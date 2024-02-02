Книгу з автографом Василя Симоненка продали на аукціоні за 30 тисяч гривень. ФОТО

Єдину прижиттєву збірку українського поета Василя Симоненка "Тиша і грім" з його автографом продали на аукціоні за 30 301 гривню.

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Про це повідомило Суспільне, посилаючись на сайт продажу предметів колекціонування Violity.

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На форзаці видання поет написав: "Катю! Ave, юна самогубко, morituri te salutant", а також залишив свій підпис.

Гортайте карусель з фотографіями збірки. Фото: Violity.

Тираж єдиного прижиттєвого видання складав усього 3500 екземплярів. Як зазначив продавець, кількість підписаних Симоненком книг наразі невідома, це перший подібний лот в історіях аукціонів.

Всередині також лишилося фото Василя Симоненка з підписом. В коментарях до лоту припустили, що автор тексту на листівці був Віктор Шпак, автором низки статей-спогадів про поета.

Про поета-шістдесятника

Василь Симоненко – український поет, журналіст та шістдесятник. Також став одним з діячів українського руху опору. Симоненко став автором численних статей, театральних i літературних рецензій, трьох казок для дітей та дорослих: "Цар Плаксій i Лоскотон", "Подорож в країну Навпаки", "Казка про Дурила".

Разом з Аллою Горською та Лесем Танюком у 1962 році виявив місця поховань розстріляних органами НКВС на Лук'янівському та Васильківському цвинтарях, а також у Биківні. Влітку цього ж року його побили працівники міліції, після чого здоров'я поета поступово погіршувалося. У 1963 році він помер від раку нирок.

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Вже після проголошення незалежності України, у 1995 році, Василя Симоненка посмертно нагородили премією імені Тараса Шевченка.

Єдина збірка, яку поет видав за життя – "Тиша і грім". Посмертно опублікували два інших видання з віршами Василя Симоненка: "Земне тяжіння" 1964 року та "Лебеді материнства" 1981 року.