Новий "чмоня": реакції українців на затримання Віктора Медведчука

Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука – проросійського депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" й кума Путіна.

Президент України Володимир Зеленський поділився фотографією затриманого – той намагався замаскуватись і втекти, тому надягнув форму ЗСУ.

Новина про затримання політика, підозрюваного у держзраді, потішила користувачів соцмереж.

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Тому "Українська правда. Життя" зібрала найкращі меми українців про Медведчука.

Віктор Медведчук нагадав українцям "зіркового" російського військовополоненого, чиє фото набуло популярності в соцмережах.

Користувачі ТіkТоk прозвали його "чмонею" і публікували відео з ним під пісню "Не стій під вікном" співачки Русі.

Тепер українці жартують, що їм вдалось "українізувати" окупанта:

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НАРЕШТІ МИ УКРАЇНІЗУВАЛИ ЧМОНЮ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 СЛАВА УКРАЇНІ pic.twitter.com/1M7dtdhzkV — антохінскій (@antohinskiy) April 12, 2022

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму кабінеті

Фото: Перша приватна мемарня

Не забули українці і про дружину проросійського політика Оксану Марченко.

Колись вона була телеведучою на шоу "Україна має талант" та "Х-фактор", а минулого року створила фільм "Паломніца", присвячений Московському патріархату, і знялась у ньому сама.

Нагадаємо, на минулий день народження Марченко подарувала чоловікові "золотий" вагон із купою коштовностей.

До речі, фото із затриманим Медведчуком Володимир Зеленський прокоментував так: "З днем космонавтики".

Що ще варто знати про Віктора Медведчука?

У 1980-му він був адвокатом українського поета-дисидента Василя Стуса.

Того ж року Стус отримав термін за "антирадянську діяльність і пропаганду", а Медведчук погодився з цим.

Участь Медведчука у розправі над Стусом у своїй книзі описав історик і журналіст Вахтанг Кіпіані.

Але у 2019 році кум Путіна подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" (детальніше про це можна дізнатися з матеріалів УП – ред.).

Про цю справу також не забули згадати в мемах про Медведчука.

А на цьому мемі Медведчук "доєднався" до молитви із Рамзаном Кадировим.

Нагадаємо, раніше глава Чечні опублікував фото біля заправки, якої немає в Україні, заявивши, що він перебуває у Маріуполі.

А тут Медведчук склав компанію самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку: "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение..."

Ось ще трохи мемів про кума Путіна:

Старий тюремний жарт... Фото: Андрій Кулібаба

Фото: Андрій Кулібаба

Фото: Андрій Кулібаба

Фото: Київський Джевелін

Зрештою, українці сподіваються побачити у наручниках ще одного злочинця.

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