Андрій Курков вдруге увійшов до довгого списку Букерівської премії

У понеділок, 11 березня, Міжнародна Букерівська премія оголосила довгий список претендентів на нагороду у 2024 році. До нього потрапив український письменник Андрій Курков та його роман "Самсон і Надія".

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Лонгліст із 13 видань опублікували на офіційному сайті премії.

Книга Куркова претендує на нагороду в перекладі англійською, зробленому Борисом Дралюком.

"Пронизана фірмовим гумором і магічним реалізмом Куркова, The Silver Bone створює захоплюючу оповідь, яка оживає завдяки багатим історичним деталям", - йдеться в описі книги на сайті премії.

Дія історичного детективу Куркова відбувається в Києві у 1919 році, коли місто знаходиться під контролем радянської влади. Батька головного героя, Самсона Колечка, вбивають під час вуличного погрому, а йому самому відтинають вухо. За збігом дивних обставин його беруть на службу до міліції – і тут він береться за розслідування злочинів червоноармійців.

Книга Куркова англійською

Довгий список Букерівської премії 2024:

Not a River ("Не річка") Селва Альмада (Аргентина)

Simpatía ("Співчуття") Родріго Бланко Кальдерон (Венесуела)

Kairos ("Кайрос") Дженні Ерпенбек (Німеччина)

The Details ( " Деталі " ) Ія Генберг ( Швеція )

White Nights ( " Білі ночі " ) Урсула Гонек ( Польща )

Mater 2-10 ("Матер 2-10") Хван Сокйон (Південна Корея)

A Dictator Calls ("Дзвінки диктатора") Ісмаїл Кадаре (Албанія)

The Silver Bone ("Самсон і Надія") Андрій Курков (Україна)

What I ’ d Rather Not Think About ("Речі, про які я краще б не думав") Дженте Постума (Нідерланди)

Lost on Me ("Загублений в мені") Вероніка Раймо (Італія)

The House on Via Gemito ("Будинок на Віа Геміто") Доменіко Старноне (Італія)

Crooked Plow ("Кривий плуг") Ітамар Вієйра-молодший (Бразилія)

Undiscovered ("Нерозкритий") Габріела Вінер (Перу)

thebookerprizes.com

Номінантів обрало професійне журі на чолі з канадською письменницею та ведучою Елеонорою Вахтель. До нього увійшли також південноафриканський художник Вільям Кентрідж, лауреатка Пулітцерівської премії Наталі Діаз, британський письменник і номінант Букера Ромеш Гунесекер, перекладач з італійської Аарон Робертсон.

Журі Міжнародного Букера у 2024 році thebookerprizes.com

Міжнародна Букерівська премія (The International Booker Prize) – одна з найпрестижніших книжкових нагород. Вручається щорічно за найкращі перекладені англійською мовою художні твори.

Приз становить 50 тисяч фунтів стерлінгів, які між собою порівну розділяють автор та перекладач.

Шортліст Букерівської премії 2024 із шести книжок буде оголошено 9 квітня 2024 року. А переможця – на церемонії 21 травня 2024 року.