"Справжня любов", корейський "Чужий" та багато детективів: найцікавіші серіали лютого

Вся чарівність серіалів в тому, що вони довгі і різні. Довга історія, колись в літературі реалізована романом, в серіалах стала подієвим, візуальним і текстуальним задоволенням. На цьому ми й зосередили цьогомісячний пошук в повноводному серіальному морі.

Наприклад, в австралійському "Хлоп’я поглинає всесвіт" кожна серія – з тих, які чекаєш, немов цільну, велику і оригінальну страву. Може через те, що це – екранізація літературного твору з купою вдало підмічених речей і майстерних узагальнень з ознаками майбутніх фразеологізмів, на кшталт "за кожним багатством стоїть злочин".

Таке ж відчуття задоволення дає й американський "Мосьє Спейд", де сценаристи відтворили стиль і якість визнаного майстра слова і образу Дешилла Гемметта – цілком зрозуміле бажання ставити на паузу відео, щоб записати черговий (щохвилинний!) дотеп, вартий його повторення вже в якості крилатого вислову. Корейська "Істота з Кьонсона" і німецький "Одербоюх" – це задоволення сюжетне, бо такої оригінальності у створенні монстрів треба пошукати.

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"Справжня любов" – чергова ідейна сміливість британців. "Володарі неба" – черговий масштабний постановочний шедевр американців. А їх документальна 4-серійка "На дорозі" – наочна відповідь, чому стрімінг HBO Max об’єднався минулого року з гігантом документальних програм Discovery.

Приємного перегляду!

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Істота з Кьонсона (Gyeongseong keuricheo)

Показ: Netflix, Південна Корея

Ця 10-серійна епопея, що є одночасно історичною, патріотичною, детективною, екшенізованою, мелодраматичною і фантастично-хороровою історією, завершилась у січні. І творцям вдалося всю цю жанрову веселку втримати в межах здорового глузду. Хоча в основі лежить історія за його межами. Як японці до і під час Другої світової війни ставили експерименти над корейцями (зокрема), знищивши в результаті понад 10 (!) мільйонів людей з тамтешнього регіону. Й "Істота з Кьонсона" – черговий жанровий шедевр.

Починаючись з того, що донька і батько, шукаючи давно зниклу матір, звертаються до заможного і самовпевненого корейця-власника ломбарду. Він сам шукає іншу зниклу жінку, чий коханець – привілейований японець – погрожує все забрати у корейця, якщо той не знайде те, що треба японцю. Пошуки приводять до місцевої лікарні. І далі ми бачимо кошмар і революцію, любов і жертовність. А ще алюзії на "Чужих" і навіть такий собі кадр-омаж від корейських творців конкретно Стівену Кінгу і екранізації його "Нічної зміни". Це страшно і вражаюче!

Хлоп’я поглинає всесвіт (Boy Swallows Universe)

Показ: Netflix, Австралія

Природність, справдешність серіалу зачаровує відразу, як розглядаєш околиці австралійського Брісбена середини 80-х років ХХ сторіччя. А ще – деталізації різних ситуації, що розгортаються в родині малого балакучого хлопця, його мовчуна-брата, здатного бачити уривки з майбутнього, їх вітчима, дилера героїну, та мами, котра іноді на цей героїн підсідає.

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Комічні і сумні колізії героїв протягом 4 років повні щему, але в них є мудрість. Як от розмова вітчима та хлопчика: "Чому ти плачеш? – питає перший. "Бо в мене в середині багато сліз", – відповідає другий. "Ти плачеш, бо ти хороший хлопець, – продовжує вітчим. – Не соромся сліз. Ти плачеш, бо тобі не все одно. А тим, хто не плаче – їм насрати!".

Вдумливість і оригінальність діалогів пояснюється майстерністю однойменної книги-дебюта Трента Далтона, вшанованої десятками нагород. Але гармонію в кадрі творить дивовижний акторський ансамбль, де на першому місті далеко не Тревіс Фіммел ("Вікінги"), як маловідомі виконавці ролей братів – Фелікс Кемерон і Лі Тайгер Хейллі. Серіал – родзинка!

Справжня любов (True love)

Показ: Channel 4, Велика Британія

Компанія старих друзів у віці за 70-т прийшли на поховання. І за чаркою вирішили, що не варто помирати так, як друг – в муках і очікуванні. Треба "допомогти", вчинити таку собі евтаназію: один з них, Кен (Кларк Пітерс ("Джессіка Джонс")), колишній військовий, все зробить, а колишня поліцейська, Філ (Ліндсі Данкан ("Шерлок")) – все почистить. Та невдовзі ідея, висловлена як напівжарт, набула реальної потреби і втілення.

"Справжня любов" – це суміш драми, кримінального детективу, lovestory і важливої соціальної дилеми, коли допомога померти смертельно хворій людині може мати ознаки навмисного злочину. Зважаючи на вже існуючий дозвіл на евтаназію в 10 країнах світу, дилема не надумана.

