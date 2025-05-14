Усі розділи
Підтримати УП
Тест

Що ви знаєте про українську вишиванку? ТЕСТ

Українська правда. Життя — 14 травня, 16:00
Що ви знаєте про українську вишиванку? ТЕСТ

У 2025 році День вишиванки припадає на 15 травня. Українці вбираються в національне вбрання, а соцмережі стають схожими на величезну галерею вишиванок.

Особливо гріють душу фото у сорочках з фронту: наші чудові військові умудряються не забувати про цей день серед самого попелища війни, одягають сорочки під бронежилети і знимкуються на згадку. 

Сподіваємося, цього дня ви також будете красуватися у вишиванці. Ми  так! 

"Українська правда. Життя" підготувала невеличкий пізнавальний тест, аби перевірити, чи знаєте ви все про українську вишивку. 

Консультувала щодо вишивок колекціонерка старовинних вишиванок Уляна Явна.

РЕКЛАМА:
1/15

Чи могли в давнину вишивати на рушниках язичницьких богів або інших міфологічних істот?

2/15

Вишивка низзю – це як?

3/15

Як волинську вишивку відрізнити від гуцульської?

4/15

Які орнаменти переважають на гуцульській вишивці?

5/15

Ця сорочка чоловіча чи жіноча?

6/15

Звідки ці вишиванки?

7/15

Який колір нитки найбільше використовували на вишивках із села Космач?

Фото: Мамине сонечко, Розвиток гродади
8/15

Де любили вишивати сорочки бісером?

Irina Mirnaya
9/15

Які сорочки переважно носили жінки 100 років тому?

Depositphotos
10/15

Які сорочки називали жидівками?

https://ua.livejournal.com/721864.html
11/15

Чи могли українки виходити заміж у чорній вишиванці?

Ulyana Yavna
12/15

Що таке брокарівська вишивка?

Українські скарби
13/15

Традиційні сорочки були лише вишиті.

14/15

Чому в багатьох жіночих старовинних сорочках не було вишивки на грудях?

Prom.ua
15/15

Якими були улюблені прикраси до вишиванки по усій Україні?