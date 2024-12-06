Письменницю Вікторію Амеліну посмертно нагородили спецвідзнакою Prix Voltaire

Українську письменницю Вікторію Амеліну посмертно нагородили спеціальною відзнакою Міжнародної асоціації видавців (International Publishers Association) Prix Voltaire.

Під час Міжнародного конгресу видавців спецвідзнаку замість письменниці отримала голова Центру громадянських свобод, нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук.

Про це повідомили в Українській ПЕН – громадській організації, що займається захистом свободи слова, прав авторів та сприяє розвитку літератури.

Спеціальну премію присуджують людям, які померли за використання своєї свободи слова, кажуть у Міжнародній асоціації видавців.

"Мета нагороди – продемонструвати виняткову залученість лауреата до свободи вираження думок та викрити, як його або її змусили мовчати", – йдеться на сайті асоціації.

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Під час церемонії організатори згадали виступ Вікторії Амеліної в 2023-му році під час конгресу в Норвегії – тоді письменниця отримала спецвідзнаку замість українського дитячого письменника Володимира Вакуленка. Чоловіка вбили російські військові під час окупації Харківщини.

"Я, українська письменниця, говорю від імені мого колеги Володимира Вакуленка, який, на відміну від мене, не пережив ще одну спробу Російської імперії стерти українську ідентичність.

Ця нагорода унікальна, значуща та зворушлива. Частково через те, що ніхто із сотень інших українських авторів, котрі, як і Вакуленко, були вбиті протягом усієї української історії, не отримував цю міжнародну відзнаку посмертно. Я впевнена, що Володимир Вакуленко хотів би також їм присвятити цю премію", – казала тоді вона.

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Олександра Матвійчук після отримання нагороди зізналася, що до неї на заході підходили багато людей, які особисто знали Вікторію завдяки її участі у різних заходах.

"Я вкотре дивуюся, як багато вона робила – їздила та виступала, волонтерила, документувала воєнні злочини, писала книгу. І, звичайно, мені дуже сумно, що Віка не може забрати свою нагороду сама.

Але місточки, які вона будувала між Україною та світом, досі працюють, і на цьому міжнародному конгресі авторів та видавців з усього світу це дуже відчутно", – поділилася голова Центру громадянських свобод.

Нагадаємо, дебютний роман письменниці "Синдром листопаду, або Homo Compatiens" вийшов у 2014 році. Робота авторка потрапила до десятки найкращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент року – 2014".

Наступного року жінка видала першу дитячу книгу під назвою "Е-е-есторії екскаватора Еки". Робота "Дім для Дома", що побачила світ у 2017 році, потрапила до коротких списків національних та міжнародних премій.

Тексти української письменниці перекладали польською, чеською, німецькою, нідерландською, англійською та іспанською мовами.

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У 2021 році Вікторія Амелія стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Того ж року мисткиню номінували на Літературну нагороду Центральної Європи Angelus.

Після початку повномасштабного вторгнення Вікторія призупинила написання художньої літератури і стала членкинею організації Truth Hounds, яка документує порушення прав людини в Україні та інших країнах Східної Європи та Центральної Азії.

Також вона брала участь у благодійних поїздках письменників Української ПЕН на деокуповані території.

Вікторія Амеліна постраждала внаслідок ракетного удару по кафе в Краматорську 27 червня 2023 року. Тоді жінка супроводжувала в поїздці на схід України делегацію письменників та журналістів з Колумбії.

Попри зусилля лікарів, Вікторія померла 1 липня 2023 року.