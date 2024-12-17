Андрій Любка став переможцем премії імені Джозефа Конрада

Лауреатом літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського за 2024 рік став письменник Андрій Любка.

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Переможця оголосив Польський Інститут у Києві у понеділок, 16 грудня, повідомили у Facebook організації.

Лауреата обирали з-поміж трьох кандидатів: до фіналу цьогорічного конкурсу також потрапили Олександр Михед та Ярина Чорногуз.

Переможця визначило польсько-українське журі, до якого увійшли директор Польського Інституту у Києві Ярослав Ґодун (голова журі), публіцистка Богуміла Бердиховська, письменник, лауреат Премії Конрада 2019 року Артем Чех, письменниця, журналістка Ірина Славінська та перекладачка з української Анна Коженьовська-Бігун.

"Премія Конрада для мене – це і відзнака за вже зроблене, і аванс, щоб підтримати в складний період, коли я більше волонтер, ніж письменник. Почесно бути в добірному гроні фіналістів, дякую Ярині Чорногуз і Сашкові Михеду, в яких я вірив більше, ніж у себе", – відреагував на перемогу Любка.

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Андрій Любка - лауреат премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського Польський Інститут у Києві / Facebook

Також письменник зазначив, що йому "по-людськи дуже складно отримувати нагороду після попередньої лауреатки - Вікторії Амеліної, адже це неймовірна і символічна відповідальність".

"Продовжувати те, що й роблять нині українські письменники - служити не тільки мистецтву, а й українській культурі і українському народу. Робити те, що вміємо найкраще, для загального блага і користі", – додав Любка.

Нагородження Андрія Любки Olena Pavlova / Facebook

Лауреат Премії Конрада 2024 отримує 5000 євро та піврічну стипендію Gaude Polonia. Втім, Любка заявив, що ці кошти використає на придбання автомобіля для Збройних сил України.

Про Андрія Любку

Андрій Любка – український письменник-романіст, поет, перекладач та есеїст.

Найвідоміші твори: романи "Карбід", "Твій погляд, Чіо-Чіо-сан", "Малий український роман", збірки "Саудаде", "У пошуках варварів. Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани", "Війна з тильного боку".

Вірші та переклади друкували у журналах "ШО", "Всесвіт", "Post-Поступ", альманахах "Карпатська саламандра", "Кур'єр Кривбасу" тощо.

Лауреат літературної премії "Дебют" 2007 року. Лауреат премії імені Юрія Шевельова за модерну есеїстику 2017 року ("Саудаде"). У 2020 році отримав премію "Золотий хрін" за найгірший опис сексу в українській літературі ("Малий український роман").

У 2023 році Любка увійшов до числа лауреатів премії "Української правди" УП-100.

Про премію імені Джозефа Конрада-Коженьовського

Премію імені Джозефа Конрада-Коженьовського заснував Польський Інститут у Києві 2007 року. Відзнаку вручають раз на два роки. Цього року її вручили вдев'яте.

Нагороду присуджують українському письменникові або письменниці віком до 40 років за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, універсалізм послання.

У попередні роки лауреатами премії ставали: Вікторія Амеліна (2021), Артем Чех (2019), Катерина Калитко (2017), Софія Андрухович (2015), Таня Малярчук (2013), Наталка Сняданко (2011), Сергій Жадан (2009), Тарас Прохасько (2007).