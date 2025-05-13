Актори мюзиклу "Знедолені" відмовляються виступати у Центрі Кеннеді через Трампа

Актори мюзиклу "Знедолені" відмовляються брати участь у шоу під час гастролей у Центрі Кеннеді у Вашингтоні через те, що туди прийде Трамп. За даними CNN, щонайменше 10 учасників відмовилися виступати.

Шоу має відбутися 11 червня. Дата збігається з проведенням заходи збору коштів на підтримку Центру Кеннеді, яку проводить Трамп.

Продюсери дали можливість акторам відмовитися від виступу. Серед тих, хто пропустить вечір є як основні учасники акторського складу, так і учасники ансамблю.

Бойкот стався через те, що Дональд Трамп став головою Центру виконавчих мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні та змінив її склад, призначивши на посаду зручних для себе людей, а колишню президентку Центру Кеннеді Дебору Раттер замінив союзник Трампа Річард Гренелл.

Гренелл сказав, що працівники Центру Кеннеді "не знали таких чуток" та додав, що "Центр більше не фінансуватиме нетерпимість", пише The Guardian.

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"Насправді, ми вважаємо, що було б важливо викрити цих нудних і нетерпимих артистів, щоб продюсери знали, кого їм не слід наймати, а публіка знала, на яких шоу є політичний лакмусовий папірець для аудиторії.

Центр Кеннеді хоче бути місцем, де люди всіх політичних мастей сидять поруч один з одним і ніколи не питають, за кого хто голосував, а натомість насолоджуються спільним виступом", – продовжив Гренелл.

Після того, як Трамп публічно розкритикував стан будівлі, 6 травня комітет Палати представників схвалив виділення 257 мільйонів доларів з бюджету на будівництво Центру Кеннеді.

Усе це відбувається після скорочення федеральної підтримки Національного фонду мистецтв. Ці скорочення можуть призвести до скасування грантів для некомерційних театрів по всій країні, якщо їх схвалить Конгрес.

Кілька мистецьких організацій уже подали до суду на Національний фонд мистецтв через нові вимоги, встановлені після указу Трампа, який забороняє використання федеральних коштів для просування "гендерної ідеології".

З моменту приходу Трампа до влади у Центрі Кеннеді було скасовано вже кілька вистав. Зокрема, "Гамільтон" сам відмовився від участі, а постановку "Фінн"про історію дорослішання молодої акули скасував Центр.

Меморіальний центр виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді або просто Кеннеді-центр – культурний заклад у Вашингтоні. Центр відкрили 8 вересня 1971 року на згадку про президента Джона Кеннеді.

У Центрі Кеннеді базуються і проводять свої заходи: Національний симфонічний оркестр США, Американський інститут кіномистецтва, Вашингтонський хор, Національна опера і Товариство виконавських мистецтв.

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