Новий "чмоня": реакції українців на затримання Віктора Медведчука

Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука – проросійського депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" й кума Путіна.
Президент України Володимир Зеленський поділився фотографією затриманого – той намагався замаскуватись і втекти, тому надягнув форму ЗСУ.
Новина про затримання політика, підозрюваного у держзраді, потішила користувачів соцмереж.
Тому "Українська правда. Життя" зібрала найкращі меми українців про Медведчука.
|Фото: Український наступ
Віктор Медведчук нагадав українцям "зіркового" російського військовополоненого, чиє фото набуло популярності в соцмережах.
Користувачі ТіkТоk прозвали його "чмонею" і публікували відео з ним під пісню "Не стій під вікном" співачки Русі.
Тепер українці жартують, що їм вдалось "українізувати" окупанта:
НАРЕШТІ МИ УКРАЇНІЗУВАЛИ ЧМОНЮ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 СЛАВА УКРАЇНІ pic.twitter.com/1M7dtdhzkV— антохінскій (@antohinskiy) April 12, 2022
@vanya.jolyno
inst - jolyno💙💛♬ Не стій під вікном - Руся
|Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму кабінеті
|Фото: Перша приватна мемарня
@hannabuddha #медведчук #чмоня #українатоп #працюєсбу ♬ Не стій під вікном - Руся
Не забули українці і про дружину проросійського політика Оксану Марченко.
Колись вона була телеведучою на шоу "Україна має талант" та "Х-фактор", а минулого року створила фільм "Паломніца", присвячений Московському патріархату, і знялась у ньому сама.
|Фото: Maxim Scherbina
|Фото: Mykhailo Tkach
|Фото: Український наступ
|Фото: Oksana Oliynyk
Нагадаємо, на минулий день народження Марченко подарувала чоловікові "золотий" вагон із купою коштовностей.
До речі, фото із затриманим Медведчуком Володимир Зеленський прокоментував так: "З днем космонавтики".
|Фото: Oleksandr Grekhov
Що ще варто знати про Віктора Медведчука?
У 1980-му він був адвокатом українського поета-дисидента Василя Стуса.
Того ж року Стус отримав термін за "антирадянську діяльність і пропаганду", а Медведчук погодився з цим.
Участь Медведчука у розправі над Стусом у своїй книзі описав історик і журналіст Вахтанг Кіпіані.
Але у 2019 році кум Путіна подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" (детальніше про це можна дізнатися з матеріалів УП – ред.).
Про цю справу також не забули згадати в мемах про Медведчука.
|Фото: Андрій Кулібаба
А на цьому мемі Медведчук "доєднався" до молитви із Рамзаном Кадировим.
Нагадаємо, раніше глава Чечні опублікував фото біля заправки, якої немає в Україні, заявивши, що він перебуває у Маріуполі.
А тут Медведчук склав компанію самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку: "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение..."
Ось ще трохи мемів про кума Путіна:
|Дизайн великого герба України трохи оновили. Фото: Український наступ
|Фото: Український наступ
|Фото: Український наступ
|Фото: Mykhailo Tkach
|Фото: Український наступ
|Фото: Український наступ
|Старий тюремний жарт... Фото: Андрій Кулібаба
|Фото: Андрій Кулібаба
|Фото: Андрій Кулібаба
|Фото: Oleksandr Schut
@fanatic____go #рек #медведчук ♬ оригінальний звук - Ігор Кузишен
|Фото: Dmytro Samoliuk
|Фото: Київський Джевелін
|Фото: Dmytro Samoliuk
|Фото: Іван Марунич
Зрештою, українці сподіваються побачити у наручниках ще одного злочинця.
|Фото: Юлія Мендель
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