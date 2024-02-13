Організатори Оскара 2024 оголосили ведучого роликом в стилі "Барбі". ВІДЕО

Приблизно за місяць до 96-ї церемонії вручення премії "Оскар" її організатори анонсували, що ведучим знову стане комік Джиммі Кіммел. Оголошення зробили особливим – у вигляді ролика в стилі фільму "Барбі".

Відео, в якому Кіммел потрапляє в одну зі сцен стрічки, з'явилося в соцмережах ведучого та каналу ABC, який транслюватиме церемонію.

У ньому Кіммел, як і героїня Марго Роббі, приходить в будинок Дивної Барбі, щоб з'ясувати, як йому дістатися до Голлівуду, щоб провести церемонію Оскар. Вона розгортає перед ведучим карту, на якій намальовані постери усіх стрічок, що цього року претендують на нагороду в номінації Найкращий фільм: "Зона інтересу", "Минулі життя", "Анатомія падіння", "Маестро", "Вбивці квіткової повні", "Залишені", "Американське чтиво", "Бідолашні створіння" та "Оппенгеймер".

Далі вони вирушають на автомобілі Дивної Барбі та зустрічають персонажів цих фільмів. "О, дивись, он ще більш дивна Барбі", – каже Дивна Барбі, показуючи на Беллу Бакстер з "Бідолашних створінь".

Кіммел та Дивна Барбі подорожують, зустрічаючи героїв головних стрічок. Скріншот відео

Потім Кіммел та Дивна Барбі нарешті опиняються в залі церемонії. Ведучий зізнається, що дуже хвилюється перед Оскаром. З автівки з'являється ще одна акторка "Барбі" Америка Феррера та намагається заспокоїти Кіммела: "Це справді неможливо вести церемонію Оскар. Ти маєш бути видатним, але чомусь завжди щось робиш не так. Ти маєш веселити людей, але не занадто. Маєш дати усім достатньо часу, але не затягувати. Ти в центрі уваги, але нікому немає до тебе діла. Ніхто не каже "Дякую", але всі мають що покритикувати онлайн".

"Так, мені здається, ти кажеш, що вести Оскар це ще важче, ніж бути жінкою", – робить висновок Кіммел. "Неправильно", – не погоджуються з ним Дивна Барбі та Феррера. Незручний момент рятує Кен (Раян Гослінг), який з'являється з їжею з фастфуду.

"Дівчатка виростають в жінок, але не всі хлопчики виростають в чоловіків. Дехто безнадійно застрягає в петлі інфантильної глупоти. Один із них вестиме Оскар", – таким закадровим текстом завершується ролик.

"Барбі" на Оскарі 2024

Стрічка режисерки Грети Гервіг "Барбі", що після виходу в 2023 році побила кілька рекордів та стала найкасовішим релізом минулого року, зібрала лише вісім номінацій на "Оскар" (для порівняння, її найбільший конкурент "Оппенгеймер" отримав 13 номінацій).

До того ж, "Барбі" потрапила лише до однієї з найважливіших номінацій – "Найкращий фільм". Ані режисерка Грета Гервіг, ані виконавиця головної ролі Марго Роббі не матимуть шансів отримати відзнаку в номінаціях "Найкращий режисер" та "Найкраща акторка".

Відсутність Гервіг та Роббі серед номінантів публічно прокоментував Раян Гослінг, якого за роль Кена номінували в категорії "Найкращий актор другого плану". Він подякував кіноакадемікам, але приєднався до незадоволених відсутністю номінацій у його екранної партнерки та режисерки фільму.

"Не було б Кена без Барбі, і не було б фільму про Барбі без Грети Гервіг і Марго Роббі, двох людей, які несуть найбільшу відповідальність за цей історичний, всесвітньо відомий фільм. Без їхнього таланту, наполегливості та геніальності жоден з героїв фільму не отримав би визнання. Сказати, що я розчарований тим, що вони не номіновані у відповідних категоріях, було б применшенням", – йшлося в заяві Гослінга.

Про Оскар 2024

Церемонія нагородження 96-ї премії "Оскар" відбудеться в ніч на 11 березня. Вона традиційно пройде у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

Джиммі Кіммел стане ведучим Оскара вже вчетверте: вперше це сталося у 2017 році, а далі Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018 та 2023 роках.

Цього року до числа номінантів на Оскар потрапив український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Стрічка Мстислава Чернова змагатиметься за нагороду у категорії "Найкращий документальний фільм".