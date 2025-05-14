Тест
Що ви знаєте про українську вишиванку? ТЕСТ
У 2025 році День вишиванки припадає на 15 травня. Українці вбираються в національне вбрання, а соцмережі стають схожими на величезну галерею вишиванок.
Особливо гріють душу фото у сорочках з фронту: наші чудові військові умудряються не забувати про цей день серед самого попелища війни, одягають сорочки під бронежилети і знимкуються на згадку.
Сподіваємося, цього дня ви також будете красуватися у вишиванці. Ми – так!
"Українська правда. Життя" підготувала невеличкий пізнавальний тест, аби перевірити, чи знаєте ви все про українську вишивку.
Консультувала щодо вишивок колекціонерка старовинних вишиванок Уляна Явна.
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Фото: Мамине сонечко, Розвиток гродади
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