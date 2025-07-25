Археологи стверджують, що Хаджибейська фортеця стояла в центрі Одеси

Археологічна експедиція в Одесі заявляє, що виявила точне місце розташування Хаджибейської фортеці. Оборонна будівля знаходилася на місці сучасного центру – між пам'ятником Рішельє, фунікулером та алеями південної частини Приморського бульвару.

Про це повідомив ректор Південноукраїнського національного педуніверситету Андрій Красножон, яки раніше сповістив про знахідку археологічних матеріалів генуезького походження XIV століття у центрі Одеси.

Розкопки почалися у 2021 році, та через повномасштабне вторгнення припинилися. Лише у червні 2025 року роботи поновили.

Місце розкопок біля пам'ятника Рішельє Andrew Krasnozhon

"Хаджибейський замок знайдено. Поставлено крапку в дискусіях щодо його локалізації, які тривали майже 200 років. Вони посилювалися відсутністю достовірних даних картографії та письмових джерел, а також слідів цієї оборонної споруди, яку підірвали російські війська невдовзі після штурму 1789 року, а згодом розібрали на будматеріали", – розповів Красножон.

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У ході експедиції археологи виявили фронтальну стіну артилерійської берегової батареї, додав ректор. Споруда зображена на планах замку кінця XVIII століття й була добудована з берега. Також на місці знайшли керамічні та бронзові вироби османського походження.

Червоним виділено знайдений фрагмент споруди Andrew Krasnozhon

"Своєю основою стіна замкової батареї впущена в античний шар V ст. до н. Це вперше, коли вдалося простежити культурні нашарування давньогрецького поселення Гавань Істріан у межах його північного кордону", – розповів археолог.

Поселення знаходилося у стародавньому яру, яке згодом слугувало природним захистом для стін Хаджибейської фортеці, переконані дослідники:

"До того ж, саме тут є найвища частина плато Приморського бульвару (+32 м над рівнем моря), яка дає свої переваги фортифікаційному об'єкту в контролі над гаванню та підступом до гирла відразу двох балок, що обмежують плато (Військова і Карантинна), в одній з яких розташовувався порт турецького Хаджибея".

Схематичні зображення розташування фортеці Схематичні зображення розташування фортеці Схематичні зображення розташування фортеці

Археологічні знахідки в Одесі

Розкопки у центрі міста тривали лише три тижні. Їх провадили студенти Південноукраїнського педуніверситету та співробітники Інституту археології Академії наук.

"Укрінформ" повідомив, що виявлені у результаті розкопок матеріали свідчать, що на цій території спочатку був культурний шар італійської фортеці, яка називалась Джинестра. А згодом – османська фортеця Хаджибей. Рештки фортифікацій того часу були виявлені біля фунікулера.

Як раніше повідомляв "Укрінформ", розкопки поновили 30 червня 2025 року. Тоді Красножон заявив: "Зараз ми точно знаємо, що буквально знаходиться під Дюком. Під ним знаходяться культурні нашарування 2500-літньої давнини. Це залишки давньогрецької колонії Гавань Істріан. Вона була створена у VI століття до нашої ери. І проіснувала років 300–400".

За словами ректора Педуніверситету, ще у 2021 році георадарні дослідження виявили на Приморському бульварі аномалію, не пов'язану з сучасними комунікаціями. Повторні дослідження, які фахівці провели навесні 2025 року, її підтвердили. Красножон впевнений, що тут стояла кам’яна фортеця Хаджибей.

Раніше на території напівциркульної площі Одеси, на якій розташовано пам'ятник Дюку, розкопки не велися.

Італійська морська республіка з центром в Генуї існувала у 1005-1797 роках. Мала розгалужену мережу поселень і торгових представництв по Середземномор'ю, Чорномор'ю й європейському узбережжю Атлантики. Керувалася купцями, що створили морську олігархічну республіку. До середини XV століття розбагатіла на работоргівлі в Чорноморському регіоні; активно вивозила рабів до Єгипту та Західної Європи.