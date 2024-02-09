Вперше за 20 років. На премії "Оскар" з’явиться нова номінація

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук вперше за 20 років запровадила нову номінацію на премію "Оскар" – для кастинг-директорів. Однак переможців у цій категорії зможуть оголосити лише за два роки.

Про це повідомляє The New York Times.

Рада керівників академії проголосувала за створення цієї категорії 7 лютого.

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Директори з кастингів наполягали на запровадженні номінації протягом десятиліть. Вони аргументували тим, що їхня робота має вирішальне значення для успіху будь-якого фільму, але Американська академія кінематографічних мистецтв і наук відкидала цю ідею.

Поширеним аргументом проти нагороди за кастинг була тривалість церемонії – у 2023 році вона тривала три з половиною години, а у 2002 році – чотири години 23 хвилини.

Нову категорію введуть для фільмів, випущених у 2025 році, а це означає, що перших переможців у цій категорії оголосять у 2026 році.

Американська кіноакадемія має тенденцію бути консервативною, коли справа доходить до запровадження нових нагород: Останньою створеною категорією був "Оскар" за найкращий анімаційний повнометражний фільм, який був заснований у 2001 році. (Її отримав "Шрек".)

У 2018 році були спроби ввести нову номінацію – "найкращий популярний фільм", однак Американська кіноакадемія відмовилася від цієї ідеї після негативної реакції з боку громадськості та деяких її членів. З огляду на це категорія для кастинг-директорів стане першою новою номінацією "Оскар" за 20 років.







