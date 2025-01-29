Мінкультури визнало, що Костел Святого Миколая перебуває у користуванні вірян

Міністерство культури та стратегічних комунікацій наголосило, що з 2022 року Костел Святого Миколая у Києві перебуває у користуванні римо-католицької парафії. Нині релігійна громада є єдиним користувачем будівлі, повідомили у МКСК.

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"Костел Святого Миколая був переданий у користування римо-католицькій громаді на підставі договору, укладеного між цією релігійною громадою та Державною організацією "Національний будинок органної та камерної музики України" на виконання доручення Президента України. На сьогодні римо-католицька парафія є єдиним користувачем будівлі Миколаївського костелу у Києві", – йдеться у повідомленні.

Костел Святого Миколая перебуває у державній власності та використовується "для задоволення духовних потреб релігійної громади". У відомстві також заявили, що "вживають заходів для збереження "пам’ятки архітектури національного значення".

"Після російського ракетного удару в грудні 2024 року, в результаті якого було пошкоджено пам’ятку, складено дефектний акт та розроблена кошторисна документація на першочергові протиаварійні роботи", – розповіли у МКСК.

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Цій заяві передував репортаж Української правди, в якому настоятель римсько-католицької парафії Святого Миколая отець Павло Вишковський наголосив, що за місяць після ракетного удару в костел завітав один представник Мінкульту:

"Це було всього раз, 20 грудня 2024 року після обстрілу, коли ми кликали скласти дефектний акт".

Віряни були переконані, що балансоутримувачем є саме "Національний будинок органної та камерної музики України". Протягом 2021-2024 року велись перемовини про передачу костелу релігійній громаді. Досі невирішеним лишилося питання з переміщення Національного будинку органної та камерної музики, втім у костелі він зараз не перебуває.

"Попри петицію, попри завірення прем'єра Шмигаля, що костел буде повернений парафії, по документах він значиться як органний зал", – наголосив у репортажі "УП" отець Павло.

Після виходу репортажу 24 січня, Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобовʼязав МКСК передати в користування релігійній громаді Костел Святого Миколая. Як наголосили у пресслужбі української римо-католицької церкви, повернення костелу тривало вже багато років, а Мінкультури "продовжує затягувати цей процес".

"Ми приїхали до Дніпра з парафіянами з Києва, адже саме тут, у 2009 році, суд ухвалив справедливе рішення про повернення костелу св. Йосипа його законним власникам. Упродовж 10 років парафіяни стояли надворі, вдень і вночі, на дощу і морозі, борячись за своє право. Також і ми сьогодні, після 20 років оманливих обіцянок, прийшли до суду, бо суд в Україні залишається останнім форпостом надії на справедливість та реалізацію правосуддя. І запевняю, що римсько-католицька спільнота стоїть у молитовному марафоні за кожного суддю, на долю якого випало розглядати цю історичну справу", – розповів тоді отець Павло Вишковський

Як намагаються вберегти костел від руйнувань

Після російського ракетного удару по Києву 20 грудні 2024 року, пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення – костел Святого Миколая. У вежах храму повилітали шибки, також були пошкоджені вітражі. Міністерство культури склало дефектний акт та розробило документацію на першочергові протиаварійні роботи.

Балансоутримувачем будівлі тоді вважався "Національний будинок органної та камерної музики України", з яким парафія ділила приміщення за договором.

З 2009 року приміщення храму перебувало у аварійному стані. Активісти неодноразово звертали увагу, що від костелу відпадають частини фасаду.

У 2021 році у костелі сталася пожежа. Після неї Міністерство культури обіцяло передати храм спільноті віруючих, було підписано меморандум про співпрацю, в якому узгодили питання передачі пам’ятки. Також провели протиаварійні роботи:

"Коли Ткаченко (ексміністр культури – прим.) прозвітував про завершення протиаварійних робіт, ми вперше зайшли сюди й одразу почули запах цвілі. Підняли плити – під ними утворився ядовитий гриб. Він почав в'їдатися у долівку та йти на колони", – розповів отець Павло.

У 2023 році римо-католицька громада власними силами відновлювала храм і підтримувала стан будівлі.

Пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики оприлюднила заяву в.о. міністра Ростислава Карандєєва про те, що костел святого Миколая у Києві буде переданий парафії Римсько-католицької церкви після переселення Національного будинку музики в інше приміщення та внесення змін до законів.

Це повідомлення з'явилося після того, як вдень 6 листопада 2023 року під міністерство прийшли віряни, які вимагали виконати меморандум про передачу костелу, яким МКІП зобов'язувався повернути будівлю до 1 червня 2022 року.

Під час акції під МКІП Павло Вишковський наголосив, що Національний будинок музики з костелу "вже переселився давно, вже давно відбуваються концерти на інших майданчиках". "Пожежа вночі 3 вересня 2021 року виселила НБОКМ з храму, відтоді вони не мали нічого у храмі"

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На початку 2024 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зобов'язав передати костел і релігійній громаді Римо-Католицької церкви. Міністерство зобов’язалося зробити це до 1 травня 2024 року.

Костел Святого Миколая – один з двох римсько-католицьких храмів Києва, побудованих до 1917 року. Він побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.