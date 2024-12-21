Дозвольте собі Різдво: шість теплих книжкових новинок на свята

Від Різдва в гуцульських Карпатах до святкування у Гоґвортсі – літературна оглядачка УП.Культура Аріна Кравченко пропонує нам усім зануритись в книжкові святкові історії, щоб налаштуватись на свято чи подарувати його своїм близьким.

Вона підібрала шість книжкових новинок, що так чи так торкаються свята: казкового, реального, українського чи не зовсім. Ці книжки можна придбати, щоб читати під пледом чи брати в укриття; подарувати чи організувати сімейні читання та обговорення.

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Кейт Форстер. Різдвяний пудинг з побажаннями

Напередодні Різдва Кріста Грайстоп лишається без роботи в улюбленому ресторані, квартири та чоловіка. Проте вісником різдвяного чуда стає подруга, яка радить влаштуватися приватним кухарем до багатої сімʼї. А далі — і нове кохання, і друзі, і переосмислення себе.

Попри позірну легкість та непретензійність, якими, безумовно, сповнений текст, він має ще одну важливу характеристику – традиційний дікенсівський мотив переосмислення себе, бажання стати кращими. Відтак маємо харизматичних багатіїв, смачну їжу, різдвяну атмосферу та життя, яке поступово налагоджується, – ідеальний і випробуваний часом рецепт легкої різдвяної книжки.

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Джоан Роулінґ. Різдво у Гоґвортсі

Як так сталося, що чи не найвідоміша фентезійна серія про школу чаклунів та хлопчика, який вижив, часто асоціюється саме з різдвяним періодом? Звісно, завдяки атмосферним та зворушливим епізодам із першими різдвяними канікулами Гаррі в Гоґвортсі!

"Різдво у Гоґвортсі" від А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА – чудовий подарунок для справжніх поціновувачів, незалежно від віку. Уривки з першої частини серії, доповнені неймовірними ілюстраціями Цзиї Ґао, дозволяють по-новому поглянути на знайому історію й улюблені епізоди та поринути в різдвяну атмосферу всією родиною.

Не чіпай, то на свята (антологія)

Читати на Різдво про себе та своїх, сміятися (або плакати) від зворушення, а також перевідкривати для себе сучасну українську прозу – так пропонує провести свята "Фабула" разом зі своєю новинкою – збіркою з 12 оповідань під назвою "Не чіпай, то на свята".

Світи таких різних авторів – Слави Світової, Bandy Sholtes, Юлії Мак, Наталії Довгопол, Дмитра Безверхнього, Марини Єщенко, Олексія Деканя, Ярослави Литвин, Максима Беспалова, Оксани Вєліт, Федора Рудого, Василя Карп’юка – сходяться в точці зимових свят та підкреслюють, яким різним сьогодні є досвід святкування Різдва, як по-іншому змушує відчувати війна і як багато все ще залишається простору для свята.

Том Флетчер. Різдвозавр у ніч перед Різдвом

Музиканта та автора дитячих книжок, Тома Флетчера, точно знають за серією книжок про Різдвозавра.

Нова віршована історія розкаже маленьким читачам про нові пригоди улюбленого героя, про його старанні приготування до свята та про те, як попри те, що ельфи проганяють чарівного динозавтра, його кропітку працю помічає сам Санта.

"Різдвозавр у ніч перед Різдвом" у перекладі української поетки Мар'яни Савки – смішна та добра розповідь у віршах, яка стане чудовим доповненням до свят не лише для малят, але й для дорослих.

Василь Карп'юк. Чудернацька карпатська історія

Яке українське Різдво без карпатського колориту? Її безумовно дарує "Чудернацька карпатська історія" Василя Карпʼюка, у численних книжках якого завжди так чи так присутні Карпати.

Цього разу читачеві випадає зʼясувати, куди поділося Різдво в Карпатах, заодно познайомившись із добрим мольфаром Коценєком та ведмедем Ведмедюком.

Особлива, яскрава та вдумлива "Чудернацька карпатська історія" з неймовірними ілюстраціями Олесі Секереш справді здатна повернути Різдво не лише в Карпати на сторінках книги, а й у дім кожного, хто не має святкового настрою.

Єлизавета Максименко. Різдвяний вогонь

Історія про дорослішання дракона Довгохвоста, який має вперше запалити Різдво, проте розуміє, що ще не може, про подорож-ініціацію, яка змінює життя, та різдвяні перевтілення на позір знову нагадує класику "різдвяного" жанру.

Водночас "Різвяний вогонь" – значно більше, ніж про святкування Різдва. Книжкова блогерка та авторка Єлизавета Максименко обирає говорити з маленькими читачами про стосунки зі старшими, саморозвиток, дружбу та відповідальність.

Відтак, "Різдвяний вогонь" з яскравими ілюстраціями Анастасії Рупосової – гарний супутник для читань усією родиною на свята й поза ними.