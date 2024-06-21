Відомий український режисер поставив єдину оперу Бетховена в Нідерландах

Український режисер Андрій Жолдак поставив у Нідерландах єдину оперу Людвіга Ван Бетховена під назвою "Фіделіо". Він представив її на сцені національної опери та у рамках щорічного мистецького фестивалю Holland Festival в Амстердамі, повідомляє пресслужба фестивалю.

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Жолдак представив новий погляд на постановку, а також прибрав лінійність оповіді: "Я вирішив не розповідати історію. Завжди цікаво робити крок у тому, що, по суті, є наративною формою – замість того, щоб просто використовувати експресіоністський підхід, зчитаний з партитури Бетховена"

Головний акцент режисер зосередив на музиці – до вистави акомпанував Королівський оркестр на чолі з колумбійсько-австрійським диригентом Андресом Ороско-Естрада. Головні ролі виконали: сопрано Жаклін Вагнер у ролі Леонори та тенор Ерік Катлер у ролі її коханого Флорестана.

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Історія розповідає про Леонору, хлопець якої був заточений у підземеллях Піццаро. Дівчина одягається в чоловіка і під новим іменем Фіделіо вирушає в пригоду, щоб визволити коханого. В оповіді провідним знаком постає надія, яку підживлює кохання.

Головною ідеєю фестивалю стало прийняття себе та збереження гармонії у світі Sota Cinema Group

Хто такий Андрій Жолдак

Український режисер та драматург Андрій Жолдак є заслуженим діячем мистецтв України та лауреатом премії ЮНЕСКО. Розпочав свою кар’єру в Україні, проте завдяки своєму унікальному стилю став популярним закордоном. З 2006 року проживає в Німеччині.

В своїй роботі він поєднує глибокий психологізм та експресіонізм, часто використовує абсурдні та гіперболізовані образи.

Андрій Жолдан вже довгий час не живе в Україні, проте приїздити з майстеркласами та лекціями Sota Cinema Group

Напередодні повномасштабного вторгнення, наприкінці грудня 2021 року, після довгої паузи режисер приїздив до Києва, де провів майстер-клас для акторів. Попри довге життя закордоном, Жолдак вважає себе українським режисером та нагадує про це на кожній прем’єрі своїх вистав, у якій би країні світу це не відбувалось.

З 21 по 28 червня відбудеться майстер-клас режисера у Тбілісі із резонансною назвою "Кроваве весілля. (Життя й доля акторів)".