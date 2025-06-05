У Дніпрі апеляційний суд зобов'язав повернути костел Святого Миколая громаді

Третій апеляційний адміністративний суд у Дніпрі залишив без змін рішення суду першої інстанції про передачу костела Святого Миколая. Він відмовив у апеляційній скарзі Мінкульту та Національному будинку органної та камерної музики щодо передачі костелу Святого Миколая. Перший розгляд апеляції був 28 травня.

Про це повідомило Dnipro.media із зали суду.

На другому судовому засіданні Валентина Олексієнко, представниця Міністерства культури та стратегічних комунікацій зауважила, що рішення суду першої інстанції порушує норми матеріального права.

Йдеться про постанову Кабміну №137 від 14 лютого 2002 року, у якій зазначено, що культові споруди, які займаються культурними установами не можу передаватися без попереднього переселення цих установ. Олексієнко стверджувала, що передача будівлі релігійній громаді незаконна, оскільки досі не знайшли нового приміщення для органної музики.

З цим погодився і Руслан Драчов, представник національного будинку органної та камерної музики.

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"Ми не втратили наших прав на користування приміщенням, і до цього часу ми використовуємо його за договором, тому передача костелу без виконання відповідних умов є неможливою", – передають журналісти з посиланням на Драчова.

Юлія Францкевич, адвокатка релігійної громади у відповідь вказала на багаторічну дискримінацію та бездіяльність з боку Міністерства культури. Зокрема, за її словами, громада немає доступу до храму, який є її власністю. Крім того, костел не використовують за прямим призначенням, а Мінкульт не виконав своїх зобов’язань.

Це ж підтвердив Павло Вишковський, настоятель парафії св. Миколая.

Суд залишив без змін попереднє рішення та залишив рішення про передачу костелу в повноцінне користування релігійній громаді римо-католицької церкви в силі.

Повернення костелу тривало вже багато років. 29 січня Міністерство культури та стратегічних комунікацій наголосило, що з 2022 року Костел Святого Миколая у Києві перебуває у користуванні римо-католицької парафії.

У відомстві також заявили, що "вживають заходів для збереження "пам’ятки архітектури національного значення".

"Після російського ракетного удару в грудні 2024 року, в результаті якого було пошкоджено пам’ятку, складено дефектний акт та розроблена кошторисна документація на першочергові протиаварійні роботи", – розповіли у МКСК.

Цій заяві передував репортаж Української правди, в якому настоятель римсько-католицької парафії Святого Миколая отець Павло Вишковський наголосив, що за місяць після ракетного удару в костел завітав один представник Мінкульту:

"Це було всього раз, 20 грудня 2024 року після обстрілу, коли ми кликали скласти дефектний акт".

Віряни були переконані, що балансоутримувачем є саме "Національний будинок органної та камерної музики України". Протягом 2021-2024 року велись перемовини про передачу костелу релігійній громаді. Досі невирішеним лишилося питання з переміщення Національного будинку органної та камерної музики, втім у костелі він зараз не перебуває.

"Попри петицію, попри завірення прем'єра Шмигаля, що костел буде повернений парафії, по документах він значиться як органний зал", – наголосив у репортажі "УП" отець Павло.

Після виходу репортажу 24 січня, Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобовʼязав МКСК передати в користування релігійній громаді Костел Святого Миколая.