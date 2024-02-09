Презентація України в Мексиці: виставку сучасних українських художників відвідало майже 30 тисяч людей

Виставку сучасного українського мистецтва "Дім за зорею" в місті Гвадалахара у Мексиці відвідало 27,5 тисяч глядачів. Експозиція стала частиною проєкту "Artistic Expressions in Contemporary Europe" від Європейського союзу, який був почесним гостем книжкового ярмарку у Гвадалахарі (FIL Guadalajara).

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Про це УП.Культура повідомила кураторка проєкту та мистецтвознавиця Наталія Маценко.

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Після завершення виставки 24 лютого, у день річниці повномасштабного вторгнення, її покажуть у столиці Мексики – Мехіко. Делегація ЄС розглядає варіант розмістити експозицію в одному з музеїв міста.

Глядачі виставки у Гвадалахарі. Фото: MUSA, FIL Guadalajara, Наталія Маценко.

Назва "Дім за зорею" відсилає до однойменного вірша Богдана-Ігора Антонича. Творці виставки описали основну тему так: "Дім — місце пам‘яті, сховок минулого, місце відбудови і стартова точка майбутнього. Звичний пейзаж, сприйняття якого змінюється назавжди. Люди, що оточують. Ми йдемо крізь темряву до жаданого світанку, щоб віднайти або відбудувати свій дім — знову затишним і безпечним — у перших променях першого мирного дня".

Як розповіла Наталія Маценко, виставку в рамках книжкового ярмарку відвідали дієєвці культури, а також велика кількість журналістів. Оскільки почесним гостем FIL був Євросоюз, виставку також змогли побачити багато дипломатів, послів країн Америки та ЄС, депутатів Європарламенту. Це дало змогу нагадати іншим країнам про війну і підтримку, якої потребує Україна, а також показати, як мистецтво поєднується з цією війною.

"З боку Європейського Союзу це також важливий меседж налагодження місточків з Мексикою,а Україна тут постає як частина цієї європейської родини. Хоча поки ми й кандидати до вступу, ЄС підкреслює те, що бачить нас у складі об'єднання", – розповіла Маценко.

Кураторська екскурсія Наталії Маценко під час відкриття виставки. Фото: MUSA, FIL Guadalajara, Наталія Маценко

Виставка "Дім за зорею" займає три зали музею Музею мистецтв Університету Гвадалахари (MUSA). Завдяки тому, що вхід на виставку є безкоштовним, її активно відвідувало місцеве населення, студенти університету Гвадалахари, а також туристи.

"З мого досвіду комунікації, виставка викликає дуже сильний відгук та емпатію. Мексиканські глядачі – це дуже відкрита аудиторія, що дуже співпереживає українцям. Це часто їхнє знайомство з чистого аркуша і скорочення дуже великої дистанції. Адже після перегляду у них часто виникало питання: "Як ми можемо допомогти або підтримати?", – додала кураторка.

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Глядачі виставки в експозиції. Фото: MUSA, FIL Guadalajara, Наталія Маценко

Експозиція присвячена змінам ландшафту і його сприйняття, трансформаціям понять місця і дому в умовах війни. Роботи митців розповідають про втрату, збереження і відбудову власного життя, серед них живопис, графіка, інсталяції, фото та прикраси.

Глядачі виставки в експозиції. Фото: MUSA, FIL Guadalajara, Наталія Маценко

До виставки долучилася низка митців, серед яких: одна з учасниць Венеційської бієнале Катя Бучацька, фотограф Саша Маслов, скульпторка Жанна Кадирова, художники Роман Мінін, Єгор Анцигін, Юрій Єфанов, Богдан Бунчак, аудіохудожники Тімур Джафаров (John Object), Георгій Потопальський (Ujif_notfound) художниці Ксенія Гнилицька, Анна Звягінцева, Люся Іванова, Катя Лібкінд, Софія Помогайбо, En Rozen.

Також показали роботи митців Олександра Гнилицького та Олега Голосія, участь в ексозиції також взяли графікТарас Ковач, ленд-артист Віталій Кохан, художники Юрій Пікуль, В’ячеслав Поляков, Василь Сай, Олексій Сай, Сергій Святченко, режисер Іван Сауткін та фотографка Елена Субач.

Василь Сай. Safe House. Інтерактивна гра, 2023. Фото: MUSA

Жанна Кадирова. Із серії "Повітряна тривога". Фото: MUSA

Раніше кураторка також доєдналася до проєкту "Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми", що відбувається на "Фабриці повидла" у Львові. За її словами, теми обох виставок об'єднують спільні ідеї трансформації мистецтва та суспільства, а деякі митці беруть участь в двох експозиціях.

"Для мене важливо було також не тільки показати українське сучасне мистецтво в Мексиці та розповісти там про війну в нашій країні, але й розповісти, що активне культурне життя триває в Україні і зараз, і що в розпал повномасштабної війни тут не тільки відкриваються виставки, а й цілі інституції, і я дотична до цього процесу, прикладом якого є Jam Factory", – розповіла Наталія Маценко.