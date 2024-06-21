Відомий український режисер поставив єдину оперу Бетховена в Нідерландах
Український режисер Андрій Жолдак поставив у Нідерландах єдину оперу Людвіга Ван Бетховена під назвою "Фіделіо". Він представив її на сцені національної опери та у рамках щорічного мистецького фестивалю Holland Festival в Амстердамі, повідомляє пресслужба фестивалю.
Жолдак представив новий погляд на постановку, а також прибрав лінійність оповіді: "Я вирішив не розповідати історію. Завжди цікаво робити крок у тому, що, по суті, є наративною формою – замість того, щоб просто використовувати експресіоністський підхід, зчитаний з партитури Бетховена"
Головний акцент режисер зосередив на музиці – до вистави акомпанував Королівський оркестр на чолі з колумбійсько-австрійським диригентом Андресом Ороско-Естрада. Головні ролі виконали: сопрано Жаклін Вагнер у ролі Леонори та тенор Ерік Катлер у ролі її коханого Флорестана.
Історія розповідає про Леонору, хлопець якої був заточений у підземеллях Піццаро. Дівчина одягається в чоловіка і під новим іменем Фіделіо вирушає в пригоду, щоб визволити коханого. В оповіді провідним знаком постає надія, яку підживлює кохання.
Хто такий Андрій Жолдак
Український режисер та драматург Андрій Жолдак є заслуженим діячем мистецтв України та лауреатом премії ЮНЕСКО. Розпочав свою кар’єру в Україні, проте завдяки своєму унікальному стилю став популярним закордоном. З 2006 року проживає в Німеччині.
В своїй роботі він поєднує глибокий психологізм та експресіонізм, часто використовує абсурдні та гіперболізовані образи.
Напередодні повномасштабного вторгнення, наприкінці грудня 2021 року, після довгої паузи режисер приїздив до Києва, де провів майстер-клас для акторів. Попри довге життя закордоном, Жолдак вважає себе українським режисером та нагадує про це на кожній прем’єрі своїх вистав, у якій би країні світу це не відбувалось.
З 21 по 28 червня відбудеться майстер-клас режисера у Тбілісі із резонансною назвою "Кроваве весілля. (Життя й доля акторів)".