Перевага художників-міленіалів та представлення 69 країн: Венеційська бієнале у цифрах

Під час пресконференції головний куратор Венеційської бієнале Адріано Педроса оголосив список художників, що будуть представлені на виставці у квітні 2024 року.

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Статистику з конференції зібрало мистецьке видання ARTnews.

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Головною темою бієнале є "Stranieri Ovunque – Іноземці скрізь", що присвячена іноземцям, переміщенню та будь-яким проявам інакшості від оточення. Виставка буде поділена на 2 частини: сучасну "Nucleo Contemporaneo" та історичну "Nucleo Storico".

Територія Венеційської бієнале. Фото: Andrea Avezzù.

Всього на Венеційській бієнале братиме участь 331 учасник. Проте, ймовірно, загальна кількість художників перевищує 400, адже деякі митці збиралися у колективи, щоб представляти свою країну.

Олександр Бурлака, «Робота», візуалізація архітектурної інсталяції з металу та зітканого полотна. Фото: Український павільйон.

Географія події об’єднує представників близько 69 країн.

"Зважаючи на те, що Бієнале зосереджена на темі "Іноземці всюди", визначення національності художника може бути непростою справою, оскільки багато митців народилися в одній країні, а померли або живуть в іншій", – розповіли журналісти ARTnews.

До повного переліку входять 17 країн Європи, включаючи Велику Британію, Італію, Францію і колишню Чехословаччину; 12 країн зі Східної Азії, Південної Азії та Океанії, таких як Китай, Шрі-Ланка, Філіппіни та Нова Зеландія; 11 країн з Північної Африки та Близького Сходу, включаючи Єгипет, Палестину та Саудівську Аравію; 9 країн Африки на південь від Сахари, включаючи Нігерію, Анголу та Південну Африку; 2 території - Гонконг та Пуерто-Ріко.

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Огляд виставки Едіт Карлсон, художниці-представниці Єстонії. Фото: Музей сучасного мистецтва Естонії (EKKM)

Наймолодшій учасниці бієнале – Джойс Жумаа – цього року виповнилося 26 років. Також двоє митців 1997 року народження, Нур Джауда та Рівер Клор, беруть участь у Бієнале не через студентську ініціативу College Arte. Разом троє митців стали єдиними представниками покоління Z на виставці.

Міленіали, народжені між 1981 і 1996 роками, займають значну частину експозиції на бієнале, адже свої роботи представлять 40 художників.

Серед них, зокрема, представники українського мистецького об’єднання "Відкрита група" (Антон Варга, Юрій Білей та Павло Ковач молодший), що представлятимуть Польщу. Це також команда Українського павільйону – художники Катя Бучацька, Андрій Достлєв та Лія Достлєва, Даніїл Ревковський і Андрій Рачинський та Олександр Бурлака.

39 художників і колективів візьмуть участь у спеціальній секції в рамках основної виставки, присвяченій "Архіву непокори" – відеопроєкту, заснованому міланським куратором Марко Скотіні у 2005 році. Він побудований на темах нероздільності мистецьких практик та політики з усіх куточків світу.

Частина інсталяції "Повторюй за мною" мистецького об'єднання "Відкрита група", що представить Польщу. Фото: Відкрита Група

Твори 112 художників будуть представлені у частині бієнале "Nucleo Storico", яка зосереджується на модернізмі з Глобального Півдня і включатиме роботи, створені між 1905 і 1990 роками. У цій частині кожен художник буде представлений лише однією роботою.

Видання ARTnews зазначило, що найстаршій учасниці Венеційської бієнале цьогоріч виповнюється 100 років: "1924. Саме цього року народилася найстарша з нині живих учасниць, італійська художниця з Монтевідео Лінда Коен, а це означає, що цього року їй виповниться 100 років. Шестеро інших померлих художників народилися у 1924 році: Інджи Еффлатун, Рам Кумар, Бертіна Лопес, Френсіс Ньютон Соуза, Армодіо Тамайо та Орасіо Торрес"

Килим Анни Сапон у процесі створення, з проєкту «Щирі Вітання» Каті Бучацької. Фото: Олександр Попенко.

Кількість митців, роботи яких представлені посмертно – це 55% від офіційного списку митців. Серед 118 художників 47 народилися у XIX столітті, найстаршим з них був Елізеу Вісконті, який народився в Італії в 1866 році і помер у Бразилії в 1944 році.

Україна на Венеційській бієнале

Кураторами національного павільйону Бієнале-2024 стали Максим Горбацький та Вікторія Бавикіна (ГО "Українська фотографія") та їх проєкт "Плетіння сіток".

Виставка українського павільйону надихається практикою колективного плетіння камуфляжних сіток та присвячена підтримці та співпраці між людьми. За допомогою спільних дій українське суспільство протистоїть російській агресії. У "Плетінні сіток" представлені роботи українських художників — Каті Бучацької, Андрія Достлєва та Лії Достлєвої, Даніїла Ревковського і Андрія Рачинського та Олександра Бурлаки.

Всього представлять 4 проєкти: архітектурну інсталяцію "Робота", що також виступатиме простором для всіх проєктів, документальний фільм "Цивільні. Вторгнення", проєкти "Щирі Вітання" та "Comfort Work".