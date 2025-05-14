Що ви знаєте про українську вишиванку? ТЕСТ

У 2025 році День вишиванки припадає на 15 травня. Українці вбираються в національне вбрання, а соцмережі стають схожими на величезну галерею вишиванок.

Особливо гріють душу фото у сорочках з фронту: наші чудові військові умудряються не забувати про цей день серед самого попелища війни, одягають сорочки під бронежилети і знимкуються на згадку.

Сподіваємося, цього дня ви також будете красуватися у вишиванці. Ми – так!

"Українська правда. Життя" підготувала невеличкий пізнавальний тест, аби перевірити, чи знаєте ви все про українську вишивку.

Консультувала щодо вишивок колекціонерка старовинних вишиванок Уляна Явна.

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1/15 Чи могли в давнину вишивати на рушниках язичницьких богів або інших міфологічних істот? ні, цьому нема підтвердження. Викладачаі та студенти факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини під час фольклорно-етнографічної експедиції в одному з сіл Уманщини знайшли фрагмент рушника, на якому зображена жіноча фігурка з піднятими догори руками, в яких вона тримає квітки. Це – язичницька богиня Мокоша. Дослідники вважають, рушник могли використовувати у пологах. У тому ж регіоні дослідники також знайшли два фрагменти рушників із зображенням змія-дракона: відомо, що один з них вишивали у 1912 році усі жінки села Сушківка. У тому році була жахлива посуха, а змій, який вважався покровителем води, мав повернути воду до села. так, такі рушники трапляються Викладачаі та студенти факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини під час фольклорно-етнографічної експедиції в одному з сіл Уманщини знайшли фрагмент рушника, на якому зображена жіноча фігурка з піднятими догори руками, в яких вона тримає квітки. Це – язичницька богиня Мокоша. Дослідники вважають, рушник могли використовувати у пологах. У тому ж регіоні дослідники також знайшли два фрагменти рушників із зображенням змія-дракона: відомо, що один з них вишивали у 1912 році усі жінки села Сушківка. У тому році була жахлива посуха, а змій, який вважався покровителем води, мав повернути воду до села. ні, на рушниках були відображені лише елементи християнства. Викладачаі та студенти факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини під час фольклорно-етнографічної експедиції в одному з сіл Уманщини знайшли фрагмент рушника, на якому зображена жіноча фігурка з піднятими догори руками, в яких вона тримає квітки. Це – язичницька богиня Мокоша. Дослідники вважають, рушник могли використовувати у пологах. У тому ж регіоні дослідники також знайшли два фрагменти рушників із зображенням змія-дракона: відомо, що один з них вишивали у 1912 році усі жінки села Сушківка. У тому році була жахлива посуха, а змій, який вважався покровителем води, мав повернути воду до села.

2/15 Вишивка низзю – це як? вишивка спеціальними, дуже цупкими нитками, які використовуються для нанизування намистин для коралів. Низь (низинка, низзя) – це рахунковий шов, який дуже поширений саме в українській вишивці. Вишивають його з вивороту на базі техніки “вперед голку”. Ця техніка дозволяє створити чіткі геометричні візерунки. вишивка темними відтінками кольорів Низь (низинка, низзя) – це рахунковий шов, який дуже поширений саме в українській вишивці. Вишивають його з вивороту на базі техніки “вперед голку”. Ця техніка дозволяє створити чіткі геометричні візерунки. Низь – це назва рахункового шва. Низь (низинка, низзя) – це рахунковий шов, який дуже поширений саме в українській вишивці. Вишивають його з вивороту на базі техніки “вперед голку”. Ця техніка дозволяє створити чіткі геометричні візерунки.

3/15 Як волинську вишивку відрізнити від гуцульської? переважає синій колір у вишивці На Волині любили вишивати червоним кольором, він переважав над усіма. Також для регіону були характерні різноманітні зірки у вишивці. Гуцули ж надають перевагу жовтогарячим відтінкам. багато елементів червоного кольору На Волині любили вишивати червоним кольором, він переважав над усіма. Також для регіону були характерні різноманітні зірки у вишивці. Гуцули ж надають перевагу жовтогарячим відтінкам. квіткові взори таки переважають над геометричними На Волині любили вишивати червоним кольором, він переважав над усіма. Також для регіону були характерні різноманітні зірки у вишивці. Гуцули ж надають перевагу жовтогарячим відтінкам.

