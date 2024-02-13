Українська диригентка Линів "дотисла" Віденський фестиваль: концерт росіянина Курентзіса скасовано

Віденський фестиваль скасував концерт "War Requiem" з грецько-російським диригентом Теодором Курентзісом у Концертхаусі. Натомість організатори запропонують концерт "Кадиш-реквієм" української диригентки Оксани Линів. Він запланований на 2 червня. Для виконання "Кадиш-реквієму" буде створено та виконано сучасний український твір.

Про це повідомили на сайті Віденського фестивалю. Раніше Линів відмовилась виступати на одному фестивалі з Курентзісом.

"Ми вітаємо зацікавленість та критичні питання, які виникли після анонсування двох концертів, присвячених війні та геноциду, а також порозумінню та примиренню", – прокоментував директор фестивалю Міло Рау.

Оксана Линів. Фото: Суспільне

У зверненні Віденського фестивалю наголосили, що політичні та моральні виміри прямо вплинули на музику, що звучатиме на фестивалі. Так, Линів і Курентзіс для організаторів є "представниками своїх країн".

"Це змусило замислитися над питанням відповідальності та меж мистецтва як утопічного простору на цьогорічному фестивалі, в тому числі і в контексті паралельних дискусійних заходів", – зазначив Рау.

Завдяки дискусіям стало зрозуміло, що неможливо провести два концерти, і як наголосів директор фестивалю, він хотів би зберегти центральне значення виступу Оксани Линів в програмі фестивалю 2024 року.

Він також провів консультацію з оркестром та у висновку зробив вибір на користь української диригентки, яка відмовилася виступати разом з російським музикантом: "Ми поважаємо бажання Линів не бути поставленою в контекст з Курентзісом на даний час. На жаль, не було альтернативи нашому рішенню скасувати запланований концерт під орудою Теодора Курентзіса, якого ми дуже цінуємо як митця. Ми бажаємо симфонічному оркестру SWR та Теодору Курентзісу успіхів у запланованому турне Німеччиною з Воєнним реквіємом".

Цю ситуацію також прокоментувала сама Оксана Линів: "Ми раді, що Віденський фестиваль знайшов рішення, і дуже задоволені тим, що нарешті зможемо виконати Кадиш-реквієм "Бабин Яр" у Відні. Всі учасники проекту з нетерпінням чекають на цей особливий концерт 2 червня у Віденському Концертхаусі".

Програмна директорка оркестру SWR Анке Май, з яким мав виступати Курентзіс, розповіла, що шкодує про скасування концерту. Вона також додала: "Я розумію, що Оксана Линів та учасники Київського симфонічного оркестру хотіли б, щоб Теодор Курентзіс зробив публічну заяву проти російської агресивної війни. Однак, зважаючи на наслідки, які така заява мала б для Курентзіса в Росії, ми ніколи не просили його про це".

Усі придбані квитки на концерт грецько-російського диригента будуть анульовані, а кошти за них повернуть покупцям.

Wiener Festwochen (Віденський фестиваль) – культурний фестиваль в австрійській столиці, який відбувається щороку впродовж п’яти-шести тижнів у травні та червні. Відкриття Фестивалю – це подія під відкритим небом із вільним входом, яка проходить на площі перед Віденською ратушею. Щороку фестиваль збирає понад 180 000 відвідувачів.