В 6-ти серіях серіалу вона трансформується, роблячи крутий поворот в дусі Коломбо чи міс Марпл. Цікаво, що червоною ниткою тут іде питання "вибору": зробити чи не зробити, таким чином змінити statusquo. Філ багато років тому не наважилась прийняти пропозицію Кена, і цим змарнувала їх омріяне життя. Тепер вони приймають інше рішення. Оригінально, як мінімум.

Одербрюх (Oderbruch)

Показ: Netflix, Німеччина

Найбільш дивний та інтригуючий серіал місяця. Захоплення і шок. І про який невідомо як говорити, щоб не порушити інтригу, хоч і шалено хочеться. Насправді, глядач матиме перед очима чітку кримінальну драму, де двоє колишніх коханців, а тепер, через 20 років, поліцейських, викликані до свого рідного села на межі Польщі та Німеччини, де знайшли справжню гору тіл, в перемішку людей і тварин.

Всі вони мають одну спільну рису – вони цілком знекровлені. Розслідування цього жаху не можливе без з’ясування минулого – що трапилося 20 років тому, що приховують батьки головних героїв, чому загинув брат героїні і хто вона сама. Десь посередині 8-серійного серіалу розслідувачам трапляється дивне пояснення трупів та їх ознак – вампіри.

І після цього починається ще більш дивне: драматична поліцейська канва мала б суттєво відхилитися в бік містики, але цього не відбувається. Це – не містика! Що саме – треба додивитися практично до останньої хвилини. Єдине, що можна додати, що одним зі сценаристів і режисерів є Крістіан Алверт, творець непересічного "Пандоруму".

Мосьє Спейд (Monsieur Spade)

Показ: AMC Networks/Fifth Season,США

В жодному сучасному серіалі ви не почуєте такого тексту, пересипаного метафорами, порівняннями і дотепами, які тут лунають від початку і до кінця, без перерви. Кілька прикладів, і не найкращі: "Я поставлюсь до неї, як до будь-якої красивої жінки – з повагою в її присутності і жагою в її відсутності", "якщо ви це сприймаєте, як погрозу, тоді вас не вчили різниці з обіцянкою" тощо.

Опертий на творчість генія детективу Дешилла Гемметта, серіал створений талановитими сценаристами-режисерами Томом Фонтана ("Борджіа") та Скоттом Френком ("Ферзевий гамбіт"). В головній ролі тут Клайв Овен ("Американська історія злочинів"), і його герой, Сем Спейд, як раз і є креатурою Гемметта. Приватний детектив, за сюжетом, він приїздить з Америки до Франції 1963 року, щоб на прохання одної жінки віддати батькові доньку. Але не віддає, і більше того – лишається у Франції жити, аби в подальшому почати розслідувати дивне і жахливе вбивство одночасно шістьох монахинь. Любителям детективної літератури і смачного тексту - абсолютне задоволення для вуха!

Володарі неба (Masters of Air)

Показ: AppleTV+, США

Як і очікувалося, серіал став володарем глядачів, критиків та рейтингів. Що зрозуміло, зважаючи на максимальний професіоналізм у виконанні кожного його сегменту, продюсованого Спілбергом і Хенксом.

Стосуючись Другої світової, а саме участі в ній Сполучених Штатів, конкретніше – військово-повітряних сил, – тут ідеально зображений предметний світ, рахуючи самі літаки, одяг, зброю і побут льотчиків, а також рівень спец-ефектів, коли літаки вступають в чисельні бої з німецькими винищувачами чи наземними зенітники установками. І ми говоримо про 1943 рік і аеродром в Британії, з якого літаки вилітали бомбувати Норвегію та Німеччину.

Деталізація кожного сантиметру фільму і війни – один з головних успіхів серіалу: пояснення операцій, злету, польоту іпосадки;подробиць поранень, розмов, стосунків, наказів та смертей. Плюс загальна драматургія, як клей для з’єднання всього в єдине цілей. А без цього доволі складне, багатофігурне і чималоподієве тло сюжету не мало б такого ідеального для погляду і уваги вигляду. Шаленство і захват!

В дорозі (On the Roam)

Показ: MAX, США



Великий Кхал Дрого, Аквамен і Баба Восс, тобто голлівудська зірка Джейсон Мамоа, втілює свої мрії. І, в проміжку між зйомками серіалу "Бачити" і фільмів "Останнє полювання" та "Форсаж Х", мандрує Америкою, Британією і Новою Зеландією. Він зустрічається зі своїми кумирами, надихає тих, для кого він неабихто, і створює щось надзвичайне.

В 6 серіях Джейсон їде до виробників і колекціонерів рідкісних байків, до чудового фотографа, до коваля-творця ножів; зустрічається зі Слешем; старим другом; тішить своїх дітей; перероблює свій старий Ролс-Ройся на електромобіль, робить копію старовинної гітари і купує раритетний мотоцикл...

Мамоа дуже емоційний, відкритий і людяний, він щиро чудується, бурхливо реагує, стрибає і обіймає всіх своїх візаві, зізнаючись їм у своїх почуттях. А ще – серіал знятий на вищому рівні документального кіно, з використанням всіх можливостей сучасної камери: від уповільненної зйомки і крупних планів до спецефектів і фокусу об’єктиву, здатного робити кадри воістину містичними. Добре!

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