4/15 Які орнаменти переважають на гуцульській вишивці? геометричні: ромби, трикутники. Рідше рослинні орнаменти Характерною рисою гуцульської вишивки є геометричний орнамент: майже кожен візерунок складається з ромбовидних, трикутних, та прямокутних форм з додатковими елементами. Рідше флоральний орнамент. Цікавий факт: на гуцульських сорочках вкрай рідко зустрінеш синій колір. гуцульська вишивка характерна візерунками, які містять в собі коло. Характерною рисою гуцульської вишивки є геометричний орнамент: майже кожен візерунок складається з ромбовидних, трикутних, та прямокутних форм з додатковими елементами. Рідше флоральний орнамент. Цікавий факт: на гуцульських сорочках вкрай рідко зустрінеш синій колір. багато квітів, кольори ниток темні та насичені. Характерною рисою гуцульської вишивки є геометричний орнамент: майже кожен візерунок складається з ромбовидних, трикутних, та прямокутних форм з додатковими елементами. Рідше флоральний орнамент. Цікавий факт: на гуцульських сорочках вкрай рідко зустрінеш синій колір.

5/15 Ця сорочка чоловіча чи жіноча? Жіноча Рукави чоловічих сорочок у Борщівському районі Тернопільської області часто оздоблювали рясною вишивкою, мережками і лелітками. Також чоловічі сорочки були довгими, до коліна, одягались поверх полотняних штанів і заперезувались широким поясом Чоловіча Рукави чоловічих сорочок у Борщівському районі Тернопільської області часто оздоблювали рясною вишивкою, мережками і лелітками. Також чоловічі сорочки були довгими, до коліна, одягались поверх полотняних штанів і заперезувались широким поясом

6/15 Звідки ці вишиванки? Покуття Покуття охоплює Городенківський та Снятинський райони Івано-Франківської області. Вишиванки із цього регіону дуже різноманітні і незвичайні, кольори вишивки - від насиченого червоного до шоколадного Волинь Покуття охоплює Городенківський та Снятинський райони Івано-Франківської області. Вишиванки із цього регіону дуже різноманітні і незвичайні, кольори вишивки - від насиченого червоного до шоколадного Полісся Покуття охоплює Городенківський та Снятинський райони Івано-Франківської області. Вишиванки із цього регіону дуже різноманітні і незвичайні, кольори вишивки - від насиченого червоного до шоколадного

7/15 Який колір нитки найбільше використовували на вишивках із села Космач? Фото: Мамине сонечко, Розвиток гродади Білий Космач часто називають “келія сонця”, місцеві мешканці переконують, що село стороною минають зливи і град, а сонячних днів більше, аніж у сусідніх селах. Можливо, саме тому у своєму традиційному строї космачани використовують ясні помаранчеві та жовті кольори Зелений Космач часто називають “келія сонця”, місцеві мешканці переконують, що село стороною минають зливи і град, а сонячних днів більше, аніж у сусідніх селах. Можливо, саме тому у своєму традиційному строї космачани використовують ясні помаранчеві та жовті кольори Червоний Космач часто називають “келія сонця”, місцеві мешканці переконують, що село стороною минають зливи і град, а сонячних днів більше, аніж у сусідніх селах. Можливо, саме тому у своєму традиційному строї космачани використовують ясні помаранчеві та жовті кольори Помаранчевий Космач часто називають “келія сонця”, місцеві мешканці переконують, що село стороною минають зливи і град, а сонячних днів більше, аніж у сусідніх селах. Можливо, саме тому у своєму традиційному строї космачани використовують ясні помаранчеві та жовті кольори

8/15 Де любили вишивати сорочки бісером? Irina Mirnaya Буковина На Буковині (Чернівецька область) у вишивці любили використовувати різноманітні матеріали: бавовняну та вовняну нитку, шовк, сирму (металізовані нитки), лелітки та бісер. Волинь На Буковині (Чернівецька область) у вишивці любили використовувати різноманітні матеріали: бавовняну та вовняну нитку, шовк, сирму (металізовані нитки), лелітки та бісер. Полісся На Буковині (Чернівецька область) у вишивці любили використовувати різноманітні матеріали: бавовняну та вовняну нитку, шовк, сирму (металізовані нитки), лелітки та бісер. Подніпров’я На Буковині (Чернівецька область) у вишивці любили використовувати різноманітні матеріали: бавовняну та вовняну нитку, шовк, сирму (металізовані нитки), лелітки та бісер.

9/15 Які сорочки переважно носили жінки 100 років тому? Depositphotos Довгі Сорочки були додільними (себто, сягали долу, суцільні, не перерізані в талії) або ж “до підтички” (нижня частина сорочки була дошитою і могла бути відпоротою і заміненою). Підтичка фактично виконувала роль нижньої білизни. Тому в більшості випадків ходити в короткій сорочці вважалось непристойним. Поверх довгої сорочки обов’язково одягався поясний одяг - обгортка, плахта чи спідниця Короткі Сорочки були додільними (себто, сягали долу, суцільні, не перерізані в талії) або ж “до підтички” (нижня частина сорочки була дошитою і могла бути відпоротою і заміненою). Підтичка фактично виконувала роль нижньої білизни. Тому в більшості випадків ходити в короткій сорочці вважалось непристойним. Поверх довгої сорочки обов’язково одягався поясний одяг - обгортка, плахта чи спідниця

10/15 Які сорочки називали жидівками? https://ua.livejournal.com/721864.html Зроблені у Львові "Жидівки" – сорочки, які вишивали у кількох селах Гадяцького району Полтавської губернії. Тут жили переважно старовіри, які ретельно зберігали давні взори і техніки вишивання своїх предків. "Жидівську нитку" продавали на базарах Гадячу євреї, які через свої торгові зв'язки імпортували такі нитки і барвники з Індії. Адже кольору індиго не можна було добитися натуральними барвниками Які вишивали чорними нитками "Жидівки" – сорочки, які вишивали у кількох селах Гадяцького району Полтавської губернії. Тут жили переважно старовіри, які ретельно зберігали давні взори і техніки вишивання своїх предків. "Жидівську нитку" продавали на базарах Гадячу євреї, які через свої торгові зв'язки імпортували такі нитки і барвники з Індії. Адже кольору індиго не можна було добитися натуральними барвниками З Гадяцького району "Жидівки" – сорочки, які вишивали у кількох селах Гадяцького району Полтавської губернії. Тут жили переважно старовіри, які ретельно зберігали давні взори і техніки вишивання своїх предків. "Жидівську нитку" продавали на базарах Гадячу євреї, які через свої торгові зв'язки імпортували такі нитки і барвники з Індії. Адже кольору індиго не можна було добитися натуральними барвниками

11/15 Чи могли українки виходити заміж у чорній вишиванці? Ulyana Yavna Ні в якому разі, бо шлюб буде нещасливим Біле плаття прийшло в села десь в 1950х. Зокрема, на Поділлі, Опіллі і Волині. На фото: підбірка весільних світлин 1920-50х років із Борщівського району Тернопільської області Могли і виходили! Біле плаття прийшло в села десь в 1950х. Зокрема, на Поділлі, Опіллі і Волині. На фото: підбірка весільних світлин 1920-50х років із Борщівського району Тернопільської області Тільки якщо вони вдови Біле плаття прийшло в села десь в 1950х. Зокрема, на Поділлі, Опіллі і Волині. На фото: підбірка весільних світлин 1920-50х років із Борщівського району Тернопільської області

12/15 Що таке брокарівська вишивка? Українські скарби Вишивка фіолетовими нитками Мануфактура француза Генріха Брокара продавала мило, шматочки якого загортали у папір зі схемою вишивки. Ця ідея належала його дружині, Шарлотті. Малюнками, перенесеними на папір у клітинку, вона мимоволі популяризувала вишивку хрестиком. Вишивка із схем, котрі друкували на обгортках мила Мануфактура француза Генріха Брокара продавала мило, шматочки якого загортали у папір зі схемою вишивки. Ця ідея належала його дружині, Шарлотті. Малюнками, перенесеними на папір у клітинку, вона мимоволі популяризувала вишивку хрестиком. Вишивка “перловим” швом Мануфактура француза Генріха Брокара продавала мило, шматочки якого загортали у папір зі схемою вишивки. Ця ідея належала його дружині, Шарлотті. Малюнками, перенесеними на папір у клітинку, вона мимоволі популяризувала вишивку хрестиком.

13/15 Традиційні сорочки були лише вишиті. Правда. Справжня сорочка – лише вишита На Поліссі (Рівненська область) взорами, а також в кількох селах Тлумацького району Івано-Франківської області рукави сорочок ткали різними візерунками Неправда. Деякі сорочки мають ткані рукави На Поліссі (Рівненська область) взорами, а також в кількох селах Тлумацького району Івано-Франківської області рукави сорочок ткали різними візерунками

14/15 Чому в багатьох жіночих старовинних сорочках не було вишивки на грудях? Prom.ua Бо одягали зверху горсетки та кептарики і вишивки не було видно Коли сорочка була як нижній одяг, можна було обійтися й без вишивки. Якщо вишити груди - нечистий причепиться Коли сорочка була як нижній одяг, можна було обійтися й без вишивки. Будеш завжди бідний Коли сорочка була як нижній одяг, можна було обійтися й без вишивки.