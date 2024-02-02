Адвокат Медведчука у справі проти книжки про Стуса може увійти до Комісії з культури Київради

Колишнього члена партії ОПЗЖ (зараз заборонена) та адвоката Віктора Медведчука Ігоря Кириленка планують призначити заступником голови Комісії з питань культури при Київській міській раді.

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це повідомила депутатка міськради Вікторія Пташник у своєму Facebook.

Реклама:

"Мега зашквар в Київраді – ОПЗЖшникам знову роздають посади в комісіях… Адвоката Медведчука, того, що намагався заборонити книгу Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса, хочуть призначити заступником голови комісії з культури!!!" – написала Пташник.

За її словами, проєкт рішення "Про внесення змін до Переліку персонального складу постійних комісій Київської міської ради ІХ скликання", яким хочуть призначити Кириленка, зареєстрували як невідкладний. Його мають розглянути на сесії Київради 8 лютого.

Скріншот з проєкту рішення

Пташник повідомила, що пропонуватиме регламентній комісії виключити пункт про призначення Кириленка як такий, що не відповідає раніше ухваленому рішенню заборонити колишнім членам ОПЗЖ займати місця у комісіях міськради.

На можливе призначення Кириленка відреагував Кіпіані.

Реклама:

"Саме він озвучував у суді найдикіші, хамські й антиукраїнські вигадки про великого поета. Адвокат – це дуже важлива суспільна функція, але як у випадку з гебістською шісткою Медведчуком, так і тут ми маємо справу з російською гниллю. Не можна давати жодних посад представникам забороненої(!) колаборантської ОПГ", – написав Кіпіані у Facebook.

Ігор Кириленко

Про позов Медведчука до Кіпіані

У 2020 році ексдепутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук через суд намагався заборонити розповсюдження книги історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". У ній розповідалося детально про участь призначеного радянською державою адвоката Медведчука у судилищі над Стусом.

У жовтні 2020-го Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження тиражу книги без дозволу Медведчука.

Скріншот з Facebook

Таке рішення викликало ажіотаж навколо книги. Залишки першого тиражу розпродали за лічені хвилини, а видавництво отримало кілька тисяч передзамовлень. Тоді ж Міністерство культури рекомендувало до прочитання "Справи Василя Стуса" та пообіцяло закупити її в бібліотеки.

Крім того, видавництво Vivat подало апеляцію і виграло її – рішення зняти заборону на розповсюдження книги Київський апеляційний суд ухвалив 19 березня 2021 року.

У червні 2021 року Київський апеляційний суд постановив стягнути з Медведчука майже 300 тисяч гривень на користь видавництва Vivat.