомитися з науковими дослідженнями, щоб не було вкотре соромно за людську печерність".

На стіні кінотеатру та сітілайтах написали гомофобні вислови

Стрічка має вийти в український прокат 14 лютого. Фільм створений за пʼєсою Ігоря Білиця "Гей-парад".

Попри все у театрі закликають дивитися комедійно-сатиричну стрічку Аркадія Непиталюка "Уроки толерантності"

Нагадаємо, "Жовтень" – це лише один з небагатьох міських кінотеатрів, які ще існують. Десятки комунальних кінотеатрів закрилися, а їхні будівлі були викуплені під інші потреби.

Усі фото: кінотеатр "Жовтень"





