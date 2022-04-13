Новий "чмоня": реакції українців на затримання Віктора Медведчука

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 квітня 2022

Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука – проросійського депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" й кума Путіна.

Президент України Володимир Зеленський поділився фотографією затриманого – той намагався замаскуватись і втекти, тому надягнув форму ЗСУ.

Новина про затримання політика, підозрюваного у держзраді, потішила користувачів соцмереж.

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Тому "Українська правда. Життя" зібрала найкращі меми українців про Медведчука.

 Фото: Український наступ

Віктор Медведчук нагадав українцям "зіркового" російського військовополоненого, чиє фото набуло популярності в соцмережах.

Користувачі ТіkТоk прозвали його "чмонею" і публікували відео з ним під пісню "Не стій під вікном" співачки Русі.

Тепер українці жартують, що їм вдалось "українізувати" окупанта:

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@vanya.jolyno

inst - jolyno💙💛

♬ Не стій під вікном - Руся

 Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму кабінеті

 Фото: Перша приватна мемарня

 

@hannabuddha #медведчук #чмоня #українатоп #працюєсбу ♬ Не стій під вікном - Руся

Не забули українці і про дружину проросійського політика Оксану Марченко.

Колись вона була телеведучою на шоу "Україна має талант" та "Х-фактор", а минулого року створила фільм "Паломніца", присвячений Московському патріархату, і знялась у ньому сама.

 Фото: Maxim Scherbina

  Фото: Mykhailo Tkach 

 Фото: Український наступ

 Фото: Oksana Oliynyk

 

Нагадаємо, на минулий день народження Марченко подарувала чоловікові "золотий" вагон із купою коштовностей. 

 

До речі, фото із затриманим Медведчуком Володимир Зеленський прокоментував так: "З днем космонавтики".

 Фото: Oleksandr Grekhov

Що ще варто знати про Віктора Медведчука?

У 1980-му він був адвокатом українського поета-дисидента Василя Стуса.

Того ж року Стус отримав термін за "антирадянську діяльність і пропаганду", а Медведчук погодився з цим. 

Участь Медведчука у розправі над Стусом у своїй книзі описав історик і журналіст Вахтанг Кіпіані.

Але у 2019 році кум Путіна подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" (детальніше про це можна дізнатися з матеріалів УП – ред.).

Про цю справу також не забули згадати в мемах про Медведчука.

 Фото: Андрій Кулібаба

А на цьому мемі Медведчук "доєднався" до молитви із Рамзаном Кадировим.

Нагадаємо, раніше глава Чечні опублікував фото біля заправки, якої немає в Україні, заявивши, що він перебуває у Маріуполі.

 

А тут Медведчук склав компанію самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку: "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение..."

Ось ще трохи мемів про кума Путіна:

  Дизайн великого герба України трохи оновили. Фото: Український наступ

  Фото: Український наступ

  Фото: Український наступ

 Фото: Mykhailo Tkach 

 Фото: Український наступ

 Фото: Український наступ

 Старий тюремний жарт... Фото: Андрій Кулібаба

 Фото: Андрій Кулібаба

 

 Фото: Андрій Кулібаба

 

 Фото: Oleksandr Schut

@fanatic____go #рек #медведчук ♬ оригінальний звук - Ігор Кузишен

 Фото: Dmytro Samoliuk

 Фото: Київський Джевелін

 Фото: Dmytro Samoliuk

 Фото: Іван Марунич

Зрештою, українці сподіваються побачити у наручниках ще одного злочинця.

 Фото: Юлія Мендель